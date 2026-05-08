A SUNMI Technology (06810.HK) foi oficialmente listada no mercado principal da Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX)

HONG KONG, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Em 29 de abril de 2026, a SUNMI Technology Group Co., Ltd., líder global em Business IoT (BIoT), foi oficialmente listada no mercado principal da Bolsa de Valores de Hong Kong sob o código de ações 06810.HK, tornando-se a primeira empresa de capital aberto do mundo no setor de Business IoT (IoT corporativa).

No pregão da Bolsa de Valores de Hong Kong, o fundador, presidente e CEO Jack Lin, juntamente com os principais executivos, tocou o gongo cerimonial de listagem, marcando a entrada oficial da SUNMI Technology no mercado de capitais internacional.

A oferta pública inicial (IPO) da SUNMI em Hong Kong registrou uma demanda superior a 2.000 vezes a oferta, arrecadando mais de 1 bilhão de dólares de Hong Kong, com um preço de abertura de 97,5 dólares de Hong Kong por ação — um aumento de 292,2% em relação ao preço de emissão — e uma capitalização de mercado superior a 40 bilhões de dólares de Hong Kong no primeiro dia de negociação.

No jantar comemorativo, o fundador Zhe Lin afirmou: "A trajetória da SUNMI até este momento só foi possível graças às oportunidades da nossa época, ao apoio do governo, à confiança dos investidores e parceiros e, acima de tudo, à dedicação de cada colaborador da SUNMI." "O gongo que tocamos hoje é mais do que um marco corporativo; ele simboliza um novo começo para construir uma nova ordem de confiança digital para comerciantes em todo o mundo, onde a equidade possibilita a realização dos sonhos de todos os empresários."

À medida que a IA redefine o comércio global, a SUNMI continuará a liderar a era do Business 4.0, conectando empresas por meio da IoT e otimizando a tomada de decisões dos comerciantes com auxílio da inteligência artificial. Não se trata apenas de uma iniciativa tecnológica, mas de um compromisso com a igualdade comercial, permitindo que pequenos e médios comerciantes tenham acesso aos mesmos recursos inteligentes que as grandes empresas, sem a necessidade de formar suas próprias equipes de algoritmos.

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FONTE SUNMI Technology