Supermicro推出緊湊型高能效系統，加速智慧化邊緣AI應用落地

Supermicro針對邊緣AI所打造的專用型系統，可支援即時推論與商業型工作負載，適用於零售、製造、醫療與企業應用等領域。

這些系統具有彈性化配置，可在部署空間與電力供應量有限的邊緣環境內，提供資料中心級的運算效能。

本次推出的系統提供高階安全性配置，包括TPM 2.0與AMD SEV技術，並結合了遠端管理功能，可確保安全、穩定，以及高成本效益的程序運行。

加州聖荷西2026年4月15日 /美通社/ -- Super Micro Computer, Inc.（NASDAQ：SMCI）作為AI/機器學習、HPC、雲端、儲存和5G/邊緣領域的全方位IT解決方案供應商，宣布推出搭載AMD EPYC™ 4005系列處理器的緊湊型高效率平台。這些邊緣最佳化系統，可在部署空間與電力供應量有限的環境內，加速AI推論與通用型工作負載，適用於零售、製造、醫療與企業分部據點等應用。

Supermicro物聯網/嵌入式與邊緣運算副總裁Mory Lin表示：「Supermicro不斷推出高效率的緊湊型系統，為靠近資料生成與處理的部署環境提供強大算力。透過我們基於AMD EPYC 4005處理器的全新平台，包括緊湊型Box、短機身1U，以及Slim Tower等機型，客戶可在邊緣環境部署AI加速卡與專用型工作負載，實現更佳的效能、更高的安全性，以及更低的功耗，並有效降低總體擁有成本（TCO）。」

Supermicro AMD EPYC 4005 Series

更多產品規格與資訊：https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series

新推出的產品線機型包括三款邊緣AI系統。這些系統可使企業大規模地部署智慧化應用，涵蓋即時分析、關鍵商業型基礎設施等多種領域，其應用包括防損（Loss Prevention）、無摩擦結帳（Frictionless Checkout），以及智慧化零售、餐飲與醫療業的店內分析（In-Store Analytics）。

AMD EPYC™ 4005系列產品線包括：

AS -E300-14GR：緊湊型mini-1U Box系統，可支援最高16 個核心與192GB DDR5記憶體，適用於嵌入式與空間有限的部署環境。此系統具有2.5L機身設計，提供用於銷售點系統（POS）的HDMI與Mini Display連接埠，以及可支援網路閘道應用的一個專用型帶外管理（Out-of-Band Management）連接埠與4個GbE連接埠。

AS -1116R-FN4：短機身1U機架式系統，具有高度的儲存容量，並針對企業分部據點部署與零售後端整合進行了最佳化。

AS -3015TR-i4：此Slim Tower系統提供了邊緣部署所需的彈性優勢，能支援低噪音式運行，以及一組雙插槽 GPU 卡（2.7" H x 6.6" L）的簡易安裝，例如NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell GPU。此外，AS -3015TR-i4的9L機身設計，可依需求搭配薄型光碟機與3.5吋硬碟。

這些系統採用了先進的安全性技術，包括TPM 2.0與AMD安全加密虛擬化（Secure Encrypted Virtualization，SEV），並支援完善的連線擴充，例如4個GbE連接埠，可與銷售點系統（POS）、攝影機及企業網路進行無縫整合。

基於AMD Zen 5核心架構的EPYC 4005系列處理器，可實現65W的低熱設計功耗（TDP），並支援DDR5記憶體與PCIe Gen 5擴充。部分處理器型號也整合了AMD 3D V-Cache™技術，可加速資料存取，並提升資料密集型工作負載的效能。

Supermicro的全新邊緣系統支援IPMI 2.0遠端管理及GPU加速配置，能為現代分散式運算應用提供安全、高能效的可擴充式平台。

關於Super Micro Computer, Inc.

Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI）為應用最佳化全方位IT解決方案的全球領導者。Supermicro的成立據點及營運中心位於美國加州聖荷西，致力為企業、雲端、AI和5G電信/邊緣IT基礎架構提供領先市場的創新技術。我們是全方位IT解決方案製造商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟體及支援服務。Supermicro的主機板、電源和機箱設計專業進一步推動了我們的發展與產品生產，為全球客戶實現了從雲端到邊緣的下一代創新。我們的產品皆由企業內部團隊設計及製造（在美國、亞洲及荷蘭），透過全球化營運實現極佳的規模與效率，並藉營運最佳化降低總體擁有成本（TCO），以及經由綠色運算技術減少環境衝擊。屢獲殊榮的Server Building Block Solutions®產品組合，讓客戶可以自由選擇這些具高度彈性、可重複使用且極為多元的建構式組合系統，我們支援各種外形尺寸、處理器、記憶體、GPU、儲存、網路、電源和散熱解決方案（空調、自然氣冷或液冷），因此能為客戶的工作負載與應用提供最佳的效能。

Supermicro、Server Building Block Solutions和We Keep IT Green皆為Super Micro Computer, Inc. 的商標和/或註冊商標。所有其他品牌、名稱和商標皆為其各自所有者之財產。

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SOURCE 美超微電腦股份有限公司