A Supermicro capacita recursos orientados por IA para soluções empresariais, de varejo e de servidor de borda

Os varejistas podem aproveitar a IA para aumentar a receita e reduzir os custos com a colaboração da Supermicro e da NVIDIA

SAN JOSE, Califórnia e NOVA YORK, 15 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- National Retail Federation (NRF) --A Supermicro, Inc. (SMCI), fornecedora de soluções completas de TI para IA/ML, HPC, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, está apresentando as soluções mais recentes para o setor de varejo em colaboração com a NVIDIA na feira anual da National Retail Federation (NRF). À medida que a IA generativa (GenAI) cresce em capacidade e se torna mais facilmente acessível, os varejistas estão aproveitando os microsserviços NVIDIA NIM, parte da plataforma de software NVIDIA AI Enterprise, para um amplo espectro de aplicações.

Soluções de IA da Super Micro para empresas e varejo (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

"As soluções inovadoras de servidor, armazenamento e computação de borda da Supermicro melhoram as operações de varejo, a segurança das lojas e a eficiência operacional", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Na NRF, a Supermicro está entusiasmada em apresentar aos varejistas o potencial transformador da IA e revolucionar a experiência do cliente. Nossos sistemas aqui ajudarão a resolver preocupações do dia a dia e elevar a experiência de compra como um todo".

Para saber mais sobre as soluções de IA da Supermicro para empresas de varejo, visite www.supermicro.com/RetailAI

A inovação em casos de uso de front-of-house e back-of-house – como experiências de compras personalizadas, automação de processos logísticos e prevenção de perdas – permite que os varejistas atraiam clientes para seus estabelecimentos e melhorem sua lucratividade.

Supermicro na NRF

Soluções de IA de varejo como as mencionadas acima exigem hardware especializado para fornecer resultados ideais. A Supermicro oferece o mais amplo portfólio de soluções de IA de borda do setor, dando às organizações de varejo as ferramentas para otimizar o ROI de seus aplicativos baseados em IA. Ao processar dados diretamente onde os clientes estão localizados, os resultados são entregues com latência mínima, criando uma experiência excepcional para o usuário. Na NRF, a Supermicro está mostrando os sistemas mais recentes projetados para oferecer desempenho de ponta para locais de varejo:

SYS-112B-FWT: Esse sistema 1U de curta profundidade oferece computação de ponta poderosa, utilizando os mais recentes processadores Intel Xeon. Apesar de ter menos de 17" de profundidade, ele pode acomodar GPUs NVIDIA L40S.

Esse sistema 1U de curta profundidade oferece computação de ponta poderosa, utilizando os mais recentes processadores Intel Xeon. Apesar de ter menos de 17" de profundidade, ele pode acomodar GPUs NVIDIA L40S. AS -1115S-FWTRT: Aproveitando os processadores da série EPYC da AMD, esse sistema 1U de curta profundidade oferece aos clientes flexibilidade em termos de contagem de núcleos e de capacidade da GPU, pois tem a capacidade de armazenar uma única GPU NVIDIA L40S de largura dupla.

Aproveitando os processadores da série EPYC da AMD, esse sistema 1U de curta profundidade oferece aos clientes flexibilidade em termos de contagem de núcleos e de capacidade da GPU, pois tem a capacidade de armazenar uma única GPU NVIDIA L40S de largura dupla. SYS-E403- 14B : Um servidor compacto capaz de fornecer desempenho de data center em locais remotos e com espaço limitado. Esse sistema compacto pode acomodar 2 placas de GPU de largura única ou 1 de largura dupla, incluindo a GPU NVIDIA L40S ou NVIDIA RTX 6000 Ada Generation, em locais remotos.

: Um servidor compacto capaz de fornecer desempenho de data center em locais remotos e com espaço limitado. Esse sistema compacto pode acomodar 2 placas de GPU de largura única ou 1 de largura dupla, incluindo a GPU NVIDIA L40S ou NVIDIA RTX 6000 Ada Generation, em locais remotos. SYS-212B-FN2T : O sistema de IA de borda 2U e profundidade curta oferece mais recursos e capacidade em comparação à concorrência e oferece suporte a múltiplos fluxos de dados ou cargas de trabalho. Otimizado para inferência na borda, o SYS-212B-FN2T suporta até 2 GPUs de largura dupla ou GPUs de largura única, como a GPU NVIDIA L4.

: O sistema de IA de borda 2U e profundidade curta oferece mais recursos e capacidade em comparação à concorrência e oferece suporte a múltiplos fluxos de dados ou cargas de trabalho. Otimizado para inferência na borda, o SYS-212B-FN2T suporta até 2 GPUs de largura dupla ou GPUs de largura única, como a GPU NVIDIA L4. SYS-222HE-TN : Um sistema potente de 2U, esse sistema de processador duplo conta com os mais recentes processadores Intel Xeon, trazendo a potência do data center para uma plataforma de menor profundidade. Com a capacidade de comportar até 3 GPUs NVIDIA L40S, ele traz grande poder de inferência ao cliente.

: Um sistema potente de 2U, esse sistema de processador duplo conta com os mais recentes processadores Intel Xeon, trazendo a potência do data center para uma plataforma de menor profundidade. Com a capacidade de comportar até 3 GPUs NVIDIA L40S, ele traz grande poder de inferência ao cliente. AS -2115HE-FTNR : Um sistema uniprocessador 2U baseado na mais recente família AMD EPYC. Esse sistema oferece uma densidade máxima de GPU de largura dupla de 4 placas, como GPUs NVIDIA L40S.

: Um sistema uniprocessador 2U baseado na mais recente família AMD EPYC. Esse sistema oferece uma densidade máxima de GPU de largura dupla de 4 placas, como GPUs NVIDIA L40S. SYS-322GA-NR: Para as cargas de trabalho mais exigentes, essa plataforma de IA de borda 3U poderosa e versátil oferece 10 slots PCIe 5.0 x16 ou 20 slots PCIe 5.0 x8 (em slots físicos x16). Esses slots podem ser equipados com até 8 placas de GPU de largura dupla, como a GPU H100 da NVIDIA, aproveitando o NVIDIA NVLink. Como alternativa, o sistema pode ser configurado com 19 placas GPU de largura única, como as famílias de produtos de baixo perfil ou de largura única da NVIDIA, ou combinado com diferentes placas complementares, como controladores gráficos, tornando este sistema ideal para ambientes que incluem grandes salas de controle.

Um caso de uso de IA em exposição no estande da Supermicro é um aplicativo de atendimento ao cliente criado com o NVIDIA AI Blueprint para humanos digitais. Ele apresenta James, uma interface de computador que imita a experiência de interagir com uma pessoa real. Humanos digitais são avatares virtuais que se parecem, agem e pensam como um humano. No varejo, essa tecnologia pode ser implantada para oferecer aos clientes uma experiência de compra personalizada, um assistente de compras e um representante de atendimento ao cliente, tudo em uma única solução.

Uma segunda demonstração ao vivo é o NVIDIA AI Blueprint para assistentes de compras no varejo, um fluxo de trabalho de referência de IA generativa projetado para transformar experiências de compras on-line e nas lojas. O projeto fornece as tecnologias para criar assistentes de compras que podem pesquisar vários itens simultaneamente, responder a perguntas contextuais, como se um produto é à prova d'água, e visualizar móveis em cenas fisicamente precisas, como a sala de estar de um cliente.

Um terceiro caso de uso demonstrado utiliza o NVIDIA AI Blueprint para pesquisa e resumo de vídeos para combater o crescente problema de redução. O shrinkage, ou seja, a perda de produtos devido a furtos, erros ou outras causas, ocorre quando produtos saem de uma loja sem serem pagos Estima-se que as perdas devido à perda de estoque custam aos varejistas mais de US$ 100 bilhões anualmente somente nos EUA. Ao usar soluções baseadas em IA, os varejistas podem interpretar a entrada da câmera em tempo real e identificar erros no caixa conforme eles ocorrem, fornecendo feedback direto à loja de varejo e ao cliente.

Os visitantes da NRF podem encontrar a Supermicro no estande n.º 3165. Na NRF 2025 Expo, de 12 a 14 de janeiro na cidade de Nova York, a Supermicro e a NVIDIA estão colaborando para apresentar aos varejistas o potencial transformador da IA. Para informações adicionais, visite https://nrfbigshow2025.smallworldlabs.com/co/super-micro-computer-inc

