SUNMI amplía su plataforma SoftPOS para ofrecer pagos sin contacto seguros en más dispositivos empresariales inteligentes

SINGAPUR, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- SUNMI ha ampliado su plataforma SoftPOS, incorporando funciones de pago sin contacto seguras a un mayor número de terminales comerciales inteligentes. En colaboración con socios líderes en el sector de los pagos a nivel mundial, SUNMI está impulsando la adopción de SoftPOS en el sector minorista, la hostelería y otros ámbitos del comercio presencial.

La última actualización amplía el ecosistema de terminales inteligentes de SUNMI, al ofrecer una mayor flexibilidad de implementación tanto a los proveedores de servicios de pago como a los comerciantes. Al integrar SoftPOS en los dispositivos comerciales, las empresas pueden ofrecer pagos sin contacto seguros sin comprometer la eficiencia operativa.

Uno de los aspectos más destacados es la integración de CPad con los terminales de punto de venta de sobremesa de SUNMI. La solución combina las funciones de gestión empresarial del terminal de sobremesa con la funcionalidad de pago específica de CPad, lo que permite a los comerciantes gestionar los pedidos y las operaciones en el terminal principal, al tiempo que aceptan pagos sin contacto seguros en un dispositivo de pago independiente. El resultado es una experiencia de pago optimizada, con una clara separación entre las operaciones comerciales y la aceptación de pagos.

La plataforma también consolida la compatibilidad de los terminales, la seguridad de los pagos, la gestión de dispositivos y las capacidades de implementación a nivel mundial. Junto con socios del ecosistema como Soft Space, viva.com, Softpay, OPP y Rubean, SUNMI está facilitando la implementación de SoftPOS en una gama cada vez más amplia de entornos comerciales.

Durante más de una década, SUNMI ha seguido desarrollando su plataforma de terminales comerciales inteligentes: desde los puntos de venta (POS) tradicionales hasta los terminales inteligentes con Android y ahora, hasta los dispositivos con funciones SoftPOS integradas. Al combinar su plataforma de hardware inteligente con el ecosistema global de pagos, SUNMI ofrece a los comerciantes opciones más flexibles para implementar experiencias de pago seguras, escalables y preparadas para el futuro.

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FUENTE SUNMI Technology