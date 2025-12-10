A Stern School of Business da NYU Abu Dhabi divulga o primeiro Índice de Competitividade dos Centros Financeiros
Notícias fornecidas porStern School of Business at NYU Abu Dhabi
10 dez, 2025, 05:19 GMT
- Os resultados classificam Nova York, Londres e Singapura como os três principais centros financeiros globais
- Abu Dhabi, Dubai, Riad e Doha estão no top 30, destacando o papel crescente do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) nas finanças globais
- Primeira grande publicação do Institute for Global Financial Competitiveness em Abu Dhabi, apoiado por Ray Dalio
ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Stern School of Business da NYU Abu Dhabi (Stern at NYUAD), uma das principais escolas de negócios do mundo, divulgou hoje o primeiro Índice de Competitividade dos Centros Financeiros (FCCI) na Cúpula de Mercados Globais durante a Semana de Finanças de Abu Dhabi. O índice avalia centros financeiros internacionais em todo o mundo e classifica Nova York, Londres e Singapura como os três primeiros. Destacando a crescente influência do CCG numa paisagem há muito moldada por centros estabelecidos, o Índice coloca Abu Dhabi em 12º e Dubai em 14º no geral, com Riade em 26º e Doha em 29º.
À medida que o panorama econômico global se torna mais complexo, os índices tradicionais oferecem classificações sem explicar completamente o que os motiva. O FCCI preenche essa lacuna. Usando a ciência de dados para combinar classificações orientadas por dados com análise estratégica, ele oferece aos formuladores de políticas uma visão mais clara de como os centros financeiros se comparam e competem, ajuda os centros emergentes a entender como planejar estrategicamente o crescimento e apoia os tomadores de decisão a navegar em dinâmicas econômicas globais cada vez mais complexas.
O Instituto avança na pesquisa sobre a evolução da ordem econômica global, com foco no papel dos centros financeiros internacionais. Ao criar uma referência sistemática para os centros financeiros, ele fornece aos formuladores de políticas, líderes empresariais e investidores uma estrutura baseada em evidências para navegar pelas mudanças da dinâmica global.
"Os centros financeiros internacionais são uma das maneiras mais claras de observar como a economia global está mudando", disse Rob Salomon, reitor da Stern na NYUAD. "Com o FCCI e o Instituto para a Competitividade Financeira Global, queríamos ir além das tabelas classificativas e fornecer uma visão baseada em pesquisa de como as cidades estão envolvidas na geração de capacidade financeira. O forte desempenho das cidades localizadas na região do Golfo mostra a rapidez com que os novos centros podem se mover quando a política, a regulamentação, o talento e a inovação estão alinhados."
O FCCI utiliza uma estrutura de dois pilares que analisa o presente e o futuro. O pilar Área de Impacto rastreia a escala e a atividade atuais, incluindo a força institucional, os recursos e os ecossistemas locais. O pilar Dinâmica avalia o potencial de crescimento e a preparação para o futuro, com foco em tecnologia e inovação. Juntos, os pilares mostram onde os centros estão agora e como estão preparados para o que está por vir.
Os principais pesquisadores do Índice são Bruno Lanvin, Presidente do Descartes Institute e Conselheiro Sênior do Institute for Global Financial Competitiveness, Stern na NYUAD, e Anisa Shyti, Professora Associada Clínica de Contabilidade da Stern na NYUAD.
"Em um ambiente de mecanismos de crescimento em constante mudança, novas tecnologias e riscos geopolíticos crescentes, os centros financeiros precisam de ferramentas que os ajudem a pensar em termos de anos, e não de trimestres", afirmou Lanvin. "O Índice pretende situar-se na intersecção entre dados e estratégia. Isso ajuda as cidades a entender como elas se encaixam em um sistema financeiro mais policêntrico. Nosso objetivo é informar melhores escolhas, quer isso signifique onde investir, onde se localizar ou como construir a confiança que, em última análise, sustenta a competitividade."
O índice também aponta para a crescente importância da tecnologia e da infraestrutura. À medida que a atividade intensiva em IA e orientada por dados se expande, os centros financeiros devem investir em infraestrutura digital, segurança cibernética e energia sustentável para apoiar novas formas de intermediação financeira.
"O FCCI é feito para ser usado, não apenas lido", disse Shyti. "Ao separar a Área de Impacto e a Dinâmica e ao disponibilizar os dados por meio de uma plataforma interativa, damos aos formuladores de políticas, gerentes de centros financeiros e investidores o poder de testar suas suposições - uma ferramenta para decisão e ação. A incerteza atinge a todos, mas nunca da mesma maneira. As partes interessadas podem mudar o peso para a regulamentação, a tecnologia ou o talento – e ver instantaneamente as classificações se remodelarem para o futuro que esperam. Essa flexibilidade é essencial em um mundo onde as perguntas continuam mudando."
O FCCI é a primeira grande publicação do Instituto para a Competitividade Financeira Global, que a Stern na NYUAD anunciou no mês passado. O Instituto usa a ciência de dados para pesquisar. É orientado pelo renomado investidor Ray Dalio e reúne uma equipe de pesquisadores e consultores de classe mundial.
O desempenho do CCG reflete uma tendência regional mais ampla. O fortalecimento dos marcos regulatórios, os investimentos direcionados para a inovação e a expansão da atividade financeira em toda a região estão contribuindo para o surgimento de vários centros regionais. Esses desenvolvimentos ressaltam a necessidade de ferramentas como o FCCI, que esclarece como os centros financeiros evoluem e competem ao longo do tempo.
Produzido pelo Institute for Global Financial Competitiveness (IGFC) da Stern na NYUAD, com o apoio do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi (ADDED) e da Dalio Philanthropies,
O relatório completo do FCCI está disponível aqui.
FONTE Stern School of Business at NYU Abu Dhabi
Partilhar este artigo