La Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi publica su primer FCCI

- La Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi publica su primer Índice de Competitividad del Centro Financiero

Los resultados sitúan a Nueva York, Londres y Singapur como los tres principales centros financieros mundiales.

Abu Dabi, Dubái, Riad y Doha figuran entre los 30 primeros, lo que subraya el creciente papel del CCG en las finanzas globales.

Primera publicación importante del Instituto para la Competitividad Financiera Global en Abu Dabi, con el apoyo de Ray Dalio.

ABU DABI, EAU, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU Abu Dhabi, Stern en NYUAD), una de las escuelas de negocios líderes a nivel mundial, presentó hoy su primer Índice de Competitividad de Centros Financieros (FCCI) durante la Cumbre de Mercados Globales de la Semana de Finanzas de Abu Dabi. El índice evalúa los centros financieros internacionales a nivel mundial y clasifica a Nueva York, Londres y Singapur como los tres primeros. Destacando la creciente influencia del CCG en un panorama definido desde hace tiempo por centros consolidados, el Índice sitúa a Abu Dabi en el puesto 12 y a Dubái en el 14, Riad en el 26 y Doha en el 29.

A medida que el panorama económico global se vuelve más complejo, los índices tradicionales ofrecen clasificaciones sin explicar completamente sus motivaciones. El FCCI aborda esta brecha. Utilizando la ciencia de datos para combinar las clasificaciones basadas en datos con el análisis estratégico, ofrece a los responsables políticos una visión más clara de cómo se comparan y compiten los centros financieros, ayuda a los centros emergentes a comprender cómo planificar estratégicamente su crecimiento y apoya a los responsables de la toma de decisiones que se enfrentan a dinámicas económicas globales cada vez más complejas.

El Instituto impulsa la investigación sobre la evolución del orden económico global, centrándose en el papel de los centros financieros internacionales. Al crear un punto de referencia sistemático para los centros financieros, proporciona a los responsables de las políticas, a los líderes empresariales y a los inversores un marco basado en la evidencia para navegar por las dinámicas globales cambiantes.

"Los centros financieros internacionales son una de las maneras más claras de observar cómo está cambiando la economía global", afirmó Rob Salomon, decano de Stern en NYUAD. "Con el FCCI y el Instituto para la Competitividad Financiera Global, buscamos ir más allá de las clasificaciones y ofrecer una perspectiva basada en la investigación sobre cómo las ciudades participan en el desarrollo de su capacidad financiera. El sólido rendimiento de las ciudades ubicadas en la región del Golfo demuestra la rapidez con la que los nuevos centros pueden avanzar cuando las políticas, la regulación, el talento y la innovación están alineados".

El FCCI utiliza un marco de dos pilares que analiza el presente y el futuro. El pilar Huella da seguimiento a la escala y la actividad actuales, incluyendo la fortaleza institucional, los recursos y los ecosistemas locales. El pilar Dinámica evalúa el potencial de crecimiento y la preparación futura, con un enfoque en la tecnología y la innovación. Juntos, los pilares muestran la situación actual de los centros y su nivel de preparación para el futuro.

Los investigadores principales del Índice son Bruno Lanvin, presidente del Instituto Descartes y asesor principal del Instituto para la Competitividad Financiera Global, Stern en NYUAD, y Anisa Shyti, profesora clínica asociada de Contabilidad en Stern en NYUAD.

"En un entorno de motores de crecimiento cambiantes, nuevas tecnologías y creciente riesgo geopolítico, los centros financieros necesitan herramientas que les ayuden a pensar en años, no en trimestres", indicó Lanvin. "El índice busca ubicarse en la intersección de datos y estrategia. Ayuda a las ciudades a comprender cómo encajan en un sistema financiero más policéntrico. Nuestro objetivo es fundamentar mejores decisiones, ya sea dónde invertir, dónde ubicarse o cómo generar la confianza que, en última instancia, sustenta la competitividad".

El índice también destaca la creciente importancia de la tecnología y la infraestructura. A medida que se expande la actividad intensiva en IA y basada en datos, los centros financieros deben invertir en infraestructura digital, ciberseguridad y energía sostenible para impulsar nuevas formas de intermediación financiera.

"El FCCI está diseñado para usarse, no solo para leerse", comentó Shyti. "Al separar Huella y Dinámica, y al poner los datos a disposición a través de una plataforma interactiva, brindamos a los responsables políticos, a los gestores de centros financieros y a los inversores la capacidad de someter a prueba sus supuestos: una herramienta para la toma de decisiones y la acción. La incertidumbre afecta a todos, pero nunca de la misma manera. Las partes interesadas pueden centrar su atención en la regulación, la tecnología o el talento, y ver al instante cómo las clasificaciones se adaptan al futuro que esperan. Esa flexibilidad es esencial en un mundo donde las preguntas cambian constantemente".

El FCCI es la primera publicación importante del Instituto para la Competitividad Financiera Global, que Stern en NYUAD anunció el mes pasado. El Instituto utiliza la ciencia de datos para la investigación. Cuenta con la mentoría del reconocido inversor Ray Dalio y reúne a un equipo de investigadores y asesores de primer nivel.

El rendimiento del CCG refleja una tendencia regional más amplia. El fortalecimiento de los marcos regulatorios, las inversiones específicas en innovación y la expansión de la actividad financiera en toda la región contribuyen al auge de varios centros regionales. Estos avances subrayan la necesidad de herramientas como la FCCI, que explica cómo evolucionan y compiten los centros financieros a lo largo del tiempo.

Elaborado por el Instituto para la Competitividad Financiera Global (IGFC) de Stern en NYUAD, con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi (ADDED) y Dalio Philanthropies.

El informe completo del FCCI está disponible aquí.