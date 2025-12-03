지속가능한 시장 이니셔티브, 찰스 3세 국왕 참석 보고 회의 포함하여 런던서 획기적 민간 자본 동원 회의 개최

런던, 2025년 12월 3일 /PRNewswire/ -- 어제, 지속가능한 시장 이니셔티브(Sustainable Markets Initiative)는 국가 원수 및 정부 수반, 주요 다자개발은행 및 선도적 개발금융기관 총재, 그리고 세계에서 가장 영향력 있는 은행, 자산 소유자, 보험사, 에너지 및 인프라 기업의 최고경영자(CEO)들이 모인 회의를 주최했다.

공동의 목표는 명확하고 시급하다. 수조 달러 규모의 민간 자본을 신흥 및 개발 도상국에 신속하고 대규모로 투입함으로써 지속가능한 세계 경제로의 전환을 21세기 최대의 가장 포괄적인 성장 스토리로 만드는 것이다.

Sustainable Markets Initiative Hosts Landmark Private Capital Mobilization Convening in London, with a report back session attended by His Majesty King Charles III

이 비공개 성과 중심 라운드테이블은 결정적인 전환점을 의미한다. 대규모 보증, '발행 후 유통(originate-to-distribute)' 모델, '자연을 위한 채무(debt-for-Nature)' 및 전환 스왑, 혼합형 선순위 손실 부담(first-loss) 구조, 복제 가능한 청사진 등 효과적인 모델은 이미 존재하며 입증됐다.

라운드테이블이 끝난 후 참석자들은 찰스 3세 국왕과 함께하는 보고 회의에 참석하여 실행 계획과 그들이 약속한 사항들을 공유했다.

지속가능한 시장 이니셔티브는 다음 사항을 지원하기 위해 노력하고 있다.

야심 찬 민간 자본 동원 비율, 스코어카드 및 공시 – 모든 공공 자금을 민간 투자를 위한 강력한 승수로 전환.

글로벌 재보험 업계와의 파트너십 강화를 바탕으로 한 보증, 정치적 리스크 보험 및 외환(FX) 솔루션 규모의 획기적 변화.

세계 최대 자산 소유자들이 접근할 수 있는 예측 가능한 유동화 파이프라인.

'자연을 위한 채무(Debt-for-Nature)' 및 '전환을 위한 채무(Debt-for-Transition)' 스왑의 신속한 복제와 2026년 3월 SMI 연례 플래그십 CEO 서밋(SMI Annual Flagship CEO Summit)에서 출범할 대담하고 새로운 '전환을 위한 채무 가속화기(Debt-for-Transition Accelerator)'.

민간 자본이 그 어느 때보다 빠르고 확신을 가지고 이동할 수 있도록 하는 접근 방식과 청사진의 표준화.

수백만 개의 새로운 일자리와 산업을 창출하는 동시에 재생 에너지와 원자력에서 전력망, 저장 장치 및 책임감 있는 화석 연료 전환에 이르기까지 청정 에너지의 풍요로움을 가속화하는 기술 중립적 혼합 금융.

정부 조달과 최첨단 AI, 데이터 및 우주 기반 모니터링의 체계적인 활용을 통해 인식된 위험을 대폭 줄이고 프로젝트의 사업성을 확보.

정부 교육 프로그램 및 프로젝트 교육 툴킷을 통한 국가적 전환, 적응 및 회복탄력성 지원.

지속가능한 시장 이니셔티브의 CEO 제니퍼 조던-사이피(Jennifer Jordan-Saifi, M.V.O.)는 다음과 같이 말했다. "지속가능한 미래로의 전환은 비용이 아니라 사실상 세계 최대의 경제적 기회이다. 오늘 우리는 수십억 달러에서 수조 달러로, 시범 사업에서 시스템적 규모로, 그리고 말에서 실행으로 결정적으로 나아가고 있다. 민간 부문은 이미 2030년까지 전환을 위해 수조 달러를 약속했으며 이를 이행하고 있다. 신흥 및 개발 도상국은 뒤처지지 않을 것이며, 민간 자본, AI 기반 솔루션, 혁신 및 일자리를 동력으로 삼아 우리 시대의 가장 흥미로운 성장 스토리를 이끌어갈 것이다."

이번 회의는 전 세계 시장에 '점진적 진보의 시대는 끝났다'는 분명한 신호를 보낸다. 세계 유수의 공공 및 민간 기관들은 이제 뜻을 같이하고 함께 속도를 내고 있다. 어제 합의된 결과는 2026년 3월 11일부터 12일까지 열리는 SMI 연례 플래그십 글로벌 CEO 서밋에서 주요한 새로운 약속과 이니셔티브로 구체화될 것이며, 청정 에너지, 첨단 기술, 회복탄력적 인프라 및 복원된 자연을 기반으로 한 번영의 새 시대를 알릴 것이다.

지속가능한 전환은 더 이상 먼 희망이 아니라 다가올 10년을 규정하는 성장 동력이다.

지속가능한 시장 이니셔티브소개

찰스 3세 국왕이 설립한 SMI는 지속가능한 미래로의 전환을 가속화하는 세계 최고의 CEO 주도 연합이다. www.sustainable-markets.org

