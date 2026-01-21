Syngene International verlängert langfristige Forschungszusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb bis 2035

BENGALURU, Indien, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Syngene International, ein globales Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CRDMO), gab heute die Verlängerung seiner langjährigen strategischen Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb bis 2035 bekannt. Der verlängerte Vertrag erweitert den Umfang integrierter Dienstleistungen über den gesamten Arzneimittelentwicklungszyklus, von der Wirkstoffforschung (Chemie, Biologie, Arzneimittelmetabolismus und Pharmakokinetik) über Translationswissenschaften, pharmazeutische Entwicklung und Herstellung, klinische Studien sowie Daten- und Informationstechnologie-Services, um einen nahtlosen Übergang von der Forschung zur Kommerzialisierung zu gewährleisten. Die Ausweitung dieser Zusammenarbeit kennzeichnet die nächste Wachstumsphase und stärkt die Position von Syngene als strategischer Partner, der integrierte End-to-End-Lösungen für Wissenschaft sowie Produktion anbietet.

Peter Bains, Geschäftsleiter und Geschäftsführer von Syngene International Ltd., sagte: „Unsere Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb, die sich inzwischen über mehr als 25 Jahre erstreckt, beruht auf wissenschaftlicher Exzellenz, verlässlichen Abläufen und dem gemeinsamen Bestreben, innovative Therapien voranzubringen. Die Vereinbarung, diese Partnerschaft bis 2035 zu verlängern, ermöglicht uns, gemeinsam für die Zukunft zu planen und mit einem zehnjährigen Zeithorizont neue Kapazitäten sowie Infrastruktur aufzubauen. Eine langfristige Perspektive ist ein wesentliches Merkmal unserer Partnerschaft, die für beide Unternehmen einen strategischen Mehrwert darstellt. Wir freuen uns darauf, BMS bei der nächsten Welle von Wirkstoffforschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsprogrammen zu unterstützen, die das Potenzial haben, die Behandlungsergebnisse von Patienten weltweit zu verbessern."

Payal Sheth, Bereichsleiterin auf Senior-Ebene, Therapeutic Discovery Sciences, Bristol Myers Squibb, sagte: „Bei Bristol Myers Squibb beginnt alles, was wir tun, bei den Patienten. Wir schätzen unsere langjährige Partnerschaft mit Syngene sehr, die maßgeblich dazu beigetragen hat, unsere wissenschaftlichen Ambitionen voranzubringen. Diese erweiterte Zusammenarbeit unterstreicht unser Bestreben, innovative Wissenschaft voranzubringen, indem wir unsere Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen wirksam integrieren, um die Bereitstellung transformativer Arzneimittel zu beschleunigen sowie Patienten auf der ganzen Welt Hoffnung zu geben, die auf neue Behandlungsoptionen warten."

Die Zusammenarbeit zwischen Syngene und Bristol Myers Squibb begann 1998 und gipfelte in der Gründung des Biocon Bristol Myers Squibb Research and Development Center (BBRC), dem ersten eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum von Syngene, das 2009 vollständig in Betrieb genommen wurde. Im Laufe der Jahre hat sich das BBRC zu einem wichtigen strategischen Forschungs- und Entwicklungsstandort für Bristol Myers Squibb entwickelt und unterstützt integrierte Kompetenzen in den Bereichen Zielidentifikation, Wirkstoffentdeckung, Leitstruktur-Optimierung, pharmazeutische Entwicklung, Molekular- sowie Zellbiologie, Proteinwissenschaften, Bioassays und klinische Biomarker. Das Zentrum, in dem heute rund 700 Wissenschaftler von Syngene als Erweiterung der globalen Forschungsorganisation von Bristol Myers Squibb arbeiten, trägt zur Entdeckung, präklinischen Entwicklung sowie zu Patentanmeldungen in Therapiebereichen wie Herz-Kreislauf, Fibrose, Immunologie und Onkologie bei.

Seit seiner Gründung hat das BBRC eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung der Entwicklung neuartiger Wirkstoffe von der frühen Entdeckung bis zu den ersten Studien am Menschen gespielt und so dazu beigetragen, die Entwicklungszeiten und Gesamtkosten für Bristol Myers Squibb zu reduzieren.

Informationen zu Syngene

Syngene International Ltd. (BSE: 539268, NSE: SYNGENE, ISIN: INE 398R01022) ist ein integriertes Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungsunternehmen, das weltweit in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Ernährung, Tiergesundheit, Konsumgüter und Spezialchemikalien tätig ist. Das Team von Syngene mit über 8200 Beschäftigten, darunter 5600 Wissenschaftler, bringt sowohl tiefes Fachwissen als auch die Kapazität mit, wissenschaftliche Exzellenz, robuste Datensicherheit und Fertigung auf Weltklasseniveau schnell bereitzustellen, um die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Innovationskosten zu senken.

Mit mehr als 232 000 Quadratmetern spezialisierten Einrichtungen für Wirkstoffforschung, Entwicklung und Fertigung in Indien sowie den USA arbeitet Syngene mit 400 Kunden weltweit in verschiedenen Industriesegmenten zusammen, darunter Biotech-Unternehmen, die Spitzenforschung vorantreiben, und multinationale Unternehmen wie BMS, GSK, Zoetis sowie Merck KGaA. Weitere Informationen finden Sie auf www.syngeneintl.com. Den neuesten Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) des Unternehmens finden Sie unter Syngene ESG Report.

Medienkontakt:

Vijay Jeevanandham

Syngene International Limited

M: +91 8310914552

E: [email protected]

Alex Heeley / Abdul Khalifeh

De Facto Communications

T: +44 (0) 203 735 8165 / +44 (0) 7834784764

E: [email protected]

E: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2637918/5725919/Syngene_Logo.jpg