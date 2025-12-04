Sustainable Markets Initiative 於倫敦舉辦具里程碑意義的私人資本動員大會，英皇查理斯三世出席匯報環節
04 12月, 2025, 11:14 CST
倫敦2025年12月4日 /美通社/ -- 昨日，Sustainable Markets Initiative 主辦了一場盛大聚會，匯聚了各國元首及政府首腦、主要多邊開發銀行和領先發展金融機構的主席，以及全球最具影響力的銀行、資產擁有者、保險公司，聯同能源及基建企業的行政總裁。
共同使命清晰且迫切：透過迅速並大規模地向新興及發展中經濟體釋放數以萬億計的私人資本，將全球經濟的可持續轉型轉化為 21 世紀最大、最具包容性的增長故事。
這場閉門、以成果為導向的圓桌會議標誌著決定性的轉折點。行之有效的模式——包括大規模擔保、「發起－分銷」模式、債務換自然及轉型掉期、混合型首虧結構及可複製的藍圖——均已存在並經過驗證。
圓桌會議結束後，與會者參加了有英皇陛下出席的匯報環節，分享他們的行動計劃及所作出的承諾。
Sustainable Markets Initiative 致力於支持：
- 雄心勃勃的私人資本動員比率、評分卡及披露機制——將每一元公共資金轉化為私人投資的強大倍數效應。
- 在全球再保險行業更深層次合作的支持下，實現擔保、政治風險保險及外匯解決方案規模的跨越式增長。
- 建立全球最大資產擁有者可觸及的可預測證券化管道。
- 快速複製「債務換自然」及「債務換轉型」掉期，並將於 2026 年 3 月舉行的 SMI 年度旗艦行政總裁峰會上推出大膽的全新「債務換轉型加速器」。
- 標準化方法與藍圖，讓私人資本能以前所未有的速度和信心流動。
- 技術中立的混合融資，加速清潔能源的普及——從可再生能源及核能到電網、儲能及負責任的化石燃料轉型——同時創造數以百萬計的新職位及新產業。
- 系統性地利用政府採購及尖端人工智能、數據及太空監測技術，以大幅降低感知風險並令項目具備可融資性。
- 透過我們的政府培訓計劃及項目培訓工具包，推動國家轉型、適應及韌性。
Sustainable Markets Initiative 行政總裁 Jennifer Jordan-Saifi, M.V.O. 表示：「邁向可持續未來的轉型並非成本，實際上是全球最大的經濟機遇。今天，我們正果斷地從數十億邁向數萬億，從試點項目邁向系統性規模，從空談邁向落實。私營部門已承諾並正著手在 2030 年前為轉型提供數萬億資金。新興及發展中經濟體不會被遺下——在私人資本、AI 賦能的解決方案、創新及職位的推動下，它們將引領我們這個時代最激動人心的增長故事。」
此次會議向全球市場發出了一個明確訊號：漸進式發展的時代已經結束。全球領先的公共及私營機構現已統一步伐，攜手加速前進。昨日達成的成果將轉化為 2026 年 3 月 11 日至 12 日 SMI 年度旗艦全球行政總裁峰會上的重大新承諾及倡議，預示著一個建基於清潔能源、先進技術、具韌性基建及恢復自然生態的繁榮新時代。
可持續轉型不再是遙不可及的希望，而是未來十年決定性的增長引擎。
關於 Sustainable Markets Initiative
SMI 由英皇查理斯三世陛下創立，是全球首屈一指、由行政總裁領軍的聯盟，致力加速邁向可持續未來的轉型。www.sustainable-markets.org
