NYU アブダビ校スターン・スクール・オブ・ビジネスが初の金融センター競争力指数を発表

ニューヨーク、ロンドン、シンガポールが世界金融センター上位 3 位に

3 アブダビ、ドバイ、リヤド、ドーハが上位 30 位入り、 GCC の世界金融での存在感を強調

30 GCC アブダビのグローバル金融競争力研究所、初の主要刊行物を発表 Ray Dalio が支援

アブダビ, アラブ首長国連邦, 2025年12月10日 /PRNewswire/ -- 世界有数のビジネススクールであるNYUアブダビのスターン経営大学院（NYUADのスターン）は本日、アブダビファイナンス週間のグローバル市場サミットにおいて、初の金融センター競争力指数（FCCI）を発表しました。この指数は世界の国際金融センターを評価し、ニューヨーク、ロンドン、シンガポールをトップ3にランク付けしています。長年にわたり既存の拠点が形成してきた状況の中で、GCC の影響力が高まっていることを示しつつ、同指数ではアブダビが総合12位、ドバイが14位、リヤドが26位、ドーハが29位に位置付けられています。

世界経済の状況がますます複雑化する中で、従来の指数はランキングを示すだけで、その背景にある要因を十分に説明していません。FCCIはこの課題に対応しています。データサイエンスを活用してデータに基づくランキングと戦略的分析を統合することで、FCCIは政策立案者に金融センターの比較や競争の状況をより明確に示し、新興センターが成長のための戦略的計画を理解する手助けを行い、ますます複雑化する世界経済の中で意思決定を行う立場の人々を支援します。

同研究所は、国際金融センターの役割に焦点を当てつつ、変化する世界経済秩序に関する研究を推進しています。金融センターの体系的なベンチマークを構築することで、FCCIは政策立案者、企業リーダー、投資家に対し、変化する世界経済の動向を見極めるためのエビデンスに基づく枠組みを提供します。

「国際金融センターは、世界経済の変化を最も明確に観察できる手段の一つです」と、NYUアブダビ・スターン経営大学院のRob Salomon学部長は述べています。「FCCIとグローバル金融競争力研究所を通じて、単なるランキングを超え、都市がどのように金融力の構築に取り組んでいるかを研究に基づいて示したいと考えましたと述べています。湾岸地域に位置する都市の高いパフォーマンスは、政策、規制、人材、イノベーションが整うことで、新しいハブがいかに迅速に成長できるかを示しています」と述べています。

FCCIは現在と将来の両面を評価する二本柱のフレームワークを採用しています。フットプリントの柱では、制度の強さや資源、地域のエコシステムなど、現在の規模や活動状況を評価します。ダイナミクスの柱では、技術やイノベーションに焦点を当てつつ、成長の可能性や将来への備えを評価します。両方の柱を組み合わせることで、各金融センターが現在どの位置にあるか、そして今後に向けてどれだけ備えているかを示します。

本指数の主要研究者は、デカルト研究所の所長でありNYUアブダビ・スターン経営大学院のグローバル金融競争力研究所上級アドバイザーであるBruno Lanvin氏と、NYUアブダビ・スターン経営大学院の会計学臨床准教授であるAnisa Shyti氏です。

「成長の原動力の変化、新技術の登場、地政学的リスクの高まりが進む環境において、金融センターには四半期単位ではなく、数年先を見据えて考えるためのツールが求められています」とLanvin氏は述べています。「この指数は、データと戦略の交差点に位置することを目的としていますと述べています。都市が、より多極化した金融システムの中で自らがどの位置にあるかを理解する手助けをします。投資先の選定、拠点の設置、あるいは最終的に競争力を支える信頼の構築など、より良い意思決定に役立てることが私たちの目的です」と述べています。

また、この指数は技術やインフラの重要性が高まっていることも示しています。AIを活用したデータ主導型の活動が拡大する中で、金融センターは新たな金融仲介の形態を支えるため、デジタルインフラ、サイバーセキュリティ、持続可能なエネルギーへの投資が求められます。

「FCCIは単に読むためのものではなく、実際に活用されることを目的としています」とShyti氏は述べています。「フットプリントとダイナミクスを分け、さらにデータをインタラクティブなプラットフォームで提供することで、政策立案者や金融センターの管理者、投資家が自らの前提をストレステストできる力を提供します。意思決定と行動のためのツールです」と述べています。不確実性は誰にでも影響を及ぼしますが、その受け方は人それぞれです。関係者は規制、技術、人材のいずれに重みを置くかを調整することで、自分たちが想定する将来に応じてランキングが即座に変化する様子を確認できます。その柔軟性は、問いが絶えず変化する世界において不可欠です。」

FCCIは、NYUアブダビ・スターン経営大学院が先月発表したグローバル金融競争力研究所による最初の主要刊行物です。同研究所はデータサイエンスを活用して研究を行っており、著名な投資家Ray Dalio氏の指導を受け、世界クラスの研究者やアドバイザーで構成されたチームが活動しています。

GCCのパフォーマンスは、より広範な地域の傾向を反映しています。規制の枠組みの強化、イノベーションへの戦略的投資、そして地域全体での金融活動の拡大が、複数の地域拠点の台頭に寄与しています。これらの動向は、金融センターがどのように進化し、競争しているかを明らかにするFCCIのようなツールの必要性を浮き彫りにしています。

NYUアブダビ・スターン経営大学院のグローバル金融競争力研究所（IGFC）が作成し、アブダビ経済開発庁（ADDED）およびダリオ・フィランソロピーの支援を受けています、

FCCIの全文レポートはこちらからご覧いただけます。

SOURCE Stern School of Business at NYU Abu Dhabi