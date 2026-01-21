Syngene International extiende su colaboración de investigación con Bristol Myers Squibb

- Syngene International extiende su colaboración de investigación a largo plazo con Bristol Myers Squibb hasta 2035

BENGALURU, India, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Syngene International, organización global de investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CRDMO), anunció hoy la extensión de su larga colaboración estratégica con Bristol Myers Squibb hasta 2035. El acuerdo ampliado amplía el alcance de los servicios integrados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de fármacos, abarcando el descubrimiento (química, biología, metabolismo de fármacos y farmacocinética), las ciencias traslacionales, el desarrollo y la fabricación farmacéutica, los ensayos clínicos y los servicios de datos y tecnologías de la información, para facilitar una transición fluida desde la investigación hasta la comercialización. La ampliación de esta colaboración marca la siguiente fase de crecimiento, reforzando la posición de Syngene como socio estratégico que ofrece soluciones científicas y de fabricación integrales.

Peter Bains, director general y consejero delegado de Syngene International Ltd., explicó: "Nuestra colaboración con Bristol Myers Squibb, que ya abarca más de 25 años, se basa en la excelencia científica, la fiabilidad operativa y el compromiso compartido de impulsar terapias innovadoras. El acuerdo para extender esta colaboración hasta 2035 nos permite planificar juntos el futuro, desarrollando nuevas capacidades e infraestructura con un horizonte de una década. Adoptar una perspectiva a largo plazo es un aspecto clave de nuestra colaboración, que aporta valor estratégico a ambas empresas. Esperamos apoyar a BMS en su próxima fase de programas de descubrimiento, desarrollo y fabricación que tienen el potencial de mejorar los resultados de los pacientes en todo el mundo".

Payal Sheth, vicepresidente sénior de Ciencias de Descubrimiento Terapéutico de Bristol Myers Squibb, afirmó: "En Bristol Myers Squibb, todo lo que hacemos empieza con los pacientes. Valoramos enormemente nuestra larga colaboración con Syngene, que ha sido fundamental para impulsar nuestras ambiciones científicas. Esta colaboración ampliada refleja nuestro compromiso con el avance de la ciencia innovadora mediante la integración eficaz de nuestras capacidades de investigación, desarrollo y fabricación para acelerar la entrega de medicamentos innovadores y brindar esperanza a los pacientes de todo el mundo que esperan nuevas opciones de tratamiento".

La colaboración entre Syngene y Bristol Myers Squibb comenzó en 1998 y culminó con la creación del Centro de Investigación y Desarrollo Biocon Bristol Myers Squibb (BBRC), el primer centro de I+D dedicado de Syngene, que entró en funcionamiento en 2009. Con el paso de los años, el BBRC se ha convertido en un importante centro estratégico de I+D para Bristol Myers Squibb, que respalda capacidades integradas en identificación de dianas, descubrimiento y optimización de candidatos, desarrollo farmacéutico, biología molecular y celular, ciencias de las proteínas, biología de ensayos y biomarcadores clínicos. El centro, que actualmente alberga a unos 700 científicos de Syngene que trabajan como una extensión de la organización global de investigación de Bristol Myers Squibb, contribuye al descubrimiento, el desarrollo preclínico y la tramitación de patentes en áreas terapéuticas como la cardiovascular, la fibrosis, la inmunología y la oncología.

Desde su creación, BBRC ha desempeñado un papel fundamental a la hora de acelerar la progresión de nuevos compuestos desde su descubrimiento temprano hasta los primeros estudios en humanos, ayudando así a reducir los plazos de desarrollo y los costes generales para Bristol Myers Squibb.

Syngene International Ltd. (BSE: 539268, NSE: SYNGENE, ISIN: INE 398R01022) es una empresa de servicios integrados de investigación, desarrollo y fabricación que presta servicios a los sectores farmacéutico, biotecnológico, nutricional, de salud animal, de bienes de consumo y de especialidades químicas a nivel mundial. El equipo de Syngene, compuesto por más de 8.200 empleados, incluyendo 5.600 científicos, aporta una amplia experiencia y la capacidad de ofrecer excelencia científica, una sólida seguridad de datos y una fabricación de primer nivel, con rapidez, para optimizar el tiempo de comercialización y reducir el coste de la innovación.

Con más de 2,5 millones de pies cuadrados de instalaciones especializadas de descubrimiento, desarrollo y fabricación en India y Estados Unidos, Syngene trabaja con 400 clientes globales de diversos sectores, incluyendo empresas biotecnológicas que buscan la ciencia de vanguardia y multinacionales como BMS, GSK, Zoetis y Merck KGaA. Para más información, visite www.syngeneintl.com. Para consultar el último informe ambiental, social y de gobernanza (ESG) de la empresa, visite el Informe ESG de Syngene.

