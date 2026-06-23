Supermicro、コンバージドHPCおよびAIインフラ向けにネイティブFP64性能を備えたNVIDIA Vera Rubin NVL4エンドツーエンドDCBBSブループリントを提供

水冷ラックに最大1,152基のNVIDIA Rubin GPUと576基のNVIDIA Vera CPUを搭載するトータルソリューション - AIワークロードやFP64シミュレーション向けに次世代のパフォーマンスを提供し、あらゆる規模の研究用クラスターへ拡張可能な3.2MWスケーラブルユニット

スケーラブルユニットあたり3台のインロー型CDU、コールドプレート、マニホールド、およびSMC PG25-A超高電気インピーダンス冷却液を採用し、ラックあたり362 kWに対応するDLC-2ダイレクト液体冷却

プロジェクトの計画や現地調査から始まり、製造・試験を経て、現場での導入に至るまで、科学研究向けのAIおよびHPCインフラの構築を加速させるエンドツーエンドのソリューション

カリフォルニア州サンノゼおよびハンブルク（ドイツ）、, 2026年6月23日 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. （NASDAQ：SMCI）は、AI、エンタープライズ、ストレージ、5G/エッジ分野のトータル・ソリューション・プロバイダーとして、ISC 2026で発表されたNVIDIA Vera Rubin NVL4プラットフォームをベースとしたHPC向け「Data Center Building Block Solutions®（DCBBS）」ブループリントを発表しました。Computexで発表されたSupermicroのNVIDIA Vera Rubin NVL72およびNVIDIA HGX Rubin NVL8向けDCBBSブループリントに続き、HPCおよびAI向けブループリントでは、科学計算分野においても同様のエンドツーエンドの手法が採用されています。このブループリントは、SupermicroのDCBBSを基盤としており、必要な演算能力、ネットワーク、高度な液体冷却、電力分配、およびサイトインフラストラクチャを提供します。これらは、SupermicroのDCBBS専門家チームによって提供され、研究機関やスーパーコンピューティングセンターの稼働開始までの時間を短縮することを目的としています。

NVIDIA Vera Rubin NVL4

Supermicroの社長兼CEOであるCharles Liang氏は、次のように述べています。「科学的発見は常に、研究者が利用できるツールによって推進されてきたものであり、AIは研究プロセスにおいて不可欠な要素となっています。インフラの展開を加速させる組織こそが、次世代の画期的な進歩を牽引することになるでしょう。当社の『DCBBS Blueprints for NVIDIA Vera Rubin NVL4』を活用すれば、研究機関は、世界最大級の水冷クラスター構築においてSupermicroが培ってきた確かな実績に裏打ちされていることを踏まえ、あらゆる規模のHPCおよびAIインフラを安心して導入することができます。」

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研究者たちは、従来のFP64倍精度シミュレーションと、高速化コンピューティングやAI手法を組み合わせた統合的なアプローチをますます活用しており、気候研究、創薬、材料科学、エネルギー分野における発見までの時間を劇的に短縮しています。NVIDIA Vera Rubin NVL4プラットフォームは、この融合を実現するために構築されており、HPC向けDCBBSブループリントでは、その導入を成功させるための手順が定義されています。これは、10万基以上のGPUを搭載した世界最大級の水冷式スーパーコンピューティングクラスターの構築において、Supermicroが築き上げてきた確かな実績に裏打ちされたものです。

このブループリントでは、Supermicroが記録的なスピードで大規模な水冷プロジェクトを完了させるために採用してきた、エンドツーエンドの全プロセスを網羅しています。Supermicroの専門家による現地施設調査では、荷役ドックへのアクセス状況、データホールの寸法およびクリアランス、床の耐荷重、ならびに既存の電力・冷却インフラを評価し、各プロジェクトに合わせた設計案を策定します。ソリューションの統合は、納品よりかなり前から開始され、Supermicroのグローバル製造拠点において、ラックへの設置、スタッキング、配線、およびシステムレベル（L10）とクラスタレベル（L11）のテストが実施されます。ホワイトグローブ配送およびオンサイト統合サービスには、ラックの設置、電源および冷却設備の接続、ネットワーク配線、試運転、オンサイトでのソリューション検証が含まれます。また、ミッションクリティカルな稼働時間を確保するため、最短4時間でのオンサイト対応を含む継続的なサポートオプションもご用意しています。

科学研究向けのコンピューティングインフラを近代化するための、拡張性の高いAIおよびHPCソリューション

NVIDIA Vera Rubin NVL4 スケーラブル・ユニットをベースとした、HPC および AI 向けの Supermicro DCBBS ブループリントには、以下の構成が含まれており、これを拡張することで、3.2MW から 1GW までのあらゆる規模のクラスターを展開することができます：

カスタマイズされた52U仕様の水冷式コンピューティングラック8基、各エンクロージャーの幅は750mmで、362 kWの電力枠内に36台のNVIDIA Vera Rubin NVL4ノードを収容し、スケーラブルユニットあたり合計288ノード、最大1,152基のNVIDIA Rubin GPU、および576基のNVIDIA Vera CPUを搭載

高度なダイレクト液体冷却（DLC-2）技術スタック。これには、2+1の冗長構成でスケーラブルユニット1台あたり3基のインロー冷却分配ユニット（各最大1.8MW）、チップ直結型銅製コールドプレート、および垂直設置型の冷却分配マニホールドを備え、卓越した化学的・熱的安定性を実現するために設計されたSMC PG25-A冷却液を採用しています

専用ネットワークスイッチラック間に構築されたNVIDIA Quantum-X800 InfiniBandコンピューティングファブリックは、完全な液体冷却オプションも利用可能で、分散型科学計算およびAIワークロード向けに、高帯域幅のスケールアウト型相互接続を提供します

ラックの電源および管理：コンピュートラック1台あたり8基の72 kWパワーシェルフが、362 kWのラック定格電力に対応するバスバー給電を行い、アウトオブバンド制御用にラックごとに2台のToR管理スイッチが搭載されています。

NVIDIA GB200 NVL4を基盤としたHPCおよびAI向け構成も、すぐに導入可能です。

Supermicro DCBBSは、検証済みのコンポーネントとサブシステムで構成された、包括的でモジュール式のAIインフラストラクチャを提供します。これにより、単体のサーバーやネットワークから、ソフトウェアやサービスを含むフルラックスケールおよびデータセンターレベルのソリューションに至るまで、柔軟な導入が可能になります。Supermicroは、AIインフラ・ソリューションの包括的なポートフォリオにより業界をリードし続けており、世界中の組織が拡張性と効率性に優れ、環境に配慮したAIデータセンターを導入できるよう支援しています。

Supermicroは、ISC 2026のホールH、B10ブースにて、同社のHPCおよびAIインフラストラクチャソリューションを展示します。詳細については、www.supermicro.comをご覧ください。

Super Micro Computer, Inc.について

Supermicro（NASDAQ：SMCI）は、アプリケーション最適化型トータルITソリューション分野におけるグローバルリーダーです。カリフォルニア州サンノゼで設立され、現在も同地で事業を展開するSupermicroは、エンタープライズ、クラウド、AI、5G通信事業者/エッジ向けITインフラにおいて、市場に先駆けたイノベーションの提供に注力しています。当社は、サーバー、AI、ストレージ、IoT、スイッチシステム、ソフトウェア、サポートサービスを提供するトータルITソリューションプロバイダーです。Supermicroが有するマザーボード、電源、シャーシ設計の専門知識は、当社の開発および生産をさらに支え、世界中のお客様にクラウドからエッジまでの次世代イノベーションを提供することを可能にしています。当社製品は、米国、アジア、オランダで自社設計・自社製造されており、グローバルな事業運営を活用して規模と効率性を高めるとともに、TCO（総保有コスト）の改善と環境負荷の低減（グリーンコンピューティング）に向けて最適化されています。受賞歴のあるServer Building Block Solutions®のポートフォリオにより、お客様は、フォームファクター、プロセッサー、メモリー、GPU、ストレージ、ネットワーキング、電源、冷却ソリューション（空調、外気冷却、液冷）に幅広く対応する柔軟で再利用可能なビルディングブロックで構成された多様なシステムファミリーから選択し、個々のワークロードやアプリケーションに合わせて最適化できます。

Supermicro、Server Building Block Solutions、およびWe Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標および/または登録商標です。

その他のブランド、名称、および商標は、それぞれの所有者に帰属します。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2997969/Super_Micro_Computer_Inc__Introduces_DCBBS.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.