A Stern School of Business da NYU Abu Dhabi divulga o primeiro Índice de Competitividade dos Centros Financeiros

Os resultados classificam Nova York, Londres e Singapura como os três principais centros financeiros globais

Abu Dhabi, Dubai, Riad e Doha estão no top 30, destacando o papel crescente do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) nas finanças globais

Primeira grande publicação do Institute for Global Financial Competitiveness em Abu Dhabi, apoiado por Ray Dalio

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Stern School of Business da NYU Abu Dhabi (Stern at NYUAD), uma das principais escolas de negócios do mundo, divulgou hoje o primeiro Índice de Competitividade dos Centros Financeiros (FCCI) na Cúpula de Mercados Globais durante a Semana de Finanças de Abu Dhabi. O índice avalia centros financeiros internacionais em todo o mundo e classifica Nova York, Londres e Singapura como os três primeiros. Destacando a crescente influência do CCG numa paisagem há muito moldada por centros estabelecidos, o Índice coloca Abu Dhabi em 12º e Dubai em 14º no geral, com Riade em 26º e Doha em 29º.

À medida que o panorama econômico global se torna mais complexo, os índices tradicionais oferecem classificações sem explicar completamente o que os motiva. O FCCI preenche essa lacuna. Usando a ciência de dados para combinar classificações orientadas por dados com análise estratégica, ele oferece aos formuladores de políticas uma visão mais clara de como os centros financeiros se comparam e competem, ajuda os centros emergentes a entender como planejar estrategicamente o crescimento e apoia os tomadores de decisão a navegar em dinâmicas econômicas globais cada vez mais complexas.

O Instituto avança na pesquisa sobre a evolução da ordem econômica global, com foco no papel dos centros financeiros internacionais. Ao criar uma referência sistemática para os centros financeiros, ele fornece aos formuladores de políticas, líderes empresariais e investidores uma estrutura baseada em evidências para navegar pelas mudanças da dinâmica global.

"Os centros financeiros internacionais são uma das maneiras mais claras de observar como a economia global está mudando", disse Rob Salomon, reitor da Stern na NYUAD. "Com o FCCI e o Instituto para a Competitividade Financeira Global, queríamos ir além das tabelas classificativas e fornecer uma visão baseada em pesquisa de como as cidades estão envolvidas na geração de capacidade financeira. O forte desempenho das cidades localizadas na região do Golfo mostra a rapidez com que os novos centros podem se mover quando a política, a regulamentação, o talento e a inovação estão alinhados."

O FCCI utiliza uma estrutura de dois pilares que analisa o presente e o futuro. O pilar Área de Impacto rastreia a escala e a atividade atuais, incluindo a força institucional, os recursos e os ecossistemas locais. O pilar Dinâmica avalia o potencial de crescimento e a preparação para o futuro, com foco em tecnologia e inovação. Juntos, os pilares mostram onde os centros estão agora e como estão preparados para o que está por vir.

Os principais pesquisadores do Índice são Bruno Lanvin, Presidente do Descartes Institute e Conselheiro Sênior do Institute for Global Financial Competitiveness, Stern na NYUAD, e Anisa Shyti, Professora Associada Clínica de Contabilidade da Stern na NYUAD.

"Em um ambiente de mecanismos de crescimento em constante mudança, novas tecnologias e riscos geopolíticos crescentes, os centros financeiros precisam de ferramentas que os ajudem a pensar em termos de anos, e não de trimestres", afirmou Lanvin. "O Índice pretende situar-se na intersecção entre dados e estratégia. Isso ajuda as cidades a entender como elas se encaixam em um sistema financeiro mais policêntrico. Nosso objetivo é informar melhores escolhas, quer isso signifique onde investir, onde se localizar ou como construir a confiança que, em última análise, sustenta a competitividade."

O índice também aponta para a crescente importância da tecnologia e da infraestrutura. À medida que a atividade intensiva em IA e orientada por dados se expande, os centros financeiros devem investir em infraestrutura digital, segurança cibernética e energia sustentável para apoiar novas formas de intermediação financeira.

"O FCCI é feito para ser usado, não apenas lido", disse Shyti. "Ao separar a Área de Impacto e a Dinâmica e ao disponibilizar os dados por meio de uma plataforma interativa, damos aos formuladores de políticas, gerentes de centros financeiros e investidores o poder de testar suas suposições - uma ferramenta para decisão e ação. A incerteza atinge a todos, mas nunca da mesma maneira. As partes interessadas podem mudar o peso para a regulamentação, a tecnologia ou o talento – e ver instantaneamente as classificações se remodelarem para o futuro que esperam. Essa flexibilidade é essencial em um mundo onde as perguntas continuam mudando."

O FCCI é a primeira grande publicação do Instituto para a Competitividade Financeira Global, que a Stern na NYUAD anunciou no mês passado. O Instituto usa a ciência de dados para pesquisar. É orientado pelo renomado investidor Ray Dalio e reúne uma equipe de pesquisadores e consultores de classe mundial.

O desempenho do CCG reflete uma tendência regional mais ampla. O fortalecimento dos marcos regulatórios, os investimentos direcionados para a inovação e a expansão da atividade financeira em toda a região estão contribuindo para o surgimento de vários centros regionais. Esses desenvolvimentos ressaltam a necessidade de ferramentas como o FCCI, que esclarece como os centros financeiros evoluem e competem ao longo do tempo.

Produzido pelo Institute for Global Financial Competitiveness (IGFC) da Stern na NYUAD, com o apoio do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi (ADDED) e da Dalio Philanthropies,

O relatório completo do FCCI está disponível aqui.

