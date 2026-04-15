Supermicro（スーパーマイクロ）、インテリジェントなエッジAIの導入を加速するコンパクトで省電力なシステムを発表

小売、製造、医療、企業環境において、リアルタイム推論やミッションクリティカルな業務を支えるエッジ AI専用システム

スペースや電力に制約のあるエッジ環境でも、データセンター並みの性能を発揮する柔軟な構成

TPM 2.0やAMD SEVなどの高度なセキュリティ機能とリモート管理により、安全で信頼性が高く、コスト効率の良い運用を実現

カリフォルニア州サンノゼ, 2026年4月15日 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc.（NASDAQ: SMCI）は、AI/ML、HPC、クラウド、ストレージ、5G/エッジ向けのトータルITソリューションプロバイダーです。同社は、AMD EPYC™ 4005シリーズプロセッサーを搭載した、コンパクトかつ高効率な新プラットフォーム群を発表しました。これらのエッジ最適化システムは、小売、製造、医療、企業の拠点など、設置スペースや電力に制約のある環境において、AI推論および汎用ワークロードの高速化を目的として設計されています。

Supermicro AMD EPYC 4005 Series

SupermicroのIoT／組込み・エッジコンピューティング部門バイスプレジデントであるモリー・リン（Mory Lin）は、次のように述べています。

「Supermicroは、データが生成・処理される現場により近い場所で高性能な計算能力を提供する、コンパクトで高効率なシステムを継続的に提供しています。新たなAMD EPYC 4005プロセッサー搭載プラットフォームは、コンパクトボックス、奥行きの短い1U、スリムタワーといったフォームファクターで提供され、エッジ環境でのAIアクセラレーターカードや専用ワークロードの導入を可能にします。これにより、性能向上、セキュリティ強化、消費電力の削減を実現し、総所有コスト（TCO）の低減に貢献します。」

より詳しい製品の仕様については、以下のURLをご覧ください。https://www.supermicro.com/ja/featured/epyc-4000-series

今回のラインアップには、リアルタイム分析からミッションクリティカルな業務基盤まで幅広い用途に対応し、インテリジェントアプリケーションの大規模展開を可能にする3つの新しいエッジAIシステムが含まれます。これには、小売・飲食・医療分野における在庫ロス防止[EB1] 、フリクションレス決済[EB2] 、店内行動分析などが含まれます。

AMD EPYC™ 4005シリーズ搭載システムの主な製品：

AS -E300-14GR:最大16コアおよびDDR5メモリー192GBをサポートするコンパクトなミニ1Uボックス型システム。HDMIおよびMiniDisplayポートを備えたPOS用途や、専用アウトオブバンド管理ポートと4つのGbEポートを備えるネットワークゲートウェイ用途など、組込み・省スペース環境に最適。筐体は2.5L。

AS -1116R-FN4:ストレージ拡張性を強化した奥行きの短い1Uラックマウントシステム。支店オフィスや小売バックエンドの統合に最適化。

AS -3015TR-i4:静音性と設置のしやすさが求められるエッジ環境向けのスリムタワー型システム。NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell GPUなどのデュアルスロットGPUカード（高さ2.7インチ×長さ6.6インチ）を9Lシャーシに統合可能。オプションでスリム型光学ドライブや3.5インチディスクドライブにも対応。

すべてのシステムには、TPM 2.0およびAMD Secure Encrypted Virtualization（SEV）などの高度なセキュリティ技術が搭載されています。さらに、4つのGbEポートなどの豊富な接続オプションにより、POSシステム、カメラ、企業ネットワークとのシームレスな統合を実現します。

AMDの「Zen 5」コアアーキテクチャを採用したEPYC 4005シリーズプロセッサーは、最小65WのTDPで、DDR5メモリー、PCIe Gen 5拡張に対応しています。また、一部モデルではAMD 3D V-Cache™技術を採用し、データ集約型ワークロードにおける高速なデータアクセスと性能向上を実現しています。

IPMI 2.0によるリモート管理やオプションのGPUアクセラレーションにも対応することで、Supermicroの新しいエッジシステムは、現代の分散型コンピューティングに向けた、拡張性・安全性・省エネルギー性を兼ね備えたプラットフォームを提供します。

Super Micro Computer, Inc. について

Supermicro（NASDAQ: SMCI）は、アプリケーションに最適化したハードウェアとトータルITソリューションのグローバルリーダーです。米国カリフォルニア州サンノゼで設立し、本社を置くSupermicroは、エンタープライズ、クラウド、AI、HPC、IoT/Edgeを含むITインフラストラクチャ市場に、いち早くイノベーションを提供することに取り組んでいます。当社は、サーバー、AI、ストレージ、IoT、ネットワークスイッチ、ソフトウェア、保守サービスを提供する、トータルITソリューションのメーカーです。Supermicroのマザーボード、電源、シャーシに至る設計の専門知識は、自社開発および生産の向上を可能にし、世界中のお客様に、クラウドからエッジまでの次世代のイノベーションを提供しています。当社の製品は、生産規模と効率のため、グローバルな運用を活用して米国、アジア、オランダにおいて、設計および製造しており、TCOの改善、環境への影響を減らすグリーンコンピューティングを目指した最適化を促進しています。数々の受賞歴をもたらしている当社独自のServer Building Block Solutions®は、様々なフォームファクター、プロセッサー、メモリー、GPUなどのアクセラレーター、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却方式（空冷や液冷）の組み合わせの中から、お客様に合った最適な構成を構築することが可能であり、アプリケーションとワークロードの最適化を実現します。

Supermicro、Server Building Block Solutions、およびWe Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標または登録商標です。

その他のブランド名および商標は、それぞれの所有者に帰属します。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2954188/Supermicro_AMD_EPYC_4005.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg



SOURCE Super Micro Computer, Inc.