STARTRADER amplía su oferta de IA con 31 nuevos CFD de acciones y ETF estadounidenses en los sectores de semiconductores, redes ópticas y energía nuclear

Los instrumentos estarán disponibles a partir del 3 de agosto en la plataforma de trading y del 5 de agosto en la aplicación STARTRADER, abarcando los sectores de los semiconductores, la infraestructura de inteligencia artificial, las redes ópticas y la energía nuclear

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER ha anunciado hoy el lanzamiento de 31 nuevos contratos por diferencia (CFD) de acciones estadounidenses y CFD de ETF, que estarán disponibles en la plataforma de trading a partir del 3 de agosto y en la aplicación de STARTRADER a partir del 5 de agosto, y que abarcan los sectores de los semiconductores, la infraestructura de inteligencia artificial, las redes ópticas y la energía nuclear.

STARTRADER Expands Its AI Infrastructure Offering with 31 New US Share CFDs and ETF CFDs Across Semiconductors, Optical Networking, and Nuclear Energy

Los nuevos instrumentos tomarán como referencia compañías y fondos de los sectores del hardware, la energía y las infraestructuras de conectividad dentro del sector tecnológico.

El grupo de compañías de semiconductores incluye a ON Semiconductor, Wolfspeed, Astera Labs, Rigetti Computing, Sandisk, FormFactor, Navitas Semiconductor, Semtech, Vishay Intertechnology y AXT. Cerebras Systems, CoreWeave y Vertiv Holdings abordan la arquitectura de los chips de IA, la infraestructura de nube basada en GPU y la gestión energética de los centros de datos. Arista Networks, Ciena, Applied Optoelectronics y Fabrinet abarcan el sector de las redes ópticas, mientras que Centrus Energy y NuScale Power aportan exposición al sector de la energía nuclear. Nokia, EchoStar, USA Rare Earth, Nebius e Iris Energy completan la lista.

Siete CFD de ETF abarcarán los sectores de los semiconductores (SMH, SOXX, SOXL), la memoria (DRAM), la fotónica (FOTO), el software tecnológico (IGV) y la renta variable de Taiwán (EWT).

STARTRADER se basa en la confianza y es impulsado por el crecimiento. Esos valores son la base de todas las decisiones que toma el corredor de bolsa en relación con los productos. Este lanzamiento refleja el compromiso constante de STARTRADER con la ampliación de su gama de CFD, lo que permite a los clientes que cumplan los requisitos acceder a una selección más amplia de mercados internacionales.

"Dado que el interés de los clientes por la infraestructura de IA no deja de crecer, este lanzamiento refleja nuestro compromiso de ampliar la oferta de instrumentos CFD que ponemos a su disposición, lo que permite a los clientes que cumplan los requisitos operar en una selección más amplia de estos mercados". Peter Karsten, CEO de STARTRADER

Esta ampliación forma parte de los esfuerzos continuos de STARTRADER por ampliar su gama de CFD en distintos sectores.

La disponibilidad de los productos, los servicios y las protecciones aplicables pueden variar en función de la entidad de STARTRADER con la que los clientes se hayan registrado y de su jurisdicción de residencia.

Advertencia sobre riesgos: Las operaciones con CFD conllevan un riesgo significativo de pérdidas y puede que no sean adecuadas para todos los inversores.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un corredor global de activos múltiples que permite a sus socios, tanto particulares como institucionales, acceder a los mercados mundiales a través de diversas plataformas, entre las que se incluyen MetaTrader, la aplicación STARTRADER y STAR Copy. STARTRADER opera a través de entidades autorizadas y reguladas por organismos como la CMA, la ASIC, la FSCA, la FSA y la FSC, combinando una sólida gobernanza con un enfoque centrado en el cliente, y presta servicio tanto a clientes particulares como a socios con un compromiso con la transparencia, la fiabilidad y el crecimiento a largo plazo.

FUENTE STARTRADER