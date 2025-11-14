SUNMI asciende a organización participante principal del PCI SSC y aprovecha su experiencia en terminales para dar forma a los estándares mundiales de seguridad en los pagos

SINGAPUR, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- SUNMI, líder mundial en dispositivos comerciales inteligentes, ha sido ascendida a Organización Participante Principal (PPO, por sus siglas en inglés) dentro del Consejo de Estándares de Seguridad de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI SSC, por sus siglas en inglés). Este hito se anunció en la Reunión de la Comunidad PCI SSC 2025 celebrada en Bangkok y marca la evolución estratégica de SUNMI, que pasa de ser un riguroso implementador de normas de seguridad de pagos a contribuir de forma activa en su desarrollo.

Esta nueva función permite a SUNMI integrar de forma directa su amplia experiencia práctica con terminales de pago e IoT inteligentes basados en Android en el desarrollo de marcos de seguridad a nivel mundial, lo que le permite avanzar en su misión de "asegurar el futuro del comercio".

De implementador a colaborador

SUNMI lleva mucho tiempo considerando la seguridad de los pagos como una capacidad fundamental, e implementa de forma estricta normas como PCI DSS en decenas de millones de sus terminales inteligentes desplegados en más de 200 países. Avances como el cifrado optimizado de datos Android, los sistemas de gestión remota de parches y las herramientas simplificadas de "cumplimiento normativo con un solo clic" para pequeños comerciantes han consolidado a SUNMI como pionera en la implementación de estándares.

Como Organización Participante Principal (PPO), SUNMI ahora colaborará con otros líderes del sector, como Amazon, Apple y Qualcomm, en el proceso de establecimiento de normas. La empresa aportará conocimientos prácticos sobre el funcionamiento de los terminales, que abarcan optimizaciones de seguridad de Android, autenticación de dispositivos IoT y adaptaciones de pago para múltiples escenarios, con el fin de garantizar que las nuevas normas sean prácticas y respondan a las diversas necesidades de toda la cadena de valor de los pagos.

Áreas de enfoque para la estandarización

SUNMI se centrará en tres áreas clave:

1. Compartir información sobre terminales: proporcionar conocimientos prácticos sobre optimización de Android, gestión de dispositivos y adaptaciones específicas para cada situación.

2. Apoyo a la innovación en materia de seguridad: ayudar a desarrollar marcos que se adapten a las tecnologías emergentes, como IoT e IA.

3. Fortalecimiento de la seguridad del ecosistema: abogar por normas que garanticen la seguridad de toda la cadena de valor de los pagos, desde los terminales hasta los servicios en la nube.

Una misión compartida para un futuro seguro

"Ser PPO no es solo un título, es una misión", afirmó Sam Su, presidente rotatorio y director de Marketing de SUNMI. "Ahora incorporaremos la experiencia práctica de millones de dispositivos a nivel mundial en el ADN mismo de los futuros estándares de seguridad, lo que contribuirá a crear un entorno de comercio digital más resistente y confiable para todos".

Durante el evento celebrado en Bangkok, SUNMI se reunió con Gina Gobeyn, directora ejecutiva del PCI SSC, y Yew Kuann Cheng, vicepresidente para Asia-Pacífico. Gobeyn señaló: "La experiencia de SUNMI en terminales es invaluable. Esperamos ver su perspectiva 'en acción', la cual ayudará a garantizar que nuestros estándares sigan siendo relevantes para comerciantes y consumidores".

Como PPO, SUNMI participará activamente en los principales grupos de trabajo del PCI SSC, centrándose en la seguridad de los terminales e IoT, con el fin de superar la brecha entre los organismos normativos y los usuarios finales.

Acerca de PCI SSC

El Consejo de Estándares de Seguridad de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI SSC, por sus siglas en inglés) es un foro mundial que desarrolla, mantiene e impulsa la adopción de normas de seguridad de datos para proteger las cuentas de pago en todo el mundo.

