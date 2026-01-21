A Syngene International estende a parceria de pesquisa de longo prazo com a Bristol Myers Squibb até 2035

BENGALURU, Índia, 21 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Syngene International, organização global de pesquisa, desenvolvimento e fabricação por contrato (CRDMO), anunciou hoje a extensão de sua longa parceria estratégica com a Bristol Myers Squibb até 2035. O acordo estendido amplia o escopo dos serviços integrados ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de medicamentos, abrangendo descobertas (química, biologia, metabolismo e farmacocinética de fármacos), ciências translacionais, desenvolvimento e fabricação farmacêutica, ensaios clínicos, serviços de dados e tecnologia da informação, permitindo uma progressão fluida da pesquisa para a comercialização. A expansão dessa parceria marca a próxima fase de crescimento, reforçando a posição da Syngene como parceira estratégica que oferece soluções científicas e de fabricação integradas e completas.

Peter Bains, diretor administrativo e CEO da Syngene International Ltd., disse, "Nossa parceria com a Bristol Myers Squibb, que já dura mais de 25 anos, está ancorada na excelência científica, confiabilidade operacional e um compromisso compartilhado com o avanço de terapias inovadoras. O acordo para estender essa parceria até 2035 nos permite planejar juntos o futuro, em termos de construção de novas capacidades e infraestrutura com um horizonte de uma década. Adotar uma perspectiva de longo prazo é uma característica fundamental da nossa parceria, que agrega valor estratégico a ambas as empresas. Estamos ansiosos para apoiar a BMS em sua próxima onda de programas de descoberta, desenvolvimento e fabricação que tem potencial para melhorar os resultados dos pacientes em todo o mundo."

Payal Sheth, vice-presidente sênior de Ciências da Descoberta Terapêutica, Bristol Myers Squibb, disse, "Na Bristol Myers Squibb, tudo o que fazemos começa com os pacientes. Valorizamos muito nossa parceria de longa data com a Syngene, que tem sido fundamental para o avanço de nossas ambições científicas. Essa parceria ampliada reflete nosso compromisso com o avanço da ciência inovadora, integrando efetivamente nossas capacidades de pesquisa, desenvolvimento e fabricação para acelerar a entrega de medicamentos transformadores e trazer esperança a pacientes em todo o mundo que aguardam novas opções de tratamento."

A parceria entre a Syngene e a Bristol Myers Squibb começou em 1998, culminando na criação do Biocon Bristol Myers Squibb Research and Development Center (BBRC), o primeiro Centro de P&D dedicado da Syngene, totalmente inaugurado em 2009. Ao longo dos anos, o BBRC evoluiu para um importante centro estratégico de P&D para a Bristol Myers Squibb, apoiando capacidades integradas em identificação de alvos, descoberta de leads, otimização de leads, desenvolvimento farmacêutico, biologia molecular e celular, ciências de proteínas, biologia de ensaios e biomarcadores clínicos. O centro, que hoje abriga cerca de 700 cientistas da Syngene que trabalham como uma extensão da organização global de pesquisa da Bristol Myers Squibb, contribui para a descoberta, o desenvolvimento pré-clínico e os registros de patentes em áreas terapêuticas, incluindo cardiovascular, fibrose, imunologia e oncologia.

Desde sua criação, o BBRC desempenhou um papel fundamental na aceleração da progressão de novos compostos desde a descoberta inicial até os primeiros estudos em humanos, ajudando assim a reduzir os prazos de desenvolvimento e os custos gerais da Bristol Myers Squibb.

Sobre a Syngene

Syngene International Ltd. (BSE: 539268, NSE: SYNGENE, ISIN: INE 398R01022) é uma empresa integrada de pesquisa, desenvolvimento e serviços de fabricação que atende os setores globais farmacêutico, de biotecnologia, nutrição, saúde animal, bens de consumo e produtos químicos especializados. A equipe da Syngene, com mais de 8.200 funcionários, incluindo 5.600 cientistas, traz profunda experiência e capacidade de oferecer excelência científica, segurança robusta de dados e fabricação de classe mundial, com rapidez, para melhorar o tempo de lançamento no mercado e reduzir o custo da inovação.

Com mais de 2,5 milhões de pés quadrados de instalações especializadas em descoberta, desenvolvimento e fabricação na Índia e nos EUA, a Syngene trabalha com 400 clientes globais em diversos segmentos do setor, incluindo empresas de biotecnologia que buscam ciência de ponta e multinacionais como BMS, GSK, Zoetis e Merck KGaA. Para mais detalhes, acesse www.syngeneintl.com. Para o mais recente relatório ambiental, social e de governança (ESG) da empresa, visite o Relatório ESG da Syngene.

