Sustainable Markets Initiative organiza una reunión histórica de transacciones de capital privado en Londres, con una sesión informativa a la que asiste su majestad el rey Carlos III

LONDRES, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ayer, la Sustainable Markets Initiative (Iniciativa de Mercados Sostenibles) organizó una reunión de Jefes de Estado y de gobierno, presidentes de los principales bancos multilaterales de desarrollo y las principales instituciones financieras de desarrollo, directores ejecutivos de bancos, propietarios de activos y aseguradoras más influyentes del mundo, junto con empresas de energía e infraestructura.

La misión compartida es clara y urgente: convertir la transición hacia una economía mundial sostenible en la historia de crecimiento más grande e inclusiva del siglo XXI al liberar billones de dólares de capital privado en economías emergentes y en desarrollo a gran velocidad y escala.

Esta sesión de debate a puerta cerrada y orientada a la entrega marca un punto de inflexión decisivo. Los modelos que funcionan (garantías a escala, originar para distribuir, deuda por naturaleza y canjes de transición, estructuras combinadas de primera pérdida y planos replicables) ya existen y están comprobados.

Después de la sesión de debate, los participantes asistieron a una sesión informativa con su majestad el rey, y se compartieron los planes de acción y los compromisos que habían asumido.

Sustainable Markets Initiative se compromete a apoyar:

Ambiciosos índices de movilización de capital privado, cuadros de mando y divulgación, transformando cada dólar público en un poderoso multiplicador para la inversión privada.

Un cambio radical en la escala de garantías, seguros de riesgo político y soluciones de divisas, respaldado por una alianza más profunda con el sector mundial de reaseguros.

Una cartera de titulización predecible a la que pueden acceder los mayores propietarios de activos del mundo.

Réplica rápida de los canjes de deuda por naturaleza y deuda por transición, con un nuevo y audaz "acelerador de deuda por transición" que se lanzará en la emblemática CEO Summit (cumbre de directores ejecutivos) anual de SMI en marzo de 2026.

Estandarización de enfoques y planos para que se puedan hacer transacciones de capital privado más rápido y con mayor confianza que nunca.

Financiamiento mixto tecnológicamente neutro que acelera la abundancia de energía limpia, desde las energías renovables y la energía nuclear hasta las redes, el almacenamiento y la transición responsable de los combustibles fósiles, al tiempo que crea millones de nuevos puestos de trabajo y nuevas industrias.

Uso sistemático de contratación pública e IA de vanguardia, datos y monitoreo basado en el espacio para reducir riesgos percibidos y hacer que los proyectos sean financiables.

Transición, adaptación y resiliencia del país mediante nuestro programa de capacitación gubernamental y el conjunto de herramientas de capacitación del proyecto.

Jennifer Jordan-Saifi, Organización Mínima Viable, directora ejecutiva de Sustainable Markets Initiative, afirmó: "La transición a un futuro sostenible no es un costo, de hecho, es la mayor oportunidad económica del mundo. Hoy nos estamos moviendo de manera decisiva de miles de millones a billones, de los pilotos a la escala sistémica y de la conversación a la entrega. El sector privado ya se ha comprometido y está entregando billones para la transición para 2030. Las economías emergentes y en desarrollo no se quedarán atrás: liderarán la historia de crecimiento más emocionante de nuestro tiempo, impulsada por el capital privado, las soluciones potenciadas por IA, innovación y empleo".

Esta convocatoria envía una señal inequívoca a los mercados de todo el mundo: la era del progreso gradual ha terminado. Las principales instituciones públicas y privadas del mundo ahora están alineadas y aceleran juntas. Los resultados acordados ayer se traducirán en importantes nuevos compromisos e iniciativas en la emblemática CEO Summit anual de SMI, del 11 al 12 de marzo de 2026, que anunciará una nueva era de prosperidad basada en energía limpia, tecnologías avanzadas, infraestructura resistente y naturaleza restaurada.

La transición sostenible ya no es una esperanza lejana, es el motor de crecimiento definitivo de la próxima década.

Acerca de Sustainable Markets Initiative

Fundada por su majestad el rey Carlos III, la SMI es la principal coalición mundial dirigida por directores ejecutivos que acelera la transición hacia un futuro sostenible. www.sustainable-markets.org

