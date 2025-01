Supermicro biedt AI-gestuurde mogelijkheden voor Enterprise, Retail en Edge Server-oplossingen

Retailers kunnen AI inzetten om inkomsten te verhogen en kosten te verlagen, dankzij de samenwerking van Supermicro en NVIDIA '

SAN JOSE, Calif. en NEW YORK, 16 januari 2025 /PRNewswire/ -- National Retail Federation (NRF) -- Supermicro, Inc. (SMCI), een leverancier van complete IT-oplossingen voor AI/ML, HPC, cloud, opslag en 5G/Edge, toont de nieuwste oplossingen voor de retailsector in samenwerking met NVIDIA op de jaarlijkse show van de National Retail Federation (NRF). Nu generatieve AI (GenAI) steeds meer mogelijkheden biedt en steeds toegankelijker wordt, maken retailers gebruik van NVIDIA NIM- microservices, als onderdeel van het NVIDIA AI Enterprise-softwareplatform, met een breed spectrum aan toepassingen.

Super Micro AI Solutions for Enterprise and Retail

"De innovatieve server-, opslag- en edge computing-oplossingen van Supermicro verbeteren retailactiviteiten, winkelbeveiliging en operationele efficiëntie," aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Op NRF is Supermicro enthousiast om retailers kennis te laten maken met het transformatieve potentieel van AI zodat het een revolutie teweeg kan brengen in de klantervaring. Onze systemen hier zullen helpen om dagelijkse problemen op te lossen en de algehele koopervaring te verbeteren."

Innovatie in gebruiksgevallen front-of-house en back-of-house, zoals gepersonaliseerde winkelervaringen, het automatiseren van logistieke processen en het voorkomen van krimp, stellen retailers in staat om klanten naar hun vestigingen te trekken en hun winstgevendheid te verbeteren.

Supermicro op NRF

Bovengenoemde AI-oplossingen voor de detailhandel vereisen gespecialiseerde hardware om optimale resultaten te leveren. Supermicro biedt het breedste portfolio van edge AI-oplossingen in de branche, waarmee retailorganisaties de tools in handen krijgen om de ROI van hun AI-gebaseerde applicaties te optimaliseren. Door gegevens direct daar te verwerken waar de klanten zich bevinden, worden resultaten met minimale vertraging geleverd, wat een uitzonderlijke gebruikerservaring oplevert. Op het NRF toont Supermicro de nieuwste systemen die zijn ontworpen om high-end prestaties te leveren aan retaillocaties:

SYS-112B-FWT: Dit 1U-systeem met geringe diepte biedt krachtige rekenkracht aan de rand en maakt gebruik van de nieuwste Intel Xeon-processors. Ondanks dat hij minder dan 17" diep is, kan hij NVIDIA L40S GPU's bevatten.

Dit 1U-systeem met geringe diepte biedt krachtige rekenkracht aan de rand en maakt gebruik van de nieuwste Intel Xeon-processors. Ondanks dat hij minder dan 17" diep is, kan hij NVIDIA L40S GPU's bevatten. ALS -1115S-FWTRT: Door gebruik te maken van de EPYC-serie processors van AMD biedt dit 1U-systeem met geringe diepte flexibiliteit in zowel het aantal cores als GPU-mogelijkheden, omdat het de capaciteit heeft een enkele NVIDIA L40S GPU met dubbele breedte te bevatten.

Door gebruik te maken van de EPYC-serie processors van AMD biedt dit 1U-systeem met geringe diepte flexibiliteit in zowel het aantal cores als GPU-mogelijkheden, omdat het de capaciteit heeft een enkele NVIDIA L40S GPU met dubbele breedte te bevatten. SYS-E403- 14B : Een compacte server die datacenterprestaties kan leveren op afgelegen locaties met beperkte ruimte. Dit compacte systeem is geschikt voor 2 GPU-kaarten met enkele breedte of 1 GPU met dubbele breedte, waaronder de NVIDIA L40S of NVIDIA RTX 6000 Ada Generation GPU, in afgelegen randlocaties.

: Een compacte server die datacenterprestaties kan leveren op afgelegen locaties met beperkte ruimte. Dit compacte systeem is geschikt voor 2 GPU-kaarten met enkele breedte of 1 GPU met dubbele breedte, waaronder de NVIDIA L40S of NVIDIA RTX 6000 Ada Generation GPU, in afgelegen randlocaties. SYS-212B-FN2T : Het 2U edge AI-systeem met geringe diepte biedt meer mogelijkheden en capaciteit dan de concurrentie en ondersteunt meerdere datastromen of workloads. De SYS-212B-FN2T is geoptimaliseerd voor inferenties aan de rand en ondersteunt tot 2 GPU's met dubbele breedte of GPU's met enkele breedte, zoals de NVIDIA L4 GPU.

: Het 2U edge AI-systeem met geringe diepte biedt meer mogelijkheden en capaciteit dan de concurrentie en ondersteunt meerdere datastromen of workloads. De SYS-212B-FN2T is geoptimaliseerd voor inferenties aan de rand en ondersteunt tot 2 GPU's met dubbele breedte of GPU's met enkele breedte, zoals de NVIDIA L4 GPU. SYS-222HE-TN : Dit dual-processorsysteem, een krachtpatser van 2U, is uitgerust met de nieuwste Intel Xeon-processors en brengt datacenterkracht naar een compacter platform. Met de mogelijkheid om tot 3 NVIDIA L40S GPU's te bevatten, brengt het serieuze inferentiekracht naar de klant.

: Dit dual-processorsysteem, een krachtpatser van 2U, is uitgerust met de nieuwste Intel Xeon-processors en brengt datacenterkracht naar een compacter platform. Met de mogelijkheid om tot 3 NVIDIA L40S GPU's te bevatten, brengt het serieuze inferentiekracht naar de klant. ALS -2115HE-FTNR : Een 2U-systeem met enkele processor, gebaseerd op de nieuwste AMD EPYC-familie. Dit systeem biedt een maximale GPU-dichtheid van 4 kaarten met dubbele breedte, zoals NVIDIA L40S GPU's.

: Een 2U-systeem met enkele processor, gebaseerd op de nieuwste AMD EPYC-familie. Dit systeem biedt een maximale GPU-dichtheid van 4 kaarten met dubbele breedte, zoals NVIDIA L40S GPU's. SYS-322GA-NR: Voor de meest veeleisende werklasten biedt dit krachtige en veelzijdige 3U edge AI-platform 10 PCIe 5.0 x16-slots of 20 PCIe 5.0 x8-slots (in fysieke x16-slots). Deze slots kunnen worden uitgerust met maximaal 8 dubbelbrede GPU-kaarten, zoals de H100 GPU van NVIDIA die gebruik maakt van NVIDIA NVLink. Het systeem kan ook worden geconfigureerd met 19 GPU-kaarten met enkele breedte, zoals de low-profile of single-width productfamilies van NVIDIA, of gecombineerd met verschillende add-on kaarten, zoals grafische controllers, waardoor dit systeem ideaal is voor omgevingen zoals grote controlekamers.

Een gebruiksgeval met AI op de stand van Supermicro is een klantenservice-applicatie gebouwd met de NVIDIA AI Blueprint voor digitale mensen. Het bevat James, een computerinterface die de ervaring van interactie met een echte persoon nabootst. Digitale mensen zijn virtuele avatars die eruitzien, handelen en denken als een mens. In de detailhandel kan deze technologie worden ingezet om klanten een gepersonaliseerde winkelervaring, een winkelassistent en een medewerker van de klantenservice te bieden, een alles-in één-oplossing.

Een tweede live demo is de NVIDIA AI Blueprint voor winkelassistenten in de detailhandel. Dit is een generatieve AI-referentieworkflow ontworpen om winkelervaringen online en in winkels te transformeren. De blauwdruk biedt de technologieën voor het bouwen van winkelassistenten die naar meerdere artikelen tegelijk kunnen zoeken, contextuele vragen kunnen beantwoorden zoals of een product waterdicht is en meubels kunnen visualiseren in fysiek nauwkeurige scènes, zoals de woonkamer van een klant.

Een derde gedemonstreerd gebruiksgeval toont de NVIDIA AI Blueprint voor het zoeken en samenvatten van video's om het groeiende probleem van krimp tegen te gaan. Krimp treedt op wanneer producten een winkel verlaten en niet worden betaald. Verlies door krimp kost detailhandelaren alleen al in de VS naar schatting meer dan 100 miljard dollar per jaar. Door AI-gebaseerde oplossingen te gebruiken, kunnen retailers camera-invoer in realtime interpreteren en fouten bij de kassa in kaart brengen op het moment dat het gebeurt, waarbij directe feedback wordt gegeven aan de winkel en de klant.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië. Het bedrijf streeft ernaar om first-to-market innovatie te leveren voor Enterprise-, Cloud-, AI- en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. De expertise van Supermicro op het gebied van moederbord-, voedings- en chassisontwerp vormt een stevig fundament voor onze ontwikkeling en productie. Hierdoor zijn we in staat innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, aan te bieden aan onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processors, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

