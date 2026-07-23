A SUNMI expande a plataforma SoftPOS para levar pagamentos sem contato seguros a mais dispositivos empresariais inteligentes

SINGAPURA, 23 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A SUNMI expandiu sua plataforma SoftPOS, trazendo recursos de pagamento sem contato seguros para mais terminais comerciais inteligentes. Em parceria com os principais fornecedores de pagamento do mundo, a SUNMI está acelerando a adoção do SoftPOS nos setores de varejo, hotelaria e outros cenários de comércio presencial.

A atualização mais recente amplia o ecossistema de terminais inteligentes da SUNMI, oferecendo maior flexibilidade de implementação para provedores de serviços de pagamento e comerciantes. Ao integrar o SoftPOS em dispositivos comerciais, as empresas podem oferecer suporte a pagamentos sem contato seguros sem comprometer a eficiência operacional.

Um dos principais destaques é a integração do CPad com os terminais POS de mesa da SUNMI. A solução combina os recursos de gerenciamento de negócios do terminal de mesa com a funcionalidade de pagamento dedicada do CPad, permitindo que os comerciantes gerenciem pedidos e operações no terminal principal, enquanto aceitam pagamentos sem contato seguros em um dispositivo de pagamento separado. O resultado é uma experiência de finalização de compra simplificada, com uma clara separação entre as operações comerciais e o recebimento de pagamentos.

A plataforma também reforça a compatibilidade com os terminais, a segurança dos pagamentos, o gerenciamento de dispositivos e as capacidades de implantação global. Em conjunto com parceiros do ecossistema, incluindo Soft Space, viva.com, Softpay, OPP e Rubean, a SUNMI está possibilitando a implementação do SoftPOS em uma gama crescente de ambientes comerciais.

Há mais de uma década, a SUNMI vem aprimorando continuamente sua plataforma de terminais comerciais inteligentes, desde os tradicionais terminais de ponto de venda (PDV) até os terminais inteligentes baseados em Android e, agora, dispositivos com recursos SoftPOS integrados. Ao combinar sua plataforma de hardware inteligente com o ecossistema global de pagamentos, a SUNMI oferece aos comerciantes opções mais flexíveis para implementar experiências de pagamento seguras, escaláveis e preparadas para o futuro.

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FONTE SUNMI Technology