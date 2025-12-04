Sustainable Markets Initiative 於倫敦舉辦具里程碑意義的私人資本動員大會，英皇查理斯三世出席匯報環節

這場閉門、以成果為導向的圓桌會議標誌著決定性的轉折點。行之有效的模式——包括大規模擔保、「發起－分銷」模式、債務換自然及轉型掉期、混合型首虧結構及可複製的藍圖——均已存在並經過驗證。

圓桌會議結束後，與會者參加了有英皇陛下出席的匯報環節，分享他們的行動計劃及所作出的承諾。

Sustainable Markets Initiative 致力於支持：

雄心勃勃的私人資本動員比率、評分卡及披露機制——將每一元公共資金轉化為私人投資的強大倍數效應。

在全球再保險行業更深層次合作的支持下，實現擔保、政治風險保險及外匯解決方案規模的跨越式增長。

建立全球最大資產擁有者可觸及的可預測證券化管道。

快速複製「債務換自然」及「債務換轉型」掉期，並將於 2026 年 3 月舉行的 SMI 年度旗艦行政總裁峰會上推出大膽的全新「債務換轉型加速器」。

標準化方法與藍圖，讓私人資本能以前所未有的速度和信心流動。

技術中立的混合融資，加速清潔能源的普及——從可再生能源及核能到電網、儲能及負責任的化石燃料轉型——同時創造數以百萬計的新職位及新產業。

系統性地利用政府採購及尖端人工智能、數據及太空監測技術，以大幅降低感知風險並令項目具備可融資性。

透過我們的政府培訓計劃及項目培訓工具包，推動國家轉型、適應及韌性。

Sustainable Markets Initiative 行政總裁 Jennifer Jordan-Saifi, M.V.O. 表示：「邁向可持續未來的轉型並非成本，實際上是全球最大的經濟機遇。今天，我們正果斷地從數十億邁向數萬億，從試點項目邁向系統性規模，從空談邁向落實。私營部門已承諾並正著手在 2030 年前為轉型提供數萬億資金。新興及發展中經濟體不會被遺下——在私人資本、AI 賦能的解決方案、創新及職位的推動下，它們將引領我們這個時代最激動人心的增長故事。」

此次會議向全球市場發出了一個明確訊號：漸進式發展的時代已經結束。全球領先的公共及私營機構現已統一步伐，攜手加速前進。昨日達成的成果將轉化為 2026 年 3 月 11 日至 12 日 SMI 年度旗艦全球行政總裁峰會上的重大新承諾及倡議，預示著一個建基於清潔能源、先進技術、具韌性基建及恢復自然生態的繁榮新時代。

可持續轉型不再是遙不可及的希望，而是未來十年決定性的增長引擎。

關於 Sustainable Markets Initiative

SMI 由英皇查理斯三世陛下創立，是全球首屈一指、由行政總裁領軍的聯盟，致力加速邁向可持續未來的轉型。www.sustainable-markets.org

