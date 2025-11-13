SUNMI klimt op de ladder naar de titel PCI SSC Principal Participating Organization en zet haar terminalexpertise in om wereldwijde normen voor betalingsbeveiliging vorm te geven

SINGAPORE, 13 november 2025 /PRNewswire/ -- SUNMI, een wereldleider in intelligente commerciële apparaten, is opgeklommen tot PPO (Principal Participating Organization) binnen de PCI SSC (PCI Security Standards Council). Deze belangrijke onderscheiding, aangekondigd tijdens de 2025 PCI SSC Community Meeting in Bangkok, markeert de strategische evolutie van SUNMI van een rigoureuze implementator van standaarden voor betalingsbeveiliging naar een actieve bijdrager aan de vormgeving ervan.

In deze nieuwe rol kan SUNMI haar uitgebreide praktische ervaring met op Android gebaseerde slimme IoT- en betaalterminals rechtstreeks integreren in de ontwikkeling van wereldwijde beveiligingskaders, in lijn met haar missie om "de toekomst van de handel te beveiligen".

Van implementator naar bijdrager

SUNMI beschouwt beveiliging van betalingen al lange tijd als een kerncompetentie en implementeert standaarden zoals PCI DSS strikt in haar tientallen miljoenen intelligente terminals in meer dan 200 landen. Verbeteringen zoals geoptimaliseerde Android data-encryptie, systemen voor patch management op afstand en vereenvoudigde "one-click compliance" tools voor kleine handelaren maakten van SUNMI een pionier in het implementeren van standaarden.

Als PPO zal SUNMI nu in het standaardisatieproces samenwerken met andere sectorleiders zoals Amazon, Apple en Qualcomm. Het bedrijf zal bijdragen aan "terminal-side" inzichten uit de praktijk —- waaronder Android beveiligingsoptimalisaties, IoT-apparaatverificatie en multiscenario betalingsaanpassingen — om ervoor te zorgen dat nieuwe standaarden praktisch zijn en aan de uiteenlopende behoeften in de gehele betalingswaardeketen voldoen.

Aandachtsgebieden voor standaardisatie

SUNMI zal zich op drie belangrijke gebieden richten:

1. Terminalinzichten delen: door praktische kennis over Android-optimalisatie, apparaatbeheer en scenario-specifieke aanpassingen te bieden.

2. Beveiligingsinnovatie ondersteunen: door te helpen bij het ontwikkelen van frameworks die voor opkomende technologieën zoals IoT en AI geschikt zijn.

3. Beveiliging van ecosystemen versterken: door standaarden naar voren te schuiven die de hele waardeketen van betalingen beveiligen, van terminals tot cloudservices.

Een gedeelde missie voor een veilige toekomst

"Een PPO zijn is meer dan enkel een titel: het is een missie," aldus Sam Su, roulerend voorzitter en CMO van SUNMI. "We zullen nu de praktijkervaring van miljoenen wereldwijde apparaten opnemen in het DNA van toekomstige beveiligingsstandaarden, om zo te helpen een veerkrachtigere en betrouwbaardere digitale handelsomgeving voor iedereen tot stand te brengen."

Tijdens het evenement in Bangkok had SUNMI een ontmoeting met Gina Gobeyn, PCI SSC Executive Director, en Yew Kuann Cheng, vicevoorzitter voor de regio Azië-Stille Oceaan. Gobeyn verklaart: "De terminalexpertise van SUNMI is van onschatbare waarde. We kijken uit naar hun 'on-the-ground' perspectief dat bijdraagt zodat onze standaarden voor handelaren en consumenten relevant blijven."

Als PPO zal SUNMI actief deelnemen aan belangrijke werkgroepen van PCI SSC, gericht op terminal- en IoT-beveiliging, om de kloof tussen normbepalers en eindgebruikers te overbruggen.

Over PCI SSC

De PCI Security Standards Council is een wereldwijd forum dat standaarden voor gegevensbeveiliging ontwikkelt, onderhoudt en de toepassing ervan stimuleert om betaalrekeningen wereldwijd te beschermen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2081156/sunmi_Logo.jpg