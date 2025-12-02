La Sustainable Markets Initiative organise à Londres une réunion historique sur la mobilisation des capitaux privés, à laquelle Sa Majesté le Roi Charles III a assisté.

LONDRES, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Hier, la Sustainable Markets Initiative a accueilli une réunion de chefs d'État et de gouvernement, les présidents des principales banques multilatérales de développement et des grandes institutions de financement du développement, ainsi que les directeurs généraux des banques les plus influentes du monde, des propriétaires d'actifs, des assureurs et des sociétés d'énergie et d'infrastructure.

La mission commune est claire et urgente : transformer la transition vers une économie mondiale durable en la croissance la plus importante et la plus inclusive du 21e siècle en libérant des milliers de milliards de dollars de capitaux privés dans les économies émergentes et en développement, rapidement et à grande échelle.

Cette table ronde à huis clos, axée sur la livraison, marque un tournant décisif. Les modèles qui fonctionnent - les garanties à grande échelle, l'octroi de prêts à la distribution, les échanges dette-nature et les échanges de transition, les structures mixtes de première perte et les modèles reproductibles - existent déjà et ont fait leurs preuves.

Après la table ronde, les participants ont assisté à une séance de compte rendu avec Sa Majesté le Roi, partageant leurs plans d'action et les engagements qu'ils ont pris.

L'initiative pour des marchés durables s'engage à soutenir :

Des ratios ambitieux de mobilisation des capitaux privés, des tableaux de bord et des informations à fournir - transformant chaque dollar public en un puissant multiplicateur de l'investissement privé.

Un changement radical dans l'échelle des garanties, de l'assurance du risque politique et des solutions de change, soutenu par un partenariat plus approfondi avec le secteur mondial de la réassurance.

Une filière de titrisation prévisible à laquelle les plus grands propriétaires d'actifs du monde peuvent accéder.

Réplication rapide des échanges « dette contre nature » et « dette contre transition », avec un nouvel "accélérateur de dette contre transition" qui sera lancé lors du sommet annuel des chefs d'entreprise phares de l'IEM en mars 2026.

La normalisation des approches et des modèles afin que les capitaux privés puissent agir plus rapidement et avec plus de confiance que jamais.

Un financement mixte neutre sur le plan technologique qui accélère l'abondance des énergies propres - des énergies renouvelables et nucléaires aux réseaux, au stockage et à la transition responsable vers les combustibles fossiles - tout en créant des millions d'emplois et de nouvelles industries.

L'utilisation systématique des marchés publics et de l'IA de pointe, des données et de la surveillance spatiale pour réduire le risque perçu et rendre les projets finançables.

Transition, adaptation et résilience des pays grâce à notre programme de formation pour les gouvernements et à notre boîte à outils de formation pour les projets.

Jennifer Jordan-Saifi, M.V.O., PDG de la Sustainable Markets Initiative, a déclaré : « La transition vers un avenir durable n'est pas un coût - c'est en fait la plus grande opportunité économique au monde. Aujourd'hui, nous passons résolument des milliards aux billions, des projets pilotes à l'échelle systémique, et de la parole aux actes. Le secteur privé s'est déjà engagé à consacrer des milliers de milliards d'euros à la transition d'ici à 2030. Les économies émergentes et en développement ne seront pas laissées pour compte - elles mèneront l'histoire de la croissance la plus passionnante de notre époque, alimentée par capital privé, des solutions renforcées par l'IA, l'innovation et l'emploi. »

Cette réunion envoie un signal clair aux marchés du monde entier : l'ère des progrès progressifs est révolue. Les principales institutions publiques et privées du monde sont désormais alignées et accélèrent ensemble. Les résultats convenus hier se traduiront par de nouveaux engagements et initiatives majeurs lors du sommet annuel phare des chefs d'entreprise du SMI, qui se tiendra les 11 et 12 mars 2026, annonçant une nouvelle ère de prospérité fondée sur les énergies propres, les technologies de pointe, les infrastructures résilientes et la nature restaurée.

La transition durable n'est plus un espoir lointain, c'est le moteur de croissance déterminant de la décennie à venir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2836919/SMI.jpg