Supermicro levert NVIDIA Vera Rubin NVL4 end-to-end DCBBS Blueprint met native FP64-prestaties voor geconvergeerde HPC- en AI-infrastructuur

De totale oplossing omvat tot 1.152 NVIDIA Rubin-GPU's en 576 NVIDIA Vera-CPU's in vloeistofgekoelde racks. De 3,2 MW-schaalbare eenheid levert prestaties van de volgende generatie voor AI-workloads en FP64-simulaties en is schaalbaar tot onderzoeksclusters van elke omvang

DLC-2 Direct Liquid Cooling ondersteunt 362 kW per rack met drie in-row CDU's per schaalbare eenheid, plus cold plates, manifolds en SMC PG25-A koelmiddel met ultrahoge elektrische impedantie

De end-to-end-oplossing versnelt de uitrol van AI- en HPC-infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek, van projectplanning en locatieonderzoek tot productie, testen en implementatie op locatie

SAN JOSE, Californië en HAMBURG, Duitsland, 24 juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), een total-solutionprovider voor AI, enterprise, storage en 5G/edge, introduceert de Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) Blueprint voor HPC op basis van het NVIDIA Vera Rubin NVL4-platform, aangekondigd tijdens ISC 2026. Na de DCBBS Blueprints van Supermicro voor NVIDIA Vera Rubin NVL72 en NVIDIA HGX Rubin NVL8, die tijdens Computex werden geïntroduceerd, past de Blueprint voor HPC en AI dezelfde end-to-end-methodologie toe op wetenschappelijke computing. De Blueprint is gebaseerd op Supermicro's DCBBS, dat de benodigde compute-, netwerk-, geavanceerde vloeistofkoelings-, stroomdistributie- en site-infrastructuur omvat en wordt geleverd door een team van Supermicro DCBBS-experts, om de tijd tot ingebruikname voor onderzoeksinstellingen en supercomputingcentra te versnellen.

NVIDIA Vera Rubin NVL4

"Wetenschappelijke ontdekkingen zijn altijd gedreven door de hulpmiddelen die onderzoekers tot hun beschikking hebben, en AI is inmiddels een essentieel onderdeel van het onderzoeksproces geworden", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "De instellingen die de uitrol van infrastructuur versnellen, zullen de volgende generatie van doorbraken aanvoeren. Met onze DCBBS Blueprints voor NVIDIA Vera Rubin NVL4 kunnen onderzoeksorganisaties met vertrouwen HPC- en AI-infrastructuur op elke schaal implementeren, wetende dat deze wordt ondersteund door Supermicro's bewezen ervaring in het bouwen van enkele van 's werelds grootste vloeistofgekoelde clusters."

Klik hier voor meer informatie over DCBBS.

Onderzoekers vertrouwen steeds vaker op een geconvergeerde benadering van computing, waarbij traditionele FP64-simulaties met dubbele precisie worden gecombineerd met versnelde computing- en AI-methoden, wat de tijd tot nieuwe ontdekkingen drastisch verkort in klimaatonderzoek, geneesmiddelenontwikkeling, materiaalkunde en de energiesector. Het NVIDIA Vera Rubin NVL4-platform is ontworpen voor deze convergentie en de DCBBS Blueprint voor HPC definieert de stappen voor een succesvolle implementatie, ondersteund door Supermicro's bewezen trackrecord in het bouwen van 's werelds grootste vloeistofgekoelde supercomputingclusters met meer dan 100.000 GPU's.

De Blueprint bestrijkt het volledige end-to-endproces dat Supermicro heeft ingezet om grootschalige vloeistofgekoelde projecten in recordtijd te realiseren: Tijdens locatieonderzoeken beoordelen de experts van Supermicro de toegang tot laadperrons, de afmetingen en beschikbare vrije ruimte van de datahal, de vloerbelasting en de bestaande stroom- en koelinfrastructuur om een op maat gemaakt ontwerpvoorstel voor elk project op te stellen. Systeemintegratie begint ruim vóór de levering, met racking, stacking, bekabeling en tests op systeemniveau (L10) en clusterniveau (L11) in de wereldwijde productiefaciliteiten van Supermicro. White-glove levering en on-site integratie omvatten rackplaatsing, stroom- en koelaansluitingen, netwerkbekabeling, inbedrijfstelling en systeemvalidatie op locatie, met doorlopende supportopties, waaronder on-site responstijden van slechts 4 uur voor bedrijfskritische uptime.

Een schaalbare AI- en HPC-oplossing om de computinginfrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek te moderniseren

De Supermicro DCBBS Blueprint voor HPC en AI op basis van de NVIDIA Vera Rubin NVL4 Scalable Unit omvat het volgende, dat kan worden opgeschaald om clusters van elke omvang te implementeren, van 3,2 MW tot 1 GW:

8 vloeistofgekoelde compute racks in aangepaste 52U-behuizingen van 750 mm breed, elk uitgerust met 36 NVIDIA Vera Rubin NVL4-nodes binnen een vermogensbudget van 362 kW, goed voor in totaal 288 nodes, tot 1.152 NVIDIA Rubin-GPU's en 576 NVIDIA Vera-CPU's per Scalable Unit.

Geavanceerde Direct Liquid Cooling (DLC-2)-technologiestack, inclusief 3 in-row koeldistributie-units (tot 1,8 MW per unit) per Scalable Unit in een 2+1 redundante configuratie, direct-to-chip koperen cold plates en verticaal gemonteerde koeldistributiemanifolds, met Supermicro SMC PG25-A koelmiddel dat is ontwikkeld voor uitzonderlijke chemische en thermische stabiliteit.

NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand-computefabric via dedicated netwerk-switchracks, met volledig vloeistofgekoelde opties beschikbaar, zorgt voor de schaalbare interconnectie met hoge bandbreedte voor gedistribueerde wetenschappelijke en AI-workloads.

Rackvoeding en -beheer: 8 power shelves van 72 kW per compute rack leveren busbar-voeding voor het vermogensbudget van 362 kW, met twee ToR-managementswitches per rack voor out-of-bandbeheer.

Configuraties voor HPC en AI op basis van NVIDIA GB200 NVL4-platform zijn eveneens beschikbaar voor directe implementatie.

Supermicro DCBBS levert een complete, modulaire AI-infrastructuur die is opgebouwd uit gevalideerde componenten en subsystemen, en maakt flexibele implementatie mogelijk van individuele servers en netwerken tot volledige oplossingen op rack- en datacenterniveau, inclusief software en services. Supermicro blijft toonaangevend in de sector met een uitgebreid portfolio van AI-infrastructuuroplossingen, waarmee organisaties wereldwijd schaalbare, efficiënte en milieuvriendelijke AI-datacenters kunnen implementeren.

Supermicro presenteert zijn HPC- en AI-infrastructuuroplossingen op ISC 2026 in Hal H, stand B10. Voor meer informatie kunt u terecht op www.supermicro.com.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte, complete IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market-innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij zijn een leverancier van complete IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT-, switchsystemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voedings- en chassisontwerp ondersteunt onze verdere ontwikkeling en productie, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in-house ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van wereldwijde operaties voor schaal en efficiëntie, en geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte workload en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, vermogens- en koelingsoplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2997969/Super_Micro_Computer_Inc__Introduces_DCBBS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg