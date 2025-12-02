Initiative für nachhaltige Märkte veranstaltet bahnbrechende Konferenz zur Mobilisierung von Privatkapital in London, mit einer Berichtssitzung in Anwesenheit Seiner Majestät König Karl III.

LONDON, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Gestern war die Initiative für nachhaltige Märkte Gastgeber eines Treffens von Staats- und Regierungschefs, den Präsidenten großer multilateraler Entwicklungsbanken und führender Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen sowie von Führungskräften der weltweit einflussreichsten Banken, Vermögensbesitzer, Versicherer sowie Energie- und Infrastrukturunternehmen.

Der gemeinsame Auftrag ist klar und dringend: den Übergang zu einer nachhaltigen Weltwirtschaft in die größte und integrativste Wachstumsgeschichte des 21. Jahrhunderts zu verwandeln, indem Billionen von Dollar an privatem Kapital schnell und in großem Umfang in Schwellen- und Entwicklungsländern freigesetzt werden.

Dieser geschlossene, lieferorientierte Runde Tisch markiert einen entscheidenden Wendepunkt. Die Modelle, die funktionieren - Garantien in großem Umfang, Originate-to-Distribute, Debt-for-Nature- und Transition-Swaps, gemischte First-Loss-Strukturen und replizierbare Konzepte - existieren bereits und haben sich bewährt.

Im Anschluss an den Runden Tisch nahmen die Teilnehmer an einer Berichtssitzung mit Seiner Majestät dem König teil, in der sie ihre Aktionspläne und die eingegangenen Verpflichtungen vorstellten.

Die Initiative für nachhaltige Märkte hat sich zur Unterstützung verpflichtet:

Ehrgeizige Quoten für die Mobilisierung von Privatkapital, Scorecards und Offenlegung - so wird jeder öffentliche Dollar zu einem starken Multiplikator für private Investitionen.

Eine schrittweise Änderung des Umfangs von Garantien, Versicherungen für politische Risiken und Devisenlösungen, unterstützt durch eine engere Partnerschaft mit der globalen Rückversicherungsbranche.

Eine vorhersehbare Verbriefungspipeline, auf die die größten Vermögensbesitzer der Welt zugreifen können.

Rasche Vervielfältigung von Debt-for-Nature- und Debt-for-Transition-Swaps, mit einem kühnen neuen „Debt-for-Transition Accelerator", der auf dem jährlichen SMI Flagship CEO Summit im März 2026 vorgestellt werden soll.

Standardisierung von Ansätzen und Konzepten, damit privates Kapital schneller und mit größerer Zuversicht als je zuvor agieren kann.

Eine technologieneutrale Mischfinanzierung, die den Reichtum an sauberer Energie beschleunigt - von erneuerbaren Energien und Kernenergie bis hin zu Netzen, Speicherung und einem verantwortungsvollen Übergang zu fossilen Brennstoffen - und gleichzeitig Millionen neuer Arbeitsplätze und neue Industrien schafft.

Die systematische Nutzung des öffentlichen Beschaffungswesens und modernster KI, Daten und weltraumgestützter Überwachung, um das wahrgenommene Risiko zu senken und Projekte bankfähig zu machen.

Übergang, Anpassung und Resilienz in den Ländern durch unser Schulungsprogramm für Regierungen und unser Projektschulungs-Toolkit.

Jennifer Jordan-Saifi, M.V.O., CEO der Sustainable Markets Initiative, sagte: „Der Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft ist nicht mit Kosten verbunden - er ist vielmehr die größte wirtschaftliche Chance der Welt. Heute bewegen wir uns entscheidend von Milliarden zu Billionen, von Piloten zu systemischen Größenordnungen und vom Reden zur Umsetzung. Der Privatsektor hat bereits Billionen für den Übergang bis 2030 zugesagt und setzt diese auch um. Die Schwellen- und Entwicklungsländer werden nicht zurückbleiben - sie werden die aufregendste Wachstumsgeschichte unserer Zeit anführen, angetrieben durch privates Kapital, KI-gestützte Lösungen, Innovation und Arbeitsplätze."

Diese Zusammenkunft sendet ein unmissverständliches Signal an die Märkte weltweit: die Zeit des schrittweisen Fortschritts ist vorbei. Die weltweit führenden öffentlichen und privaten Institutionen sind nun aufeinander abgestimmt und geben gemeinsam Gas. Die gestern vereinbarten Ergebnisse werden auf dem jährlichen Flagship Global CEO Summit des SMI vom 11. bis 12. März 2026 in wichtige neue Verpflichtungen und Initiativen umgesetzt, die ein neues Zeitalter des Wohlstands einläuten, das auf sauberer Energie, fortschrittlichen Technologien, widerstandsfähiger Infrastruktur und wiederhergestellter Natur beruht.

Der nachhaltige Wandel ist nicht länger eine ferne Hoffnung - er ist der entscheidende Wachstumsmotor des kommenden Jahrzehnts.

Über die Initiative für nachhaltige Märkte

Das von Seiner Majestät König Karl III. gegründete SMI ist die weltweit führende von CEOs geführte Koalition, die den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft beschleunigt. www.sustainable-markets.org

