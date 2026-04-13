Supermicro ने इंटेलिजेंट एज AI को तेजी से अपनाने के लिए कॉम्पैक्ट और ऊर्जा-कुशल सिस्टम प्रस्तुत किए

विशेष रूप से निर्मित एज AI सिस्टम रिटेल, मैन्यूफ़ैक्चरिंग, स्वास्थ्य-देखभाल और उद्यम परिवेशों में वास्तविक-समय में पूर्वानुमान और बिज़नेस-महत्वपूर्ण कार्यभारों को सपोर्ट करते हैं

लचीले कॉन्फ़िग्रेशन सीमित स्थान और बिजली वाले एज परिनियोजनों में डेटा सेंटर-स्तरीय प्रदर्शन प्रदान करते हैं

TPM 2.0 और AMD SEV सहित उन्नत सुरक्षा सुविधाओं और दूरस्थ मैनेजमेंट के संयोजन से सुरक्षित, विश्वसनीय और लागत-प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, 13 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), जो AI/ML, HPC, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/एज के लिए एक टोटल IT समाधान प्रदाता है, ने आज AMD EPYC™ 4005 सिरीज़ प्रोसेसरों द्वारा संचालित कॉम्पैक्ट, उच्च-दक्षता वाले प्लेटफार्मों के एक परिवार की घोषणा की है। एज-अनुकूलित सिस्टमों को रिटेल, मैन्यूफ़ैक्चरिंग, स्वास्थ्य सेवा और उद्यम शाखा स्थानों सहित सीमित स्थान और बिजली वाले परिवेशों में AI पूर्वानुमानों और सामान्य-उद्देश्यीय कार्यभारों को गति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Supermicro AMD EPYC 4005 Series

Supermicro के IoT/एम्बेडेड और एज कंप्यूटिंग के उपाध्यक्ष, Mory Lin, ने कहा, "Supermicro लगातार उच्च दक्षता वाले, कॉम्पैक्ट सिस्टम प्रदान कर रहा है जो शक्तिशाली कंप्यूटिंग के लिए डेटा उत्पन्न और प्रोसेसिंग करने वाले स्थानों के करीब लाते हैं। कॉम्पैक्ट बॉक्स, शॉर्ट-डेप्थ 1U और स्लिम टावर सिस्टम फॉर्म फैक्टरों सहित हमारे नए AMD EPYC 4005 प्रोसेसर-आधारित प्लेटफ़ार्मों के साथ, ग्राहक बेहतर प्रदर्शन, उन्नत सुरक्षा और कम बिजली खपत के साथ एज पर AI एक्सेलेरेटर कार्डों और समर्पित कार्यभारों को परिनियोजित करते हुए कुल स्वामित्व लागत (TCO) को भी कम कर सकते हैं।"

उत्पाद की अधिक विस्तृत विशिष्टताओं के लिए, यहां जाएं: https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series।

संगठनों के लिए पोर्टफ़ोलियो में हाल ही में शामिल किए गए तीन नए एज AI सिस्टम बड़े पैमाने पर वास्तविक-समय में विश्लेषण से लेकर बिज़नेस-क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित नुकसान की रोकथाम, सहज चेकआउट और इंटेलिजेंट रिटेल, रेस्तरां और स्वास्थ्य-देखभाल के लिए इन-स्टोर विश्लेषण जैसी इंटेलिजेंट एप्लिकेशनों को परिनियोजित करने में सक्षम बनाते हैं।

AMD EPYC™ 4005 सिरीज़ पोर्टफ़ोलियो में निम्न शामिल हैं:

AS -E300-14GR: 16 कोर और DDR5 मेमोरी के 192GB तक को सपोर्ट करने वाला एक कॉम्पैक्ट मिनी-1U बॉक्स सिस्टम, HDMI और MiniDisplay पोर्टों और एक समर्पित आउट-ऑफ-बैंड मैनेजमेंट पोर्ट तथा एक 2.5L घेरे में 4x GbE पोर्टों के साथ नेटवर्क गेटवे एप्लीकेशनों के लिए अंतर्निहित और स्थान-सीमित परिनियोजनों के लिए उपयुक्त है।

AS -1116R-FN4: शाखा कार्यालयों और रिटेल बैक-एंड समेकन के लिए अनुकूलित, विस्तारित स्टोरेज क्षमताओं वाला एक कम गहराई का 1U रैकमाउंट सिस्टम।

AS -3015TR-i4: शांत संचालन और आसान स्थापन की आवश्यकता वाली एज परिनियोजनों के लिए लचीलापन प्रदान करने और वैकल्पिक स्लिम ऑप्टिकल और 3.5" डिस्क संचालन सहित एक 9L चेसिस में NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell GPU जैसी एक डुअल-स्लॉट GPU कार्ड (2.7" H x 6.6" L), को एकीकृत करने वाला एक स्लिम टावर सिस्टम।

प्रत्येक सिस्टम में POS सिस्टमों, कैमरों और एंटरप्राइज नेटवर्कों के साथ निर्बाध एकीकरण के लिए 4x GBE पोर्ट जैसे मजबूत क्नैक्टिविटी विकल्पों के साथ TPM 2.0 और AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) सहित उन्नत सुरक्षा टेक्नोलॉजियाँ हैं।

AMD की "Zen 5" के मौलिक आर्किटेक्चर द्वारा संचालित, EPYC 4005 सिरीज़ के प्रोसेसर 65W जितनी कम TDP, DDR5 मेमोरी के लिए सपोर्ट और PCle Gen 5 विस्तार की सुविधा प्रदान करते हैं। कुछ चुनिंदा मॉडलों में डेटा-इंटेंसिव कार्यभारों के लिए तेज़ डेटा एक्सेस और बेहतर प्रदर्शन को सक्षम बनाते हुए AMD 3D V-Cache™ टेक्नोलॉजी भी शामिल है।

IPMI 2.0 दूरस्थ मैनेजमेंट और वैकल्पिक GPU एक्सेलरेशन की सपोर्ट के साथ, Supermicro के नए एज सिस्टम आधुनिक वितरित कंप्यूटिंग के लिए एक स्केलेबल, सुरक्षित और ऊर्जा-कुशल प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित टोटल IT समाधानों की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया में संस्थापित और संचालित Supermicro, Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मार्केट में सबसे पहले नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर एज तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम बनाने के लिए Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर और चेसिस डिज़ाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक सक्षम बनाती है। हमारे उत्पादों को इन-हाउस (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है, जो प्रगति और दक्षता के लिए वैश्विक परिचालन का लाभ उठाते हैं और TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (Green Computing) को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफ़ोलियो हमारे फ़ार्म फ़ैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करने वाले सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके ग्राहकों के सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में उनकी सहायता करता है।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की परिसंपत्ति है।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2954188/Supermicro_AMD_EPYC_4005.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg