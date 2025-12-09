Stern School of Business an der NYU Abu Dhabi veröffentlicht ersten Financial Center Competitiveness Index

New York, London und Singapur die drei wichtigsten globalen Finanzzentren

Abu Dhabi, Dubai, Riad und Doha in den Top 30 vertreten – Bestätigung der wachsende Bedeutung des Golfkooperationsrates im globalen Finanzwesen

Erste große Veröffentlichung des Institute for Global Financial Competitiveness in Abu Dhabi mit der Unterstützung von Ray Dalio

ABU DHABI, VAE, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Stern School of Business an der NYU Abu Dhabi (Stern at NYUAD), eine der weltweit führenden Wirtschaftshochschulen, hat heute auf dem Global Markets Summit während der Abu Dhabi Finance Week den ersten Financial Center Competitiveness Index (FCCI) veröffentlicht. Der Index bewertet internationale Finanzzentren weltweit und sieht New York, London und Singapur auf den Plätzen eins bis drei. Der Index unterstreicht den wachsenden Einfluss des Golfkooperationsrates in einer Landschaft, die lange Zeit von etablierten Finanzzentren geprägt war, und platziert Abu Dhabi auf Platz 12 und Dubai auf Platz 14, Riad auf Platz 26 und Doha auf Platz 29.

In einer immer komplexeren globalen Wirtschaftslandschaft zeigen herkömmliche Indizes zwar Rankings, doch sie erläutern selten die Faktoren, welche diese bestimmen. Der FCCI schließt diese Lücke. Unter Einsatz von Data Science verbindet der FCCI datengetriebene Rankings mit strategischer Analyse. Er verschafft politischen Entscheidungsträgern einen klareren Blick darauf, wie sich Finanzzentren vergleichen und im Wettbewerb positionieren, unterstützt aufstrebende Standorte bei der strategischen Wachstumsplanung und hilft Entscheidungsträgern, sich in einer zunehmend komplexen globalen Wirtschaftslandschaft zu orientieren.

Das Institut fördert die Forschung zur Entwicklung der globalen Wirtschaftsordnung und legt dabei einen Schwerpunkt auf die Rolle internationaler Finanzzentren. Durch die Schaffung eines systematischen Benchmarks für Finanzzentren bietet es politischen Entscheidungsträgern, Wirtschaftsführern und Investoren einen evidenzbasierten Rahmen, um sich in den sich wandelnden globalen Dynamiken zurechtzufinden.

„Internationale Finanzzentren gehören zu den deutlichsten Indikatoren dafür, wie sich die globale Wirtschaft verändert", sagt Rob Salomon, Dekan der Stern at NYUAD. „Mit dem FCCI und dem Institute for Global Financial Competitiveness wollten wir über reine Ranglisten hinausgehen und eine forschungsbasierte Perspektive darauf bieten, wie Finanzzentren entstehen und sich entwickeln. Die starke Performance der Städte in der Golfregion zeigt, wie schnell sich neue Zentren entwickeln können, wenn Politik, Regulierung, Talent und Innovation Hand in Hand gehen."

Der FCCI verwendet einen Zwei-Säulen-Rahmen, der die Gegenwart und die Zukunft betrachtet. Die Footprint-Säule erfasst den aktuellen Umfang und die Aktivitäten, einschließlich institutioneller Stärke, Ressourcen und lokaler Ökosysteme. Die Dynamics-Säule bewertet das Wachstumspotenzial und die Zukunftsfähigkeit, wobei der Schwerpunkt auf Technologie und Innovation liegt. Gemeinsam zeigen die Säulen, wo die Zentren heute stehen und wie gut sie auf das Kommende vorbereitet sind.

Die Hauptverantwortlichen für den Index sind Bruno Lanvin, President des Descartes Institute und Senior Advisor am Institute for Global Financial Competitiveness, Stern at NYUAD, und Anisa Shyti, Clinical Associate Professor of Accounting am Stern at NYUAD.

„In einem Umfeld sich verändernder Wachstumsmotoren, neuer Technologien und steigender geopolitischer Risiken brauchen Finanzzentren Instrumente, die ihnen helfen, in Jahren und nicht in Quartalen zu denken", so Lanvin. „Der Index soll an der Schnittstelle zwischen Daten und Strategie angesiedelt sein. Er hilft den Städten zu verstehen, wie sie sich in ein polyzentrisches Finanzsystem einfügen. Unser Ziel ist es, bessere Entscheidungen zu treffen – sei es darüber, wo man investiert, wo man sich ansiedelt oder wie man das Vertrauen aufbaut, das letztlich die Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit bildet."

Der Index weist auch auf die zunehmende Bedeutung von Technologie und Infrastruktur hin. Da KI-intensive und datengesteuerte Aktivitäten zunehmen, müssen Finanzzentren in digitale Infrastruktur, Cybersicherheit und nachhaltige Energie investieren, um neue Formen der Finanzintermediation zu unterstützen.

„Der FCCI ist so konzipiert, dass er benutzt werden kann, nicht nur gelesen", sagte Shyti. „Durch die Trennung von Footprint und Dynamics und die Bereitstellung der Daten über eine interaktive Plattform geben wir politischen Entscheidungsträgern, Finanzplatzmanagern und Investoren die Möglichkeit, ihre Annahmen einem Stresstest zu unterziehen – und somit ein Instrument für Entscheidungen und Maßnahmen. Ungewissheit trifft stets alle, aber nie auf die gleiche Weise. Interessenvertreter können die Gewichtung auf Vorschriften, Technologie oder Talente verlagern – und sehen sofort, wie sich die Rangliste in der von ihnen erwarteten Zukunft verändert. Diese Flexibilität ist in einer Welt, in der sich die Fragestellungen ständig ändern, unerlässlich."

Der FCCI ist die erste große Veröffentlichung des Institute for Global Financial Competitiveness; angekündigt wurde die Veröffentlichung von der Stern at NYUAD im vergangenen Monat. Das Institut nutzt die Datenwissenschaft für seine Forschung. Es wird von dem renommierten Investor Ray Dalio geleitet und vereint ein Weltklasseteam von Forschenden und Beratenden.

Die Performance des Golfkooperationsrates spiegelt einen breiteren regionalen Trend wider. Die Stärkung des regulatorischen Rahmens, gezielte Investitionen in Innovationen und die Ausweitung der Finanzaktivitäten in der gesamten Region tragen zum Aufstieg mehrerer regionaler Zentren bei. Diese Entwicklungen unterstreichen die Notwendigkeit von Instrumenten wie dem FCCI, der verdeutlicht, wie sich Finanzzentren im Laufe der Zeit entwickeln und miteinander konkurrieren.

Entwickelt vom Institute for Global Financial Competitiveness (IGFC) am Stern at NYUAD, mit Unterstützung des Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) und Dalio Philanthropies,

Der vollständige FCCI-Bericht ist hier verfügbar.