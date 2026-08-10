STARTRADER memperluas tawaran AI dengan 31 CFD Saham & ETF Amerika Syarikat yang Baharu dalam Sektor Semikonduktor, Perangkaian Optik & Nuklear

Tersedia dari 3 Ogos di platform perdagangan dan 5 Ogos dalam aplikasi STARTRADER, yang merangkumi sektor semikonduktor, infrastruktur AI, perangkaian optik dan tenaga nuklear

DUBAI, EMIRIAH ARAB BERSATU (UAE), 1 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER pada hari ini mengumumkan pelancaran 31 CFD Saham dan ETF Amerika Syarikat yang baharu, tersedia di platform perdagangan dari 3 Ogos dan dalam aplikasi STARTRADER dari 5 Ogos, yang merangkumi sektor semikonduktor, infrastruktur AI, perangkaian optik dan nuklear.

Instrumen baharu berkenaan akan merujuk syarikat dan dana merentasi perkakasan, kuasa dan infrastruktur ketersambungan dalam sektor teknologi.

STARTRADER Expands Its AI Infrastructure Offering with 31 New US Share CFDs and ETF CFDs Across Semiconductors, Optical Networking, and Nuclear Energy

Kohort semikonduktor merangkumi ON Semiconductor, Wolfspeed, Astera Labs, Rigetti Computing, Sandisk, FormFactor, Navitas Semiconductor, Semtech, Vishay Intertechnology dan AXT. Cerebras Systems, CoreWeave dan Vertiv Holdings masing-masing menangani seni bina cip AI, infrastruktur awan GPU dan pengurusan kuasa pusat data. Arista Networks, Ciena, Applied Optoelectronics dan Fabrinet meliputi perangkaian optik, manakala Centrus Energy dan NuScale Power menambahkan pendedahan tenaga nuklear. Nokia, EchoStar, USA Rare Earth, Nebius dan Iris Energy melengkapkan rangkaian tersebut.

Tujuh CFD ETF akan meliputi semikonduktor (SMH, SOXX, SOXL), memori (DRAM), fotonik (FOTO), perisian teknologi (IGV) dan ekuiti Taiwan (EWT).

STARTRADER Dibina Berdasarkan Kepercayaan. Didorong oleh Pertumbuhan. Nilai tersebut menjadi asas kepada setiap keputusan produk yang dibuat oleh broker. Pelancaran ini mencerminkan komitmen berterusan STARTRADER untuk memperluas rangkaian CFD syarikat, menyediakan pelanggan yang layak akses kepada pilihan pasaran global yang lebih luas.

"Memandangkan minat pelanggan terhadap infrastruktur AI terus meningkat, pelancaran ini mencerminkan komitmen kami untuk memperluas instrumen CFD yang kami sediakan, sekali gus memberikan pelanggan yang layak akses untuk berdagang dalam pilihan pasaran yang lebih luas ini." Peter Karsten, Ketua Pegawai Eksekutif, STARTRADER

Peluasan ini membentuk sebahagian daripada usaha berterusan STARTRADER untuk mengembangkan rangkaian CFD syarikat merentasi sektor.

Ketersediaan produk, perkhidmatan dan perlindungan berkenaan mungkin berbeza bergantung pada entiti STARTRADER yang pelanggan diterima masuk dan bidang kuasa kediaman masing-masing.

Amaran Risiko: Perdagangan CFD melibatkan risiko kerugian yang besar dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur.

Maklumat Tentang STARTRADER

STARTRADER ialah broker pelbagai aset global yang memperkasa rakan kongsi runcit dan institusi untuk mengakses pasaran global melalui pelbagai platform, termasuk MetaTrader, STARTRADER APP dan STAR Copy. STARTRADER beroperasi melalui entiti yang dilesenkan dan dikawal selia oleh pihak berkuasa termasuk CMA, ASIC, FSCA, FSA dan FSC, menggabungkan tadbir urus yang kukuh dengan pendekatan mengutamakan pelanggan, memberikan perkhidmatan kepada pelanggan runcit serta rakan kongsi dengan komitmen terhadap ketelusan, keandalan dan pertumbuhan jangka panjang.