紐約大學阿布扎比分校史登商學院發佈首個《金融中心競爭力指數》

結果將紐約、倫敦及新加坡列為全球三大金融中心

阿布扎比、杜拜、利雅得及多哈均躋身前 30 名，凸顯海灣合作委員會在全球金融領域日益重要的角色

位於阿布扎比、獲 Ray Dalio 支持的全球金融競爭力研究所發表之首份重要刊物

阿聯酋阿布扎比2025年12月10日 /美通社/ -- 全球頂尖商學院之一的紐約大學阿布扎比分校 (NYUAD) 史登商學院，今日於阿布扎比金融週期間舉行的全球市場峰會上，發佈了首個《金融中心競爭力指數》(FCCI)。該指數對全球各地的國際金融中心進行了評估，並將紐約、倫敦及新加坡列為前三名。該指數突顯了海灣合作委員會地區在長期由傳統樞紐主導的格局中日益增長的影響力，阿布扎比與杜拜分別位列全球第 12 位及第 14 位，利雅得排名第 26 位，多哈則排名第 29 位。

隨著全球經濟格局變得愈趨複雜，傳統指數往往只提供排名，卻未能充分解釋背後的驅動因素。FCCI 正是為了填補這一空白而設。透過利用數據科學將數據驅動的排名與戰略分析相結合，它讓政策制定者更清晰地了解各金融中心如何進行比較與競爭，協助新興中心了解如何戰略性地規劃增長，並支援決策者應對日益複雜的全球經濟動態。

該研究所致力推進對不斷演變的全球經濟秩序的研究，重點關注國際金融中心的角色。透過為金融中心建立系統性的基準，它為政策制定者、商界領袖及投資者提供了一個以證據為基礎的框架，以應對不斷變化的全球動態。

「國際金融中心是觀察全球經濟如何轉變的最清晰方法之一。」紐約大學阿布扎比分校史登商學院院長 Rob Salomon 表示，「透過 FCCI 和全球金融競爭力研究所，我們希望超越單純的排行榜，提供一個基於研究的視角，探討各城市如何致力於建設金融能力。海灣地區城市的強勁表現表明，當政策、監管、人才及創新互相協調時，新樞紐的發展速度可以有多快。」

FCCI 採用了一個兼顧當下與未來的「雙支柱」框架。足跡支柱：追蹤當前的規模及活動，包括機構實力、資源及當地生態系統。動力支柱：評估增長潛力及未來的準備度，重點關注科技與創新。這兩大支柱結合起來，展示了各中心目前的地位以及它們對未來的準備程度。

該指數的主要研究人員包括 Descartes Institute 主席兼紐約大學阿布扎比分校史登商學院全球金融競爭力研究所高級顧問 Bruno Lanvin，以及紐約大學阿布扎比分校史登商學院會計學臨床副教授 Anisa Shyti。

「在增長引擎轉移、新技術湧現及地緣政治風險上升的環境下，金融中心需要能夠幫助它們以年為單位、而非以季度為單位進行思考的工具，」Lanvin 表示，「該指數旨在處於數據與戰略的交匯點。它幫助城市了解它們如何融入一個更多中心的金融體系。我們的目標是為更好的選擇提供資訊，無論是決定在哪裡投資、在哪裡落戶，還是如何建立最終支撐競爭力的信任。」

該指數亦指出了科技與基礎設施日益重要的地位。隨著人工智能密集型及數據驅動型活動的擴展，金融中心必須投資於數碼基礎設施、網絡安全及可持續能源，以支援新形式的金融中介服務。

「FCCI 的建立是為了被應用，而不僅僅是被閱讀，」Shyti 說道，「透過區分『足跡』與『動力』，並透過互動平台公開數據，我們賦予政策制定者、金融中心管理者及投資者權力去對他們的假設進行壓力測試——這是一個用於決策與行動的工具。不確定性會衝擊每個人，但方式各異。持份者可以調整對監管、科技或人才的權重，並即時看到排名重塑成他們預期的未來。在問題不斷變化的世界中，這種靈活性至關重要。」

FCCI 是紐約大學阿布扎比分校史登商學院上月宣佈成立的全球金融競爭力研究所發佈的首份重要刊物。該研究所利用數據科學進行研究，由著名投資者 Ray Dalio 擔任導師，並匯聚了世界級的研究人員與顧問團隊。

海灣合作委員會地區的表現反映了一個更廣泛的區域趨勢。加強監管框架、針對創新的投資以及區內金融活動的擴張，均促成了數個區域中心的崛起。這些發展凸顯了對 FCCI 這類工具的需求，以釐清金融中心如何隨著時間演變及競爭。

本報告由紐約大學阿布扎比分校史登商學院全球金融競爭力研究所 (IGFC) 製作，並獲阿布扎比經濟發展局 (ADDED) 及 Dalio Philanthropies 支持。

如欲查閱 FCCI 完整報告，請按此。

SOURCE Stern School of Business at NYU Abu Dhabi