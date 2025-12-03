サステナブル・マーケッツ・イニシアティブ、ロンドンで画期的な民間資本動員会議を開催 Charles III世国王出席の報告セッションも実施

ロンドン, 2025年12月3日 /PRNewswire/ -- 昨日、サステナブル・マーケッツ・イニシアティブは、各国の元首・政府首脳、主要多国間開発銀行および主要開発金融機関の総裁、世界で最も影響力のある銀行、資産保有者、保険会社のCEO、さらにエネルギー・インフラ企業のリーダーを招いた会合を開催しました。

共通の使命は明確かつ緊急です：新興国および発展途上国に数兆ドル規模の民間資本を迅速かつ大規模に投入することで、持続可能なグローバル経済への移行を21世紀最大かつ最も包括的な成長物語に変えることです。

Sustainable Markets Initiative Hosts Landmark Private Capital Mobilization Convening in London, with a report back session attended by His Majesty King Charles III

この非公開で成果重視の円卓会議は、重要な転換点を示しています。機能するモデル—大規模保証、オリジネート・トゥ・ディストリビュート、自然保全債務や移行スワップ、ブレンド型ファーストロス構造、再現可能なブループリント—はすでに存在し、実績が証明されています。

円卓会議に続き、参加者はチャールズ3世国王出席の報告セッションに参加し、自身の行動計画とこれまでに行ったコミットメントを共有しました。

サステナブル・マーケッツ・イニシアティブは、以下の支援に取り組んでいます：

野心的な民間資本動員比率、スコアカード、開示を推進し、あらゆる公的資金を民間投資の強力な乗数効果に変えること。

保証、政治的リスク保険、為替ソリューションの規模を大幅に拡大し、世界の再保険業界とのより深いパートナーシップに支えられた取り組み。

世界最大級の資産保有者が利用できる、予測可能な証券化パイプラインの構築。

債務対自然交換および債務対移行スワップの迅速な複製。2026年3月のSMI年次フラッグシップCEOサミットでは、大胆な新しい「債務対移行アクセラレーター」が開始される予定です。

手法やブループリントの標準化により、民間資本がこれまで以上に迅速かつ確実に動けるようにすること。

テクノロジーに依存しないブレンド型ファイナンスにより、再生可能エネルギーや原子力、送電網、蓄電、責任ある化石燃料移行などを通じてクリーンエネルギーの普及を加速させるとともに、数百万の新しい雇用と新産業を創出すること。

政府調達や最先端のAI、データ、宇宙ベースのモニタリングを体系的に活用し、リスクの認識を大幅に低減してプロジェクトを銀行融資可能にすること。

政府向け研修プログラムとプロジェクト研修ツールキットを通じて、各国の移行、適応力、レジリエンスを強化すること。

サステナブル・マーケッツ・イニシアティブ（SMI）CEOのJennifer Jordan-Saifi氏（M.V.O.）は次のように述べています：「持続可能な未来への移行はコストではなく、実際には世界最大の経済的機会です。今日、私たちは数十億ドル規模から数兆ドル規模へ、パイロット段階からシステム全体のスケールへ、そして議論から実行へと決定的に移行しています。 民間セクターはすでに移行のために数兆ドルをコミットしており、2030年までに実行しています。 新興国および発展途上国は取り残されることはなく、民間資本、AI活用ソリューション、イノベーション、雇用によって、私たちの時代で最もエキサイティングな成長物語を牽引するでしょう。」

この会合は、世界の市場に対して明確なメッセージを送ります：段階的な進歩の時代は終わったのです。世界をリードする公的および民間の機関が、今、方向を合わせて共に加速しています。昨日合意された成果は、2026年3月11日～12日に開催されるSMI年次グローバルCEOサミットで、大規模な新たなコミットメントやイニシアティブとして具体化される予定であり、クリーンエネルギー、先進技術、レジリエントなインフラ、そして回復した自然に基づく新たな繁栄の時代の到来を告げます。

持続可能な移行はもはや遠い希望ではなく、今後10年間を形作る成長の原動力です。

持続可能な市場イニシアチブについて

Charles III世国王によって設立されたSMIは、持続可能な未来への移行を加速する世界有数のCEO主導の連合体です。 www.sustainable-markets.org

