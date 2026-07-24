STARTRADER lança CFDs de ações dos EUA disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo NVIDIA, Apple, Meta e outras líderes globais

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STARTRADER

24 jul, 2026, 02:00 GMT

A STARTRADER lança hoje 42 novos CFDs de ações dos EUA disponíveis 24 horas por dia, 5 dias por semana, e anuncia a introdução de outros 43 CFDs de ações dos EUA com negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir de 27 de julho de 2026, expandindo sua oferta para 85 novos instrumentos.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 23 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- a STARTRADER anunciou hoje o lançamento de 42 novos CFDs de ações dos EUA negociáveis 24 horas por dia, 5 dias por semana, e confirmou 43 novos CFDs de ações dos EUA negociáveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir de 27 de julho de 2026, oferecendo aos clientes acesso direto a 85 ativos amplamente negociados.

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STARTRADER Introduces 24/7 US Stock CFDs Across NVIDIA, Apple, Meta, and Leading Global Equities
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A oferta 24/5 abrange os setores de tecnologia, energia, saúde, finanças e indústria, e inclui Boeing, SpaceX, Mastercard e Palo Alto Networks, em áreas como modernização da defesa, cibersegurança e inovação aeroespacial.

A partir de 27 de julho de 2026, a oferta de CFDs de ações 24/7 passa a contornar uma das limitações mais persistentes da negociação de ações: os horários de funcionamento das bolsas. Disponível de segunda-feira a domingo, das 00:00 às 24:00 (no horário da plataforma, GMT+3), a oferta inclui CFDs das líderes de inteligência artificial e semicondutores NVIDIA, Apple, Microsoft e AMD; das gigantes da economia de plataformas Meta, Alphabet, Amazon e Palantir; dos pilares do setor financeiro JPMorgan e Visa; e de empresas de setores emergentes, como Tesla, Circle Internet Group e AST SpaceMobile.

À medida que fatos capazes de movimentar os mercados ocorrem com frequência cada vez maior fora dos horários tradicionais de negociação, a possibilidade de reagir sem restrições tornou-se uma das vantagens mais relevantes que uma corretora pode oferecer. O compromisso da STARTRADER é estrutural: uma arquitetura de produtos desenvolvida de acordo com o ritmo em que o mundo se move e com as necessidades de clientes em todos os fusos horários.

"Nossos clientes acompanham os mercados em diferentes fusos horários, tomam decisões nos fins de semana e recebem notícias à meia-noite. Este lançamento foi desenvolvido com base nessa realidade, para oferecer a todos os clientes o mesmo acesso, estejam onde estiverem e a qualquer hora."
Peter Karsten, CEO da STARTRADER

Com uma base global de clientes em expansão e uma estratégia clara de ampliar e aprofundar o acesso aos mercados, a STARTRADER avança na construção da próxima etapa de sua oferta de produtos, em um cenário no qual as barreiras entre os clientes e os mercados em que desejam negociar continuam diminuindo.

A negociação de CFDs envolve risco significativo de perda e pode não ser adequada para todos os investidores. Certifique-se de compreender plenamente os riscos antes de negociar.

Sobre a STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global de multiativos que capacita parceiros de varejo e institucionais a acessar mercados globais por meio de diversas plataformas, incluindo MetaTrader, STAR-APP e STAR-COPY. Regulada em cinco jurisdições (CMA, ASIC, FSCA, FSA e FSC), a STARTRADER combina governança sólida com uma abordagem centrada no cliente, atendendo tanto clientes de varejo quanto parceiros com compromisso com transparência, confiabilidade e crescimento de longo prazo.

FONTE STARTRADER

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