STARTRADER lança o SKHY, marcando a estreia da SK Hynix no mercado americano e proporcionando aos clientes acesso imediato a um importante nome de memória de IA

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STARTRADER

27 jul, 2026, 03:57 GMT

A SKHY oferece aos clientes exposição direta a um fornecedor chave de memória de alta largura de banda no coração do mercado de aceleração por IA.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 27 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A STARTRADER anunciou hoje o lançamento da SK Hynix Inc. (SKHY) como um CFD de ações americanas em sua plataforma de negociação, disponível a partir de 22 de julho de 2026. Avançando rapidamente após a recente listagem da SK Hynix nos EUA, que arrecadou aproximadamente US$ 26,5 bilhões, a STARTRADER está garantindo que os clientes possam negociar com essa empresa o mais breve possível.

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STARTRADER Launches SKHY as SK Hynix Makes Its US Market Debut, Giving Clients Timely Access to a Key AI Memory Name
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É exatamente esse tipo de ocasião em torno do qual a STARTRADER constrói sua estratégia de produto. À medida que empresas de peso estreiam no mercado dos Estados Unidos e passam a atrair investidores institucionais, a STARTRADER age de forma decisiva para oferecer acesso aos clientes no momento de maior relevância. No caso de uma empresa com o peso da SK Hynix na cadeia de fornecimento de memórias para IA, a estreia nos Estados Unidos representa exatamente esse tipo de oportunidade.

A decisão reflete uma filosofia de produto centrada na antecipação. À medida que diminui a distância entre ações globais e papéis listados nos Estados Unidos, a STARTRADER pretende manter presença nesse ponto de convergência, conectando os clientes a empresas que começam a atrair a atenção dos investidores internacionais e oferecendo acesso com informação e segurança.

"Os clientes que acompanham o avanço da infraestrutura de IA sabem que as oportunidades se estendem por toda a cadeia de fornecimento, incluindo as soluções de memória e largura de banda que viabilizam a IA em grande escala. A estreia da SK Hynix no mercado dos Estados Unidos tornou este o momento certo para agir, e antecipar movimentos em favor de nossos clientes é exatamente o que pretendemos continuar fazendo."

Peter Karsten, CEO da STARTRADER

A SKHY é a mais recente adição a um portfólio de produtos criado para manter os clientes conectados às empresas e aos setores que moldam a próxima fase dos mercados globais, com amplitude e precisão para acompanhar tendências estruturais de investimento à medida que ganham forma.

A negociação de CFDs envolve risco significativo de perda e pode não ser adequada para todos os investidores. Certifique-se de compreender plenamente os riscos antes de negociar.

Sobre a STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global multiativos que capacita parceiros de varejo e institucionais a acessar mercados globais por meio de diferentes plataformas, incluindo MetaTrader, STAR-APP e STAR-COPY. Regulamentada em cinco jurisdições (CMA, ASIC, FSCA, FSA e FSC), a STARTRADER combina governança sólida e foco no cliente. A empresa atende investidores de varejo e parceiros com compromisso com transparência, confiabilidade e crescimento de longo prazo.

FONTE STARTRADER

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