Supermicro 為客戶端、邊緣和消費市場，帶來企業級 AI 效能

採用 NVIDIA、Intel 和 AMD 平台，擴大邊緣運算產品系列

加州聖何西和拉斯維加斯2026年1月6日 /美通社/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI) 是一間 AI/ML、HPC、雲端、儲存和 5G/邊緣運算的全面 IT 解決方案供應商，將於內華達州拉斯維加斯展示最新高效能 Super AI Station。Supermicro 的最新產品系列專為 AI 開發人員、初創公司，以及高等教育和研究專業人員而設計，並為桌面、邊緣和消費市場帶來最新創新與效能。

Supermicro 主席兼行政總裁 Charles Liang 表示：「消費科技領域正在受消費者為中心的 AI 應用程式突破所推動，而以前所未有的速度來發展。Supermicro 推出最新創新，除了帶來前所未有的效能與能源效益，並賦予新一代用戶（包括創作者與開發者）力量。」

最新工作站與 AI PC 系統

Supermicro 將重點介紹新一代系統，這些系統特別採用來自 NVIDIA、Intel 和 AMD 的最新科技。

精選系統

Super AI Station (ARS-511GD-NB-LCC) — 此平台透過整合頂尖伺服器級 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop 超級晶片至桌面級外形尺寸中，而成為同類產品中的首創產品。它釋放無比效能，並最終較傳統 PCIe 為本的 GPU 工作站，提升超過 5 倍 AI PFLOPS 運算能力。這款全新 Super AI Station 為 AI 模型、微調、推理、應用程式和演算法原型設計與開發，提供完整解決方案。它配備 775GB 的連續記憶體，支援本地運行大規模模型，並可實現無比延遲與全面數據安全的本地部署。這種獨立液冷平台非常適合高等教育機構、初創公司、深科技和研究實驗室。這些機構可能無法為 AI 發展用途，而使用傳統伺服器基礎設施，並由於供應、成本、私隱與延遲等問題，而無法利用叢集規模或雲端 AI 服務。

關於 Super Micro Computer, Inc.

Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI）是全球應用程式最佳化整體 IT 解決方案的領導者。Supermicro 在美國加州聖何西創辦與營運，致力為企業、雲端、AI 和 5G Telco/Edge IT 基礎設施提供市場創新。我們是全方位的 IT 解決方案供應商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟件和支援服務。Supermicro 的主機板、電源和機箱設計專業知識，進一步支援開發和生產，並為全球客戶實現從雲端到邊緣的新一代創新。我們的產品均由公司內部（在美國、亞洲和荷蘭）設計和製造，並利用全球營運實現規模、效率和最佳化，從而改善 TCO 和降低對環境的影響（綠色運算）。屢獲殊榮的 Server Building Block Solutions® 產品組合，允許客戶從由我們靈活兼可重複使用的構建塊構建的廣泛系統系列中進行選擇，而為客戶的確切工作負載和應用進行最佳化。這些構建塊支援廣泛外形尺寸、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源和冷卻解決方案（空調、自然風冷或液體冷卻）。

