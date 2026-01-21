Syngene International、Bristol Myers Squibb社との長期共同研究を2035年まで延長

ベンガルール、インド, 2026年1月21日 /PRNewswire/ -- 本日、世界的な研究・開発・製造受託機関（CRDMO）であるSyngene InternationalがBristol Myers Squibbとの長年にわたる戦略的提携を2035年まで延長することを発表しました。今回の契約拡大により、創薬（化学、生物学、薬物代謝、薬物動態）、トランスレーショナルサイエンス、医薬品開発・製造、臨床試験、データおよび情報技術サービスなど、医薬品開発のライフサイクルにまたがる統合サービスの範囲が広がり、研究から商業化までのシームレスな進行が可能になります。この提携の拡大は成長が次の段階に入ったことを意味し、統合されたエンド・ツー・エンドの科学的・製造的ソリューションを提供する戦略的パートナーとしてのSyngeneの地位を強化するものです。

Syngene International Ltd.マネージングディレクター兼最高経営責任者のPeter Bains氏は、 、「Bristol Myers Squibbとの協力関係は、科学の卓越性、信頼ある事業運営、革新的な治療法の開発という共通の取り組みを基盤とし、現在は25年以上に及んでいます。このパートナーシップを2035年まで延長するという合意によって、私たちは10年という長期的な視野に立ち、新たな可能性とインフラの構築について今後を共に計画することができます。長期的な視野に立つことは、両社に戦略的価値をもたらすパートナーシップの重要な要素です。私たちは、世界中の患者の転帰を改善する可能性を秘めたBMSの研究、開発、製造プログラムの新たな段階に協力できることを嬉しく思います」と述べています。

Bristol Myers Squibb、治療研究科担当、上級副社長のPayal Sheth氏は、 、 「At Bristol Myers Squibbでは、すべての活動は患者から始まります。私たちは、Syngeneとの長年にわたるパートナーシップに重きを置いており、同社は私たちの科学的野心を前進させる上で重要な存在となっています。この協力関係の拡大は、両社の研究、開発、製造能力を効果的に組み合わせて革新的な科学を推進するという取り組みを反映したものであり、革新的な医薬品の提供を加速し、新たな治療法を待ち望む世界中の患者に希望をもたらします」と語っています。

SyngeneとBristol Myers Squibbとの協力関係は1998年に始まりました。その後、、2009年に本格稼動となったSyngene初の研究開発専用センターであるBiocon Bristol Myers Squibb Research and Development Center （BBRC）の設立に至りました。長年にわたり、BBRCはBristol Myers Squibbの主要な戦略的研究開発拠点として発展し、ターゲット探索、リードディスカバリー、リード最適化、医薬品開発、分子生物学・細胞生物学、タンパク質科学、アッセイ生物学、臨床バイオマーカーなどの総合的な機能をサポートしています。同センターは、Bristol Myers Squibbのグローバル研究組織の拡張拠点として、現在約700人のSyngene研究員が働いており、心臓血管、線維症、免疫学、腫瘍学などの治療領域における創薬、前臨床開発、特許出願に貢献しています。

設立以来、BBRCは新規化合物の早期発見からヒト初回投与試験への移行を促進する上で極めて重要な役割を果たし、Bristol Myers Squibbの開発スケジュールと総コストの削減に貢献してきました。

Syngeneについて

Syngene International Ltd. (BSE：539268、NSE：SYNGENE、ISIN：INE398R01022）は、世界の製薬、バイオテクノロジー、栄養、動物健康、消費財、特殊化学品事業にサービスを提供する総合研究開発・製造サービス企業です。5,600人の科学者を含む8,200人以上の従業員を擁するSyngeneチームは、深い専門知識と、卓越した科学的知見、強固なデータセキュリティ、世界最高水準の製造技術を迅速に提供する能力を備え、市場投入までの時間を短縮し、イノベーションのコストを削減しています。

インドと米国に250万平方フィートを超える専門的な探索、開発、製造施設を持つSyngeneは、最先端科学を追求するバイオテクノロジー企業や、BMS、GSK、Zoetis、Merck KGaAなどの多国籍企業を含む産業分野にわたって400社のグローバル顧客と提携しています。詳細はwww.syngeneintl.comをご覧ください。同社の最新の環境・社会・ガバナンス（ESG）レポートについては、「Syngene ESG Report」をご覧ください。

