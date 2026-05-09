A SUNMI conquista o prêmio Red Dot Design Awards de 2026 com cinco produtos, liderando o ranking global de design industrial comercial

SINGAPURA, 9 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Foram anunciados oficialmente os vencedores do prêmio alemão Red Dot Design 2026. Cinco dos principais produtos da SUNMI Technology foram premiados: o tablet empresarial CPad, o CPad PAY, o monitor interativo FLEX 3, o terminal POS portátil V3 e o PDA industrial L3. Esses produtos se destacaram por três conceitos de design essenciais: integração, versatilidade e foco no usuário.

Conhecido como "O Oscar" do design industrial global, o Prêmio Red Dot possui critérios rigorosos de avaliação que abrangem estética, ergonomia, adaptabilidade a cenários e sustentabilidade. A SUNMI prioriza a personalização original para cenários comerciais originais, rejeitando dispositivos de consumo modificados de forma grosseira. Todos os produtos vencedores foram originalmente desenvolvidos para cenários comerciais reais, como caixas registradoras, entrega de alimentos, inspeção industrial e operações de loja, cobrindo toda a área comercial com alta adaptabilidade a cenários. Enquanto isso, pratica conceitos ESG, adotando materiais ecológicas e estruturas modulares para estender a vida útil dos equipamentos, reduzir o consumo de consumíveis e implementar projetos de baixo carbono e de longo prazo, que atende perfeitamente aos critérios de avaliação de sustentabilidade do Red Dot.

Complexidade simplificada: com um design altamente integrado, a SUNMI elimina a sensação de desorganização causada por dispositivos amontoados e cabos emaranhados em ambientes comerciais tradicionais, agilizando as operações da loja e economizando espaço.

Versatilidade multifuncional: Além da função de uma única ferramenta, os produtos da SUNMI oferecem uma transformação flexível por meio de designs modulares e multifuncionais, adaptando-se proativamente às necessidades comerciais variáveis. A série CPad, com acessórios modulares, e o design modular do FLEX 3, semelhante ao Lego, permitem a aplicação em diversos cenários e a reutilização a longo prazo.

Design centrado no usuário: cada detalhe é pensado com foco no usuário, abordando os verdadeiros pontos críticos para aprimorar a experiência do usuário. O PDA industrial L3 reduz a fadiga causada pelo trabalho de alta frequência graças à distribuição científica do peso; o terminal POS inteligente V3 equilibra a visibilidade da tela ampla com o conforto na pegada; o CPad PAY incorpora funções de integração total para simplificar os fluxos de trabalho.

Estes prêmios são fruto do tradicional compromisso da SUNMI com uma sociedade sustentável, com a pesquisa e o desenvolvimento comercial inovadores e com os princípios ESG. No futuro, a SUNMI manterá seus princípios fundamentais, ampliará os limites do design industrial comercial e apoiará empresas globais com produtos voltados para o usuário, ecologicamente corretos e de alto valor.

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FONTE SUNMI Technology