Supermicro brengt AI-prestaties van bedrijfsniveau naar de client-, edge- en consumentenmarkt

SAN JOSE, Californië en LAS VEGAS, 6 januari 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een aanbieder van volledige IT-oplossingen voor AI/ML, HPC, Cloud, Storage en 5G/Edge, zal haar nieuwste high-performance Super AI Station presenteren in Las Vegas, Nevada. Supermicro's nieuwe productenportfolio is ontworpen voor AI-ontwikkelaars, start-ups en professionals in het hoger onderwijs en onderzoek en brengt de nieuwste innovatie en prestaties naar de desktop-, edge- en consumentenmarkten.

"Het landschap van consumententechnologie evolueert sneller dan ooit, gedreven door doorbraken in consumentgerichte AI-toepassingen," verklaart Charles Liang, voorzitter en CEO van Supermicro. "Supermicro introduceert de nieuwste innovaties die ongekende prestaties en energiezuinigheid leveren, zodat gebruikers van de volgende generatie, waaronder makers en ontwikkelaars, over nieuwe mogelijkheden kunnen beschikken."

Supermicro zal systemen van de volgende generatie laten zien, die uitgerust zijn met de nieuwste technologieën van NVIDIA, Intel en AMD.

Super AI Station (ARS-511GD-NB-LCC) - Door de high-end server-grade NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop superchip in een deskside vormfactor te brengen, is dit platform het eerste in zijn soort dat ongeëvenaarde prestaties levert en resulteert in meer dan 5x AI PFLOPS rekenkracht, vergeleken met traditionele PCIe-gebaseerde GPU werkstations. Dit nieuwe Super AI Station is een complete oplossing voor AI-modellen, fine-tuning, inferencing, toepassingen en algoritmen prototypering en ontwikkeling, die ter plaatse kan worden ingezet voor ongeëvenaarde latentie en volledige gegevensbeveiliging, met lokaal voorziene ondersteuning voor massieve modellen met 775 GB coherent geheugen. Dit autonome, vloeistofgekoelde platform is ideaal voor hoger onderwijs, start-ups, deep-tech en onderzoekslaboratoria die geen toegang hebben tot traditionele serverinfrastructuur voor AI-ontwikkelingsdoeleinden en geen gebruik kunnen maken van AI-diensten op clusterschaal of in de cloud vanwege beschikbaarheid, kosten, privacy en latentie.

- Dit nieuwe werkstation, aangedreven door Intel Xeon 6 SoC-processoren, kan agentic AI-prestaties leveren met ondersteuning voor een breed scala aan GPU's en enorme geheugencapaciteit. Geïntegreerde Media Transcoding Acceleration voor CDN's en 2x 100GbE QSFP28 bieden een platform dat voor zeer uiteenlopende usecases kan worden gebruikt, waaronder Software-Defined Broadcast, Video-On-Demand, CDN, Live Streaming en VDI-diensten. Supermicro AI PC (AS -C521D-11302U) Het nieuwe clientsysteem bevat de nieuwste AMD CPU's, ontworpen voor de markt van dunne pc's. Het systeem wordt aangeboden in een slanke behuizing met een minimalistisch gericht ontwerp, geoptimaliseerd voor AI-toepassingen op kantoor en voor persoonlijk gebruik. De nieuwe AI PC zal te zien zijn samen met een uitgebreid portfolio van GPU-ready workstations, waaronder Supermicro's AS -531AW-TC, en staat in voor AI-gestuurde productiviteit, samenwerking en beveiliging voor moderne bedrijfsworkflows.

Supermicro presenteert drie nieuwe edge AI-systemen gebaseerd op de AMD EPYC 4005 processoren, in een korte 1U (AS -1116R-FN4), mini-1U compact (AS -E300-14GR) en dunne toren (AS -522R-LN4) als vormfactoren; tot 16 cores leveren hoge prestaties per watt Edge computing. Met ondersteuning voor IPMI 2.0 out-of-band beheer, zijn deze drie compacte oplossingen ideaal voor gevirtualiseerde workloads op de edge in retail-, Industry 4.0- en bedrijfsomgevingen. Supermicro's Fanless Compact Edge System SYS-E103-14P-H is uitgerust met de nieuwe Intel Core Ultra Series 3 processor met ingebouwde GPU met tot 12-Xe cores & NPU5, die een prestatie tot 180 platform TOPS mogelijk maakt, waardoor het een ideale oplossing is voor robotica & AI in edgetoepassingen.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië. Het bedrijf streeft ernaar om als eerste op de markt innovatie te leveren voor Enterprise-, Cloud-, AI- en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. De expertise van Supermicro op het gebied van moederbord-, voedings- en chassisontwerp vormt een stevig fundament voor onze ontwikkeling en productie. Hierdoor zijn we in staat innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, aan te bieden aan onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

