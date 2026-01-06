슈퍼마이크로, 기업급 AI 성능 확대 제공 클라이언트, 에지, 소비자 시장으로 확대

엔비디아, Intel, AMD 기반 플랫폼으로 에지 포트폴리오 확장

캘리포니아 산호세, 라스베이거스, 2026년 1월 6일 /PRNewswire/ -- AI/ML, HPC, 클라우드, 스토리지, 5G/에지 대상 종합 IT 솔루션 기업 슈퍼 마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer, Inc., SMCI)가 네바다주 라스베이거스에서 최신 고성능 Super AI Station을 선보인다. 이번에 새로 선보이는 슈퍼마이크로 제품들은 AI 개발자, 스타트업, 고등 교육, 연구 전문가용으로 설계된 것으로 데스크톱과 에지, 소비자 시장에 최신 혁신과 성능을 제공할 전망이다.

Charles Liang 슈퍼마이크로 CEO는 "소비자 중심 AI 애플리케이션의 혁신으로 소비자 기술 환경이 그 어느 때보다 빠르게 진화하고 있다"며 "슈퍼마이크로는 전례 없는 성능과 에너지 효율을 자랑하는 최신 혁신 기술을 도입하여 크리에이터와 개발자를 포함해 차세대 사용자의 역량을 강화하고 있다"고 말했다.

New Workstation and AI PC Systems

추가 정보 https://www.supermicro.com/en/products/superworkstation

슈퍼마이크로는 엔비디아, 인텔, AMD의 최신 기술이 적용된 차세대 시스템을 선보일 예정이다.

주요 시스템

Super AI Station (ARS-511GD-NB-LCC) - 하이엔드 서버급 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop 슈퍼칩을 데스크사이드 폼팩터에 도입한 플랫폼으로 , 동종 플랫폼 중 최초로 기존 PCIe 기반 GPU 워크스테이션 대비 5 배 이상의 우수한 AI PFLOPS 컴퓨팅 성능을 발휘한다 . 이 Super AI Station 은 AI 모델 , 미세 조정 , 추론 , 애플리케이션 , 알고리즘 프로토타이핑 및 개발에 완벽한 솔루션으로 , 온프레미스에 구축하여 독보적인 지연 성능과 완벽한 데이터 보안을 구현하며 , 775GB 라는 일관된 메모리로 로컬에서 대규모 모델을 지원한다 . 또한 독립형 수냉식 플랫폼으로 가용성 , 비용 , 개인정보 보호 , 지연 시간 문제로 인해 기존 서버 인프라에 액세스할 수 없고 클러스터 규모 또는 클라우드 AI 서비스를 활용할 수 없는 고등 교육 , 스타트업 , 딥테크 , 연구소에 이상적이다 .

Supermicro SYS-542T-2R - Intel Xeon 6 SoC 프로세서 기반의 신제품으로 방대한 GPU 와 대용량 메모리를 지원해 에이전트 AI 성능을 발휘하는 워크스테이션이다 . CDN 용 Media Transcoding Acceleration 과 2x 100GbE QSFP28 이 내장되어 있어 소프트웨어 정의 방송 , 주문형 비디오 , CDN, 라이브 스트리밍 , VDI 서비스 등 다양한 용도에 플랫폼 형태로 이용할 수 있다 .

Supermicro AI PC (AS -C521D-11302U) 최신 AMD CPU 가 탑재된 새 클라이언트 시스템으로 , 슬림 PC 시장용으로 설계되었다 . 미니멀하고 세련된 케이스에 제공되며 사무실과 개인용 AI 애플리케이션에 최적화되어 있다 . 새로 나온 AI PIC 는 슈퍼마이크로 AS – 531AW-TC 등 여러 GPU 지원 워크스테이션과 함께 AI 기반 생산성 , 협업 , 최신 비즈니스 워크플로우 보안을 뒷받침할 예정이다 .

Supermicro Edge AI Systems 슈퍼마이크로는 AMD EPC TM 4005 프로세서 기반의 새 에지 AI 시스템 3 종을 1U(AS -1116R-FN4), 미니 1U 컴팩트 (AS -E300-14GR), 슬림 타워 (AS -522R-LN4) 폼 팩터로 선보일 예정이다 . 최대 16 코어가 와트당 고성능 에지 컴퓨팅을 발휘하는 제품이다 . 컴팩트한 형태의 이 세 가지 솔루션은 IPMI 2.0 대역 외 관리를 지원하여 소매 , 인더스트리 4.0, 엔터프라이즈 배포 어디서나 에지의 가상화 워크로드에 이상적이다 .

슈퍼마이크로 Fanless Compact Edge System SYS-E103-14P-H 는 최대 12-Xe 코어와 NPU5 가 내장된 신형 Intel Core Ultra Series 3 프로세서를 탑재하여 최대 180 플랫폼 TOPS 라는 성능을 구현 , 에지 배포의 로봇과 AI 에 이상적인 솔루션이다 .

슈퍼마이크로 컴퓨터 소개

슈퍼마이크로(NASDAQ: SMCI)는 애플리케이션 최적화 토탈 IT 솔루션을 선도하는 글로벌 기업이다. 캘리포니아주 산호세에서 설립되어 운영 중이며 시장 최초의 혁신 성능을 엔터프라이즈, 클라우드, AI, 5G 텔코/에지 IT 인프라에 제공하고 있다. 또한 토탈 IT 솔루션 기업으로 서버, AI, 스토리지, IoT, 스위치 시스템, 소프트웨어, 지원 서비스를 제공한다. 마더보드, 전원, 섀시 설계 전문성을 바탕으로 개발과 생산 역량을 강화해 클라우드부터 에지까지 글로벌 고객의 차세대 혁신을 지원하고 있다. 미국, 아시아, 네덜란드에서 제품을 자체 설계 및 제조하고 있으며 글로벌 영업망을 통해 규모와 효율성을 확보하는 한편, TCO 개선과 환경 영향을 줄이도록(그린 컴퓨팅) 제품을 최적화하고 있다. 다수의 수상 경력을 자랑하는 슈퍼마이크로의 Server Building Block Solutions®은 유연하고 재사용이 가능한 빌딩 블록으로 제작되어 방대한 폼 팩터와 프로세서, 메모리, GPU, 스토리지, 네트워킹, 전력, 냉각 솔루션(공냉식, 자유 공냉식 또는 액체 냉각)을 지원한다. 사용자는 이를 통해 워크로드와 용도에 맞게 제품을 최적화할 수 있다.

Supermicro, Server Building Block Solutions, We Keep IT Green은 슈퍼마이크로 컴퓨터의 상표 및/또는 등록 상표이다.

기타 브랜드와 이름, 상표는 모두 각 소유자의 재산이다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2854650/Supermicro_New_Workstation_and_AI_PC_Systems.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.