A Sustainable Markets Initiative promove uma reunião histórica sobre mobilização de capital privado em Londres, com uma sessão de apresentação de relatórios que contou com a presença de Sua Majestade, o Rei Carlos III

LONDRES, 3 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Ontem, a Sustainable Markets Initiative (Iniciativa de Mercados Sustentáveis) promoveu uma reunião de Chefes de Estado e de Governo, os presidentes dos principais bancos multilaterais de desenvolvimento e das principais instituições financeiras de desenvolvimento, além de executivos-chefes dos bancos, proprietários de ativos e seguradoras mais influentes do mundo, além de empresas de energia e infraestrutura.

A missão comum é clara e urgente: transformar a transição para uma economia global sustentável na maior e mais inclusiva história de crescimento do século XXI, mobilizando trilhões de dólares de capital privado para economias emergentes e em desenvolvimento, com rapidez e em grande escala.

Esta mesa redonda fechada e orientada para resultados é um divisor de águas decisivo. Os modelos que funcionam – garantias em escala, originar para distribuir (OTD), swaps de Dívida por Natureza e Dívida por Transição, estruturas combinadas de primeira perda e blueprints replicáveis – já existem e estão comprovados.

Após a mesa redonda, os participantes participaram de uma sessão de relatório com Sua Majestade, o Rei, compartilhando seus planos de ação e os compromissos que haviam assumido.

A Sustainable Markets Initiative está comprometida em apoiar:

Índices ambiciosos de mobilização de capital privado, scorecards e divulgação – transformando cada dólar público em um poderoso multiplicador para o investimento privado.

Uma mudança radical na escala de garantias, seguros de risco político e soluções de câmbio, respaldada por uma parceria mais profunda com o setor de resseguros global.

Um pipeline de securitização previsível que os maiores proprietários de ativos do mundo podem acessar.

Rápida replicação de swaps de Dívida por Natureza e Dívida por Transição, com um novo e ousado "Acelerador de Dívida por Transição" a ser lançado na SMI Annual Flagship CEO Summit em março de 2026.

Padronização de abordagens e projetos para que o capital privado possa se mover mais rápido e com mais confiança do que nunca.

Financiamento misto tecnologicamente neutro que acelera a abundância de energia limpa – de renováveis e nuclear a redes, armazenamento e transição responsável de combustíveis fósseis – enquanto cria milhões de novos empregos e novos setores.

O uso sistemático de compras governamentais e IA de ponta, dados e monitoramento espacial para reduzir o risco percebido e tornar os projetos financiáveis.

Transição, adaptação e resiliência do país por meio de nosso programa de treinamento governamental e kit de ferramentas de treinamento de projetos.

Jennifer Jordan-Saifi, M.V.O., CEO da Sustainable Markets Initiative, disse: "A transição para um futuro sustentável não é um custo – é de fato a maior oportunidade econômica do mundo. Hoje estamos nos movendo decisivamente de bilhões para trilhões, de pilotos para escala sistêmica e de conversa para entrega. O setor privado já se comprometeu e está entregando trilhões para a transição até 2030. As economias emergentes e em desenvolvimento não serão deixadas para trás – elas liderarão a história de crescimento mais emocionante do nosso tempo, impulsionada por capital privado, soluções alimentadas por IA, inovação e empregos."

Essa convocação envia um sinal inequívoco aos mercados em todo o mundo: a era do progresso incremental acabou. As principais instituições públicas e privadas do mundo estão agora alinhadas e acelerando juntas. Os resultados acordados ontem serão traduzidos em novos compromissos e iniciativas importantes na Cúpula Anual de CEOs da SMI, de 11 a 12 de março de 2026, anunciando uma nova era de prosperidade baseada em energia limpa, tecnologias avançadas, infraestrutura resiliente e natureza restaurada.

A transição sustentável não é mais uma esperança distante – é o motor de crescimento definidor da próxima década.

