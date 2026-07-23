-SUNMI amplía su plataforma SoftPOS para ofrecer pagos seguros sin contacto a más dispositivos empresariales inteligentes

SINGAPUR, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- SUNMI ha ampliado su plataforma SoftPOS, incorporando capacidades de pago sin contacto seguras a más terminales comerciales inteligentes. Gracias a su colaboración junto a socios de pago líderes a nivel mundial, SUNMI está acelerando la adopción de SoftPOS en el sector minorista, la hostelería y otros escenarios de comercio presencial.

La última actualización sirve para ampliar el ecosistema de terminales inteligentes de SUNMI con mayor flexibilidad de implementación para proveedores de servicios de pago y comercios. Al integrar SoftPOS en dispositivos comerciales, las empresas pueden ofrecer pagos seguros sin contacto sin comprometer la eficiencia operativa.

Una característica clave es la integración de CPad con los terminales POS de escritorio de SUNMI. Esta solución combina las capacidades de gestión empresarial del terminal de escritorio con la funcionalidad de pago específica de CPad, lo que permite a los comercios gestionar pedidos y operaciones en el terminal principal mientras aceptan pagos seguros sin contacto en un dispositivo de pago independiente. El resultado de todo ello es una experiencia de pago optimizada con una clara separación entre las operaciones comerciales y la aceptación de pagos.

La plataforma mejora además la compatibilidad con terminales, la seguridad de los pagos, la gestión de dispositivos y las capacidades de implementación global. Junto con socios del ecosistema como Soft Space, viva.com, Softpay, OPP y Rubean, SUNMI facilita la implementación de SoftPOS en una gama cada vez mayor de entornos comerciales.

Durante más de una década, SUNMI ha evolucionado continuamente su plataforma de terminales comerciales inteligentes, desde los TPV tradicionales hasta los terminales inteligentes basados en Android, y ahora a dispositivos con capacidades SoftPOS integradas. Al combinar su plataforma de hardware inteligente con el ecosistema global de pagos, SUNMI proporciona a los comercios opciones más flexibles para implementar experiencias de pago seguras, escalables y preparadas para el futuro.

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