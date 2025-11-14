商米晉升PCI SSC主要參與組織（PPO），以終端實踐賦能全球支付安全標准制定

新加坡 2025年11月13日 /美通社/ -- 2025年11月06日，全球智能商業設備領軍企業商米（SUNMI）今日正式晉升為PCI安全標准委員會（PCI SSC）主要參與組織（Principal Participating Organization, PPO）。這一裡程碑式任命於2025年在曼谷舉行的PCI SSC社區大會上正式公布，標志著商米從「支付安全標准的踐行者」升級為「標准制定的參與者」，將以基於Android的智能物聯網及支付終端的實踐經驗，賦能全球支付安全框架的迭代，助力「保障未來商業安全」的使命更進一步。

從「 踐行者」到「參與者」的支付安全進階之路

作為始終聚焦「科技賦能商業」的企業，商米自成立以來，便將「支付安全」視為產品的核心競爭力。過去數年，商米通過旗下覆蓋全球200多個國家、數千萬台智能終端，嚴格落實PCI 的全球標准，為零售、餐飲、醫療等多場景商戶提供「終端側」的安全支付解決方案。商米針對Android系統優化了數據加密機制，實現了支付信息的端到端保護；通過OTA系統，確保終端及時更新安全補丁，防范漏洞攻擊等等，這些實踐，讓商米成為「支付安全標准落地的先行者」。

此次晉升為PPO成員，是商米支付安全工作的戰略性飛躍。未來，商米將不再只是「遵守標准」，而是與Amazon、Apple、Qualcomm等行業領導者一道，直接參與PCI標准的制定過程。這意味著，商米將把來自「終端側」的真實經驗（如Android智能終端的安全優化、物聯網設備的身份認證、多場景支付的安全適配等），融入PCI標准的框架中，讓標准更貼近「真實商業場景」，更能解決商戶、處理器、金融機構等價值鏈參與者的實際需求。

支付安全標准更貼近「 真實商業」

商米的PPO身份，對全球支付行業而言，是一次「場景化安全」的重要推動。作為智能物聯網及支付終端的領先者，商米將從三個方面賦能標准制定：

  1. 分享「終端側」實踐洞察，讓標准更接地氣 商米將基於旗下智能終端的實踐，分享Android系統優化、設備遠程管理、支付場景適配等方面的經驗。
  2. 支持安全創新，讓標准包容未來技術：隨著物聯網、AI、區塊鏈等新技術在支付領域的應用，安全標准需要「與時俱進」。商米將與其他PPO成員共同探索「支持創新的安全框架」。
  3. 強化生態安全，讓標准覆蓋更多環節：支付安全不是「單一環節的事」，而是整個價值鏈的協同。從支付終端到雲端服務，商米將確保制定的安全標准能夠全面覆蓋並滿足整個支付價值鏈中復雜且多樣化的安全需求，構建更穩固的支付生態系統。

攜手合作，共築信任基石

商米輪值總裁兼CMO，Sam Su表示：「成為PCI SSC的PPO成員，對商米而言，不僅僅是一個頭銜，更是一份使命。過去，我們通過產品踐行標准；現在，我們將通過參與標准制定，把來自全球數百萬設備的實際經驗，融入未來安全標准的基因中。我們的目標，是確保我們今天共同構建的框架，能為全世界創造一個更具韌性、更值得信任的數字商業環境。」

在曼谷大會期間，商米團隊與PCI SSC執行董事Gina Gobeyn、亞太區副總裁Yew Kuann (YK) Cheng進行了會面。Gina Gobeyn表示：「商米在智能終端領域的實踐經驗，對PCI標准的完善非常重要。我們期待商米能為標准制定帶來『場景化』的視角，讓標准更貼近商戶和消費者的實際需求。」

未來計劃：積極參與，貢獻終端力量

作為PPO成員，商米將聚焦「終端側」經驗的轉化與輸出，積極參與PCI SSC的核心工作，參與終端安全、物聯網安全等關鍵領域的專業小組，將終端設備的安全優化、遠程管理、多場景適配等實踐經驗，轉化為標准制定的參考依據；並參與未來安全標准的完善過程，從終端場景出發提出優化建議，確保標准既能覆蓋當前支付生態的真實需求，又能適應新技術帶來的安全挑戰；也將聯合行業專家、商戶及生態伙伴進行終端安全主題交流活動，收集一線安全需求並反饋至標准制定環節，搭建「標准制定者與場景使用者」之間的溝通橋梁。

關於 PCI安全標准委員會

PCI安全標准委員會是全球支付安全領域的權威組織，匯聚了支付品牌、金融機構、商戶、服務提供商等各方力量，共同制定並推動數據安全標准及資源的應用。旨在保障全球支付的安全與可信。

