SUNMI wird zur PCI SSC Principal Participating Organization ernannt und nutzt das Fachwissen über Terminals, um die globalen Standards für Zahlungssicherheit zu gestalten

SINGAPUR, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- SUNMI, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten kommerziellen Geräten, wurde innerhalb des PCI Security Standards Council (PCI SSC) zu einer Principal Participating Organization (PPO) erhoben. Diese wichtige Ernennung, die auf dem PCI SSC Community Meeting 2025 in Bangkok bekannt gegeben wurde, kennzeichnet die strategische Entwicklung von SUNMI von einem konsequenten Umsetzer von Zahlungssicherheitsstandards zu einem aktiven Mitgestalter dieser Standards.

In dieser neuen Funktion kann SUNMI seine umfangreiche praktische Erfahrung mit Android-basierten intelligenten IoT- und Zahlungsterminals direkt in die Entwicklung globaler Sicherheitsrahmen integrieren und so seine Mission „Die Zukunft des Handels sichern" vorantreiben.

Vom Umsetzer zum Mitgestalter

SUNMI betrachtet die Sicherheit im Zahlungsverkehr seit langem als eine Kernkompetenz und setzt Standards wie PCI DSS bei mehreren Millionen seiner intelligenten Terminals in über 200 Ländern strikt um. Fortschritte wie die optimierte Android-Datenverschlüsselung, Remote-Patch-Management-Systeme und vereinfachte „One-Click-Compliance"-Tools für kleine Händler haben SUNMI als Vorreiter bei der Umsetzung von Standards etabliert.

Als PPO wird SUNMI nun mit anderen Branchenführern wie Amazon, Apple und Qualcomm bei der Festlegung von Standards zusammenarbeiten. Das Unternehmen wird praktische Erkenntnisse aus der Praxis beitragen, darunter Android-Sicherheitsoptimierungen, IoT-Geräteauthentifizierung und Zahlungsanpassungen für verschiedene Szenarien, um sicherzustellen, dass neue Standards praktikabel sind und den vielfältigen Anforderungen entlang der gesamten Zahlungswertschöpfungskette gerecht werden.

Schwerpunktbereiche für die Normung

SUNMI wird sich auf drei Schlüsselbereiche konzentrieren:

1. Austausch von Terminal-Erkenntnissen: Vermittlung von praktischem Wissen über Android-Optimierung, Geräteverwaltung und szenariospezifische Anpassungen.

2. Unterstützung von Sicherheitsinnovationen: Unterstützung bei der Entwicklung von Frameworks, die neue Technologien wie IoT und KI unterstützen.

3. Stärkung der Sicherheit von Ökosystemen: Einsatz für Standards, die die gesamte Zahlungswertschöpfungskette sichern, von Terminals bis hin zu Cloud-Diensten.

Ein gemeinsamer Auftrag für eine sichere Zukunft

„PPO zu sein ist nicht nur ein Titel, sondern eine Mission", erklärte Sam Su, rotierender Präsident und CMO von SUNMI. „Wir werden jetzt die praktischen Erfahrungen aus Millionen von Geräten weltweit in die Grundstruktur zukünftiger Sicherheitsstandards einfließen lassen und so dazu beitragen, eine robustere und vertrauenswürdigere digitale Handelsumgebung für alle zu schaffen."

Während der Veranstaltung in Bangkok traf SUNMI die Geschäftsführerin des PCI SSC, Gina Gobeyn, und den Vizepräsidenten für den asiatisch-pazifischen Raum, Yew Kuann Cheng. Gobeyn bemerkte: „Das Fachwissen von SUNMI über Terminals ist von unschätzbarem Wert. Wir freuen uns auf ihre Perspektive aus der Praxis, um sicherzustellen, dass unsere Standards für Händler und Verbraucher weiterhin relevant bleiben."

Als PPO wird SUNMI aktiv an wichtigen Arbeitsgruppen des PCI SSC teilnehmen, die sich auf Terminal- und IoT-Sicherheit konzentrieren, um die Kluft zwischen Standardsetzern und Endbenutzern zu überbrücken.

Informationen zum PCI SSC

Das PCI Security Standards Council ist ein globales Forum, das Standards für die Datensicherheit entwickelt, pflegt und deren Einführung vorantreibt, um Zahlungskonten weltweit zu schützen.

