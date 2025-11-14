SUNMI devient l'organisation participante principale de PCI SSC, mettant à profit son expertise en matière de terminaux pour façonner les normes mondiales de sécurité des paiements.

SINGAPOUR, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- SUNMI, le chef de file mondial des appareils commerciaux intelligents, a vu son statut passer à celui d'organisation participante principale (OPP) au sein du Conseil des normes de sécurité PCI (PCI SSC). Cette désignation phare, annoncée lors de la réunion de la communauté PCI SSC 2025 à Bangkok, marque l'évolution stratégique de SUNMI, qui passe d'une mise en œuvre rigoureuse des normes de sécurité des paiements à une contribution active à leur élaboration.

Ce nouveau statut permet à SUNMI d'intégrer directement sa vaste expérience pratique des terminaux intelligents IdO et de paiement basés sur Android dans le développement de cadres de sécurité mondiaux, faisant avancer sa mission de « sécuriser l'avenir du commerce ».

De l'exécutant au contributeur

SUNMI considère de longue date la sécurité des paiements comme une compétence essentielle, appliquant strictement des normes telles que PCI DSS à des dizaines de millions de ses terminaux intelligents déployés dans plus de 200 pays. Des avancées telles que le cryptage optimisé des données Android, les systèmes de gestion des correctifs à distance et les outils simplifiés de mise en conformité en un clic pour les petits commerçants ont fait de SUNMI un pionnier de la mise en œuvre des normes.

En tant qu'OPP, SUNMI collaborera désormais avec d'autres leaders de l'industrie tels qu'Amazon, Apple et Qualcomm dans le processus de définition des normes. L'entreprise apportera ses connaissances pratiques « côté terminal », couvrant les optimisations de sécurité Android, l'authentification des appareils IdO et les adaptations de paiement multi-scénarios, afin de garantir que les nouvelles normes sont pratiques et répondent aux divers besoins tout au long de la chaîne de valeur des paiements.

Domaines d'intérêt pour la normalisation

SUNMI se concentrera sur trois domaines clés :

1. Partage des connaissances sur les terminaux : fournir des connaissances pratiques sur l'optimisation d'Android, la gestion des appareils et les adaptations spécifiques aux scénarios.

2. Soutien à l'innovation en matière de sécurité : aider à développer des cadres qui s'adaptent aux technologies émergentes telles que l'IdO et l'IA.

3. Renforcement de la sécurité des écosystèmes : défendre des normes qui sécurisent l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, depuis les terminaux jusqu'aux services cloud.

Une mission commune pour un avenir sûr

« Être une OPP n'est pas juste un titre, c'est avant tout une mission », déclare Sam Su, président tournant et CMO de SUNMI. « Nous allons maintenant intégrer l'expérience pratique de millions d'appareils dans le monde à l'ADN même des futures normes de sécurité, ce qui contribuera à créer un environnement commercial numérique plus résilient et plus fiable pour tous. »

Au cours de l'événement de Bangkok, l'équipe de SUNMI a rencontré Gina Gobeyn, directrice exécutive de PCI SSC, et Yew Kuann Cheng, vice-président pour l'Asie-Pacifique. Gobeyn a fait remarquer que « l'expertise de SUNMI en matière de terminaux est inestimable. Nous nous réjouissons de leur perspective de terrain, qui nous aidera à faire en sorte que nos normes restent pertinentes pour les commerçants et les consommateurs ».

En tant qu'OPP, SUNMI participera activement aux principaux groupes de travail du PCI SSC, en se concentrant sur la sécurité des terminaux et de l'IdO, afin de combler le fossé entre les organismes de normalisation et les utilisateurs finaux.

À propos du PCI SSC

Le Conseil des normes de sécurité PCI est un forum mondial qui élabore, maintient et encourage l'adoption de normes de sécurité des données afin de protéger les comptes de paiement dans le monde entier.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2081156/sunmi_Logo.jpg