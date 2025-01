Supermicro ने एंटरप्राइज, रिटेल और एज सर्वर समाधानों के लिए AI-संचालित क्षमताओं को सशक्त बनाया

Supermicro और NVIDIA केसहयोग से खुदरा विक्रेता राजस्व बढ़ाने और लागत कम करने के लिए AI का लाभ उठा सकते हैं

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया और न्यूयॉर्क, 15 जनवरी, 2025 /PRNewswire/ -- National Retail Federation (NRF) -- Supermicro, Inc. (SMCI), जो AI/ML, HPC, Cloud, Storage, और 5G/Edge के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता है, National Retail Federation (NRF) के वार्षिक शो में NVIDIA के सहयोग से खुदरा उद्योग के लिए नवीनतम समाधान प्रदर्शित कर रहा है। जनरेटिव AI (GenAI) की क्षमता बढ़ने के साथ-साथ यह अधिक आसानी से उपलब्ध हो रही है, तथा एप्लीकेशनों की एक विस्तृत रेंज के लिए खुदरा विक्रेता NVIDIA AI Enterprise सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के घटक NVIDIA NIM माइक्रोसर्विसेज़ का उपयोग कर रहे हैं।

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "Supermicro के नवप्रवर्तनशील सर्वर, स्टोरेज और एज कंप्यूटिंग समाधान खुदरा परिचालन, स्टोर सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करते हैं। NRF में, Supermicro खुदरा विक्रेताओं को AI की परिवर्तनकारी क्षमता से परिचित कराने और ग्राहक के अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए उत्साहित है। यहां हमारे सिस्टम दिन-प्रतिदिन की चिंताओं को हल करने और समग्र खरीदारी अनुभव को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे।"

खुदरा संगठनों के लिए Supermicro के AI समाधानों के बारे में अधिक जानने के लिए, www.supermicro.com/RetailAI पर जाएं

फ्रंट-ऑफ-हाउस और बैक-ऑफ-हाउस उपयोग मामलों में नवाचार - जैसे कि व्यक्तिगत खरीदारी अनुभव, लॉजिस्टिक प्रक्रियाओं का स्वचालन, सिकुड़न को रोकना - खुदरा विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को आकर्षित करने और उनकी लाभप्रदता में सुधार करने में सक्षम बनाता है।

NRF में Supermicro

उपरोक्त खुदरा AI समाधानों को इष्टतम परिणाम देने के लिए विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। उद्योग में अत्याधुनिक AI समाधानों के लिए Supermicro सबसे अधिक व्यापक पोर्टफोलियो प्रदान करता है, जो खुदरा संगठनों को उनके AI-आधारित एप्लीकेशनों के ROI को अनुकूलित करने के लिए टूल्स प्रदान करता है। ग्राहकों के स्थान पर डेटा को सीधा प्रोसेस करके न्यूनतम विलंब के साथ परिणाम प्रदान किए जाते हैं, जिससे एक असाधारण उपयोगकर्ता अनुभव का सृजन होता है। NRF में, Supermicro खुदरा स्थानों पर उच्च-स्तरीय प्रदर्शन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए नवीनतम सिस्टम प्रदर्शित कर रहा है:

SYS-112B-FWT: यह 1U, कम-गहराई वाला सिस्टम नवीनतम Intel Xeon प्रोसेसरों का उपयोग करते हुए शक्तिशाली एज कंप्यूट प्रदान करता है। 17" से कम गहराई होने के बावजूद, यह NVIDIA L40S GPU को धारण कर सकता है।

यह 1U, कम-गहराई वाला सिस्टम नवीनतम Intel Xeon प्रोसेसरों का उपयोग करते हुए शक्तिशाली एज कंप्यूट प्रदान करता है। 17" से कम गहराई होने के बावजूद, यह NVIDIA L40S GPU को धारण कर सकता है। AS -1115S-FWTRT: AMD के EPYC सिरीज़ प्रोसेसर का उपयोग करते हुए, यह 1U, कम-गहराई सिस्टम ग्राहकों को एक सिंगल डबल-चौड़ाई वाले NVIDIA L40S GPU को धारण करने की क्षमता के द्वारा कोर गणनाओं और GPU क्षमता दोनों में लचीलापन प्रदान करता है।

AMD के EPYC सिरीज़ प्रोसेसर का उपयोग करते हुए, यह 1U, कम-गहराई सिस्टम ग्राहकों को एक सिंगल डबल-चौड़ाई वाले NVIDIA L40S GPU को धारण करने की क्षमता के द्वारा कोर गणनाओं और GPU क्षमता दोनों में लचीलापन प्रदान करता है। SYS-E403- 14B : एक कॉम्पैक्ट सर्वर दूरस्थ और सीमित स्थान पर डेटा सेंटर प्रदर्शन देने में सक्षम है। यह कॉम्पैक्ट सिस्टम दूरस्थ एज के स्थानों में NVIDIA L40S या NVIDIA RTX 6000 Ada Generation GPU सहित 2 सिंगल-चौड़ाई या 1 डबल-चौड़ाई GPU कार्ड को समायोजित कर सकता है।

: एक कॉम्पैक्ट सर्वर दूरस्थ और सीमित स्थान पर डेटा सेंटर प्रदर्शन देने में सक्षम है। यह कॉम्पैक्ट सिस्टम दूरस्थ एज के स्थानों में NVIDIA L40S या NVIDIA RTX 6000 Ada Generation GPU सहित 2 सिंगल-चौड़ाई या 1 डबल-चौड़ाई GPU कार्ड को समायोजित कर सकता है। SYS-212B-FN2T : 2U, कम-गहराई एज AI सिस्टम प्रतिस्पर्धा की तुलना में अधिक सुविधाएँ और क्षमता प्रदान करता है और कई डेटा स्ट्रीम या कार्यभारों को सपोर्ट करता है। एज पर अनुमान लगाने के लिए अनुकूलित, SYS-212B-FN2T 2 डबल-चौड़ाई वाले GPU या एकल-चौड़ाई वाले GPU, जैसे कि NVIDIA L4 GPU, को सपोर्ट करता है।

: 2U, कम-गहराई एज AI सिस्टम प्रतिस्पर्धा की तुलना में अधिक सुविधाएँ और क्षमता प्रदान करता है और कई डेटा स्ट्रीम या कार्यभारों को सपोर्ट करता है। एज पर अनुमान लगाने के लिए अनुकूलित, SYS-212B-FN2T 2 डबल-चौड़ाई वाले GPU या एकल-चौड़ाई वाले GPU, जैसे कि NVIDIA L4 GPU, को सपोर्ट करता है। SYS-222HE-TN : 2U पावरहाउस, इस दोहरे-प्रोसेसर सिस्टम में नवीनतम Intel Xeon प्रोसेसर हैं, जो डेटा सेंटर की शक्ति को कम गहराई वाले प्लेटफॉर्म में लाते हैं। 3 NVIDIA L40S GPUs तक धारण करने की क्षमता के साथ, यह ग्राहक को गंभीर अनुमान लगाने की शक्ति प्रदान करता है।

: 2U पावरहाउस, इस दोहरे-प्रोसेसर सिस्टम में नवीनतम Intel Xeon प्रोसेसर हैं, जो डेटा सेंटर की शक्ति को कम गहराई वाले प्लेटफॉर्म में लाते हैं। 3 NVIDIA L40S GPUs तक धारण करने की क्षमता के साथ, यह ग्राहक को गंभीर अनुमान लगाने की शक्ति प्रदान करता है। AS -2115HE-FTNR : नवीनतम AMD EPYC परिवार पर आधारित एक एकल प्रोसेसर, 2U सिस्टम। यह सिस्टम NVIDIA L40S GPU जैसे 4 कार्डों की अधिकतम दोहरी-चौड़ाई GPU घनत्व प्रदान करता है।

: नवीनतम AMD EPYC परिवार पर आधारित एक एकल प्रोसेसर, 2U सिस्टम। यह सिस्टम NVIDIA L40S GPU जैसे 4 कार्डों की अधिकतम दोहरी-चौड़ाई GPU घनत्व प्रदान करता है। SYS-322GA-NR: सबसे अधिक मांग वाले कार्यभार के लिए, यह शक्तिशाली और बहुमुखी 3U एज AI प्लेटफॉर्म 10 PCIe 5.0 x16 स्लॉट या 20 PCIe 5.0 x8 स्लॉट (फिज़िकल x16 स्लॉट में) प्रदान करता है। इन स्लॉटों में 8 डबल-चौड़ाई वाले GPU कार्ड लगाए जा सकते हैं, जैसे कि NVIDIA NVLink का उपयोग करने वाला NVIDIA का H100 GPU। वैकल्पिक रूप से, सिस्टम को 19 एकल-चौड़ाई वाले GPU कार्डों के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जैसे कि NVIDIA के निम्न-प्रोफ़ाइल या एकल-चौड़ाई वाले उत्पाद का परिवार, या विभिन्न ऐड-ऑन कार्डों के साथ संयुक्त किया जा सकता है, जैसे कि ग्राफिक्स नियंत्रक, जिससे यह सिस्टम बड़े नियंत्रण कक्षों सहित वातावरण के लिए आदर्श बन जाता है।

Supermicro बूथ पर प्रदर्शित AI उपयोग का मामला एक ग्राहक सेवा एप्लीकेशन है, जिसे डिजिटल मनुष्यों के लिए NVIDIA AI ब्लूप्रिंट के साथ बनाया गया है। इसमें James नामक एक कंप्यूटर इंटरफ़ेस है जो वास्तविक व्यक्ति के साथ बातचीत करने के अनुभव की नकल करता है। डिजिटल मनुष्य वर्चुअल अवतार हैं जो मानव की तरह दिखते, कार्य करते और सोचते हैं। खुदरा क्षेत्र में, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग ग्राहकों को एक ही समाधान में व्यक्तिगत खरीदारी अनुभव, खरीदारी सहायक और ग्राहक सेवा प्रतिनिधि प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

दूसरा लाइव डेमो खुदरा खरीदारी सहायकों के लिए NVIDIA AI ब्लूप्रिंट है, जो एक जनरेटिव AI संदर्भ कार्यप्रवाह है जिसे ऑनलाइन और दुकानों में खरीदारी के अनुभवों को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ब्लूप्रिंट में शॉपिंग सहायकों के निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी प्रदान की गई है, जो एक साथ कई वस्तुओं की खोज कर सकते हैं, कोई उत्पाद जलरोधी है या नहीं जैसे प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, तथा ग्राहक के लिविंग रूम जैसे फिज़िकल रूप से सटीक दृश्यों में फर्नीचर की कल्पना कर सकते हैं।

प्रदर्शित किया जा रहा तीसरा उपयोग मामला सिकुड़न की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए वीडियो खोज और सारांशीकरण के लिए NVIDIA AI ब्लूप्रिंट का उपयोग करता है। जब भुगतान किए बिना कोई उत्पाद स्टोर से बाहर निकलता है तो उस समय सिकुड़न होती है। सिकुड़न के कारण अकेले US में खुदरा विक्रेताओं को प्रतिवर्ष अनुमानतः $100+B से अधिक का नुकसान होता है। AI-आधारित समाधानों का उपयोग करके, खुदरा विक्रेता वास्तविक समय में कैमरा इनपुट की व्याख्या कर सकते हैं और चेकआउट के समय होने वाली गड़बड़ियों की पहचान कर सकते हैं, जिससे खुदरा स्टोर और ग्राहक को सीधा फीडबैक मिल सकता है।

NRF में आगंतुक Supermicro को बूथ #3165 पर देख सकते हैं। न्यूयॉर्क शहर में 12-14 जनवरी को आयोजित होने वाले NRF 2025 Expo में Supermicro और NVIDIA खुदरा विक्रेताओं को AI की परिवर्तनकारी क्षमता से परिचित कराने के लिए सहयोग कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए, https://nrfbigshow2025.smallworldlabs.com/co/super-micro-computer-inc पर जाएं।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) Application-Optimized Total IT Solutions की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। मार्केट में Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सैन जोस, कैलिफोर्निया, में संस्थापित और संचालित, Supermicro नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध पहली कंपनी है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता हैं। Supermicro की मदरबोर्ड, पावर और चेसिस डिजाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक सक्षम बनाती है, जिससे हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर Edge तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम किया जा सकता है। हमारे उत्पादों का हमारे कार्यस्थलों के भीतर (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) ही डिज़ाइन और निर्माण किया जाता है, जो पैमाने और कार्यकुशलता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हुए TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं। ग्राहकों को Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफोलियो हमारे सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके उनके सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में सहायता करता है, जो फॉर्म फैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करते हैं।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की परिसंपत्ति है।

