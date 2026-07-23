SUNMI Memperluas Platform SoftPOS untuk Membawa Pembayaran Tanpa Sentuh yang Selamat kepada Lebih Banyak Peranti Perniagaan Pintar

SINGAPURA, 23 Julai 2026 /PRNewswire/ -- SUNMI telah memperluaskan platform SoftPOS miliknya dengan membawa keupayaan pembayaran tanpa sentuh yang selamat kepada lebih banyak terminal komersial pintar. Melalui kerjasama dengan rakan pembayaran terkemuka di seluruh dunia, SUNMI mempercepat penggunaan SoftPOS merentasi sektor peruncitan, hospitaliti dan pelbagai lagi senario perdagangan secara bersemuka.

Kemas kini terbaharu ini memperluaskan ekosistem terminal pintar SUNMI dengan menawarkan fleksibiliti pelaksanaan yang lebih tinggi kepada penyedia perkhidmatan pembayaran dan para peniaga. Dengan mengintegrasikan SoftPOS ke dalam peranti komersial, perniagaan kini dapat menyokong pembayaran tanpa sentuh yang selamat tanpa menjejaskan kecekapan operasi.

Salah satu sorotan utama ialah integrasi CPad dengan terminal POS atas meja SUNMI. Penyelesaian ini menggabungkan keupayaan pengurusan perniagaan terminal atas meja dengan fungsi pembayaran khusus yang dimiliki CPad, sekali gus membolehkan peniaga mengurus pesanan dan operasi melalui terminal utama sambil menerima pembayaran tanpa sentuh yang selamat menggunakan peranti pembayaran yang berasingan. Hasilnya ialah pengalaman pembayaran yang lebih lancar dengan pemisahan yang jelas antara operasi perniagaan dan penerimaan pembayaran.

Platform ini turut memperkukuh keserasian terminal, keselamatan pembayaran, pengurusan peranti dan keupayaan pelaksanaan di peringkat global. Bersama rakan kongsi ekosistem termasuk Soft Space, viva.com, Softpay, OPP dan Rubean, SUNMI membolehkan pelaksanaan SoftPOS merentasi pelbagai persekitaran komersial yang semakin berkembang.

Selama lebih sedekad, SUNMI terus mempertingkatkan platform terminal komersial pintarnya — daripada terminal POS tradisional kepada terminal pintar berasaskan Android, dan kini kepada peranti yang dilengkapi dengan keupayaan SoftPOS bersepadu. Dengan menggabungkan platform perkakasan pintarnya bersama ekosistem pembayaran global, SUNMI menawarkan lebih banyak pilihan yang fleksibel kepada para peniaga untuk melaksanakan pengalaman pembayaran yang selamat, boleh diskala dan bersedia untuk masa hadapan.

SOURCE SUNMI Technology