La Stern School of Business de l'Université de New York à Abu Dhabi publie le premier indice de compétitivité des centres financiers

Les résultats classent New York, Londres et Singapour comme les trois premiers centres financiers mondiaux

Abu Dhabi, Dubaï, Riyad et Doha figurent tous dans le top 30, ce qui souligne le rôle croissant du CCG dans la finance mondiale

Première grande publication de l'Institute for Global Financial Competitiveness à Abu Dhabi, soutenu par Ray Dalio

ABU DHABI, EAU, 9 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La Stern School of Business de NYU Abu Dhabi (Stern à NYUAD), l'une des plus grandes écoles de commerce au monde, a publié aujourd'hui le premier Financial Center Competitiveness Index (FCCI - Indice de compétitivité des centres financiers) lors du Global Markets Summit qui s'est tenu pendant la Finance Week d'Abu Dhabi. Cet indice évalue les centres financiers internationaux dans le monde entier et classe New York, Londres et Singapour parmi les trois premiers. Soulignant l'influence croissante du CCG dans un paysage longtemps façonné par des centres établis, l'indice place Abu Dhabi à la 12e place, Dubaï à la 14e place, Riyad à la 26e place et Doha à la 29e place.

Alors que le paysage économique mondial devient de plus en plus complexe, les indices traditionnels proposent des classements sans expliquer pleinement ce qui les motive. Le FCCI répond à ce manque. En utilisant la science des données pour combiner des classements basés sur des données avec une analyse stratégique, il propose aux décideurs politiques une vision plus claire de la façon dont les centres financiers se comparent et se concurrencent, aide les centres émergents à comprendre comment planifier stratégiquement leur croissance, et soutient les décideurs à naviguer dans une dynamique économique mondiale de plus en plus complexe.

L'Institut fait progresser la recherche sur l'évolution de l'ordre économique mondial, en mettant l'accent sur le rôle des centres financiers internationaux. En créant une référence systématique pour les centres financiers, il fournit aux décideurs politiques, aux chefs d'entreprise et aux investisseurs un cadre fondé sur des preuves pour naviguer dans les dynamiques mondiales changeantes.

« Les centres financiers internationaux constituent l'un des moyens les plus clairs d'observer l'évolution de l'économie mondiale », déclare Rob Salomon, doyen de la faculté Stern à NYUAD. « Avec le FCCI et l'Institute for Global Financial Competitiveness, nous souhaitions sortir du cadre des classements et fournir une vision basée sur la recherche de la manière dont les villes s'engagent dans le renforcement des capacités financières. Les bons résultats des villes situées dans la région du Golfe montrent à quel point les nouveaux centres peuvent se développer rapidement lorsque les politiques, les réglementations, les talents et l'innovation sont en phase ».

Le FCCI utilise un cadre à deux piliers qui tient compte d'aujourd'hui et de demain. Le pilier Empreinte suit l'échelle et l'activité actuelles, notamment la force institutionnelle, les ressources et les écosystèmes locaux. Le pilier Dynamique évalue le potentiel de croissance et la préparation à l'avenir, en mettant l'accent sur la technologie et l'innovation. Ensemble, ces piliers montrent la situation actuelle des centres et leur degré de préparation pour l'avenir.

Les principaux chercheurs de l'indice sont Bruno Lanvin, président de l'Institut Descartes et conseiller principal à l'Institute for Global Financial Competitiveness, à Stern à NYUAD, et Anisa Shyti, professeure associée clinique en comptabilité à Stern à NYUAD.

« Dans un environnement caractérisé par des moteurs de croissance changeants, de nouvelles technologies et des risques géopolitiques croissants, les centres financiers ont besoin d'outils qui les aident à penser en années et non en trimestres », avance M. Lanvin. « L'indice est censé se situer à l'intersection des données et de la stratégie. Il aide les villes à comprendre comment elles s'intègrent dans un système financier plus polycentrique. Notre objectif est d'éclairer de meilleurs choix, qu'il s'agisse de savoir où investir, où s'implanter, ou comment instaurer la confiance qui, en fin de compte, sous-tend la compétitivité. »

L'indice souligne également l'importance croissante de la technologie et de l'infrastructure. Alors que l'activité, fortement centrée sur l'IA et les données se développe, les centres financiers doivent investir dans l'infrastructure numérique, la cybersécurité et l'énergie durable pour soutenir les nouvelles formes d'intermédiation financière.

« Le FCCI est conçu pour être utilisé, pas seulement pour être lu », déclare Dr Shyti. « En séparant les piliers Empreinte et Dynamique, et en mettant les données à disposition via une plateforme interactive, nous permettons aux décideurs politiques, aux gestionnaires de centres financiers et aux investisseurs de tester leurs hypothèses, un outil de décision et d'action. L'incertitude frappe tout le monde, mais jamais de la même manière. Les parties prenantes peuvent modifier le poids de la réglementation, de la technologie ou des talents, et voir instantanément les classements se réorienter vers l'avenir qu'elles attendent. Cette flexibilité est essentielle dans un monde où les questions ne cessent de changer. »

Le FCCI est la première grande publication de l'Institute for Global Financial Competitiveness, dont la création a été annoncée le mois dernier par Stern à NYUAD. L'Institut utilise la science des données pour faire de la recherche. Il est encadré par le célèbre investisseur Ray Dalio et rassemble une équipe de chercheurs et de conseillers de classe mondiale.

Les performances du CCG reflètent une tendance régionale plus large. Le renforcement des cadres réglementaires, les investissements ciblés dans l'innovation et l'expansion de l'activité financière dans toute la région contribuent à l'essor de plusieurs centres régionaux. Ces développements soulignent la nécessité d'outils tels que le FCCI, qui clarifie la manière dont les centres financiers évoluent et se concurrencent au fil du temps.

Produit par l'Institute for Global Financial Competitiveness (IGFC) de Stern à NYUAD, avec le soutien du Département du développement économique d'Abu Dhabi (ADDED) et de Dalio Philanthropies,

Le rapport complet du FCCI est disponible ici.