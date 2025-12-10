La Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi publica el primer Índice de Competitividad de Centros Financieros

Los resultados clasifican a Nueva York, Londres y Singapur como los tres principales centros financieros a nivel mundial

Abu Dabi, Dubái, Riad y Doha figuran entre las 30 primeras ciudades, lo que destaca la creciente función del Centro de Capacidades Globales (GCC) en las finanzas mundiales

Primera publicación importante del Instituto para la Competitividad Financiera Mundial en Abu Dabi, con el apoyo de Ray Dalio

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi (Stern en la NYUAD), una de las escuelas de negocios más importantes del mundo, publicó hoy el primer Índice de Competitividad del Centro Financiero (FCCI) en la Cumbre de Mercados Mundiales durante la Semana de Finanzas de Abu Dabi. El índice evalúa los centros financieros internacionales de todo el mundo y clasifica a Nueva York, Londres y Singapur como los tres primeros. El índice destaca la creciente influencia del GCC en un panorama que, durante mucho tiempo, ha estado marcado por centros consolidados, y sitúa a Abu Dabi en el puesto 12 y a Dubái en el 14, mientras que Riad ocupa el 26 y Doha el 29.

A medida que el panorama económico mundial se vuelve más complejo, los índices tradicionales ofrecen clasificaciones sin explicar del todo qué es lo que los impulsa. El FCCI aborda esta deficiencia. Mediante el uso de la ciencia de datos para combinar clasificaciones basadas en datos con análisis estratégicos, ofrece a los responsables de la formulación de políticas una visión más clara de cómo se comparan y compiten los centros financieros, ayuda a los centros emergentes a comprender cómo planificar de forma estratégica el crecimiento y apoya a los responsables de la toma de decisiones en una dinámica económica mundial cada vez más compleja.

El Instituto promueve la investigación sobre el orden económico mundial en constante evolución, con un enfoque en la función de los centros financieros internacionales. Al crear un punto de referencia sistemático para los centros financieros, proporciona a los responsables políticos, los líderes empresariales y los inversores un marco basado en la evidencia para afrontar la dinámica mundial cambiante.

"Los centros financieros internacionales son una de las formas más evidentes de observar cómo está cambiando la economía mundial", afirmó Rob Salomon, decano de Stern en la NYUAD. "Junto con el FCCI y el Instituto para la Competitividad Financiera Mundial, queríamos ir más allá de las tablas de clasificación y proporcionar una visión basada en la investigación sobre cómo las ciudades participan en el desarrollo de la capacidad financiera. El sólido desempeño de las ciudades ubicadas en la región del Golfo demuestra lo rápido que pueden avanzar los nuevos centros cuando se alinean las políticas, la normativa, el talento y la innovación".

El FCCI utiliza un marco de dos pilares que analiza el presente y el futuro. El pilar "Footprint" (Huella) hace un seguimiento de la escala y la actividad actuales, incluida la solidez institucional, los recursos y los ecosistemas locales. El pilar "Dynamics" (Dinámica) evalúa el potencial de crecimiento y la preparación para el futuro, con un enfoque en la tecnología y la innovación. En conjunto, los pilares muestran la situación actual de los centros y su grado de preparación para lo que está por venir.

Los investigadores principales del Índice son Bruno Lanvin, presidente del Instituto Descartes y asesor sénior del Instituto para la Competitividad Financiera Mundial, Stern en la NYUAD, y Anisa Shyti, profesora clínica asociada de Contabilidad en Stern en la NYUAD.

"En un entorno marcado por cambios en los motores del crecimiento, nuevas tecnologías y un riesgo geopolítico creciente, los centros financieros necesitan herramientas que los ayuden a pensar en términos de años, no de trimestres", afirmó Lanvin. "El índice está pensado para situarse en la intersección entre los datos y la estrategia. Ayuda a las ciudades a comprender cómo encajan en un sistema financiero más policéntrico. Nuestro objetivo es informar sobre las mejores opciones, ya sea sobre dónde invertir, dónde ubicarse o cómo generar la confianza que, en última instancia, sustenta la competitividad".

El índice también señala la creciente importancia de la tecnología y la infraestructura. A medida que se expande la actividad intensiva en IA y basada en datos, los centros financieros deben invertir en infraestructura digital, ciberseguridad y energía sostenible para respaldar nuevas formas de intermediación financiera.

"El FCCI está diseñado para usarse, no solo para leerse", afirmó Shyti. "Al separar Footprint y Dynamics, y al hacer que los datos estén disponibles a través de una plataforma interactiva, ofrecemos a los responsables políticos, a los gerentes de centros financieros y a los inversores la posibilidad de poner a prueba sus hipótesis, lo que les proporciona una herramienta para la toma de decisiones y la acción. La incertidumbre afecta a todos, pero nunca de la misma manera. Las partes interesadas pueden cambiar el peso hacia la normativa, la tecnología o el talento, y ver al instante cómo las clasificaciones se reestructuran según el futuro que esperan. Esa flexibilidad es esencial en un mundo en el que las preguntas cambian constantemente".

El FCCI es la primera publicación importante del Instituto para la Competitividad Financiera Mundial, que Stern en la NYUAD, anunció el mes pasado. El Instituto utiliza la ciencia de datos para investigar. Está asesorado por el reconocido inversor Ray Dalio y reúne a un equipo de investigadores y asesores de clase mundial.

El desempeño del GCC refleja una tendencia regional más amplia. El fortalecimiento de los marcos normativos, las inversiones específicas en innovación y la expansión de la actividad financiera en toda la región están contribuyendo al auge de varios centros regionales. Estos acontecimientos destacan la necesidad de herramientas como el FCCI, que aclara cómo evolucionan y compiten los centros financieros con el tiempo.

Producido por el Instituto para la Competitividad Financiera Mundial (IGFC) de Stern en la NYUAD, con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dabi (ADDED) y Dalio Philanthropies.

El informe completo del FCCI está disponible aquí.

FUENTE Stern School of Business at NYU Abu Dhabi