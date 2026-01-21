Syngene International prolonge jusqu'en 2035 sa collaboration à long terme avec Bristol Myers Squibb (BMS) dans le domaine de la recherche

BANGALORE, Inde, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- L'entreprise mondiale de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CRDMO) Syngene International a annoncé aujourd'hui l'extension de sa collaboration stratégique de longue date avec Bristol Myers Squibb jusqu'en 2035. L'accord élargit la portée des services intégrés tout au long du cycle de mise au point des médicaments pour couvrir la découverte (chimie, biologie, métabolisme des médicaments et pharmacocinétique), les sciences translationnelles, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques, les essais cliniques, les données et les services de technologie de l'information, et ainsi permettre de passer en toute fluidité de la recherche à la commercialisation. L'extension de cette collaboration, qui marque la prochaine phase de croissance de Syngene, renforce sa position de partenaire stratégique capable de fournir des solutions scientifiques et de fabrication intégrées de bout en bout.

Peter Bains, directeur général et CEO de Syngene International Ltd., a déclaré : « Notre collaboration avec Bristol Myers Squibb, qui dure maintenant depuis plus de 25 ans, est ancrée dans les valeurs d'excellence scientifique, de fiabilité opérationnelle, et dans notre attachement commun à faire progresser les thérapies innovantes. L'accord, qui vise à prolonger ce partenariat jusqu'en 2035, nous aidera à planifier ensemble l'avenir de la construction de nouvelles capacités et infrastructures à l'horizon d'une décennie. L'adoption d'une perspective à long terme est une caractéristique essentielle de notre partenariat, qui apporte une valeur ajoutée stratégique aux deux entreprises. Nous sommes ravis de soutenir BMS dans sa prochaine vague de programmes de découverte, de développement et de fabrication de médicaments qui ont le potentiel d'améliorer les résultats des traitements administrés aux patients dans le monde entier. »

Payal Sheth, vice-présidente principale des sciences de découverte thérapeutique chez Bristol Myers Squibb, a commenté : « Chez Bristol Myers Squibb, tout ce que nous faisons commence par les patients. Nous accordons une valeur considérable à notre partenariat de longue date avec Syngene, qui a joué un rôle déterminant dans l'avancée de nos ambitions scientifiques. Cette collaboration élargie reflète notre détermination à faire progresser la science innovante par une intégration efficace de nos capacités de recherche, de développement et de fabrication afin d'accélérer la mise à disposition de médicaments transformateurs et d'apporter de l'espoir aux patients du monde entier qui attendent de nouvelles options thérapeutiques. »

Débutée en 1998, la collaboration entre Syngene et Bristol Myers Squibb a abouti à la création du Biocon Bristol Myers Squibb Research and Development Center (BBRC), le premier centre de Syngene consacré à la R & D, qui a été entièrement mis en service en 2009. Au fil des ans, le BBRC est devenu un site stratégique majeur de R & D pour Bristol Myers Squibb, soutenant ses capacités intégrées en matière d'identification de cibles, de découverte et d'optimisation de têtes de série, de développement pharmaceutique, de biologie moléculaire et cellulaire, de sciences des protéines, de biologie des essais et de biomarqueurs cliniques. Le centre, qui accueille aujourd'hui environ 700 scientifiques de Syngene prolongeant l'organisation mondiale de recherche de Bristol Myers Squibb, travaille à la découverte, au développement préclinique et au dépôt de brevets dans des domaines tels que les traitements cardiovasculaires et de la fibrose, l'immunologie et l'oncologie.

Depuis sa création, le BBRC a joué un rôle crucial pour accélérer la mise au point de nouveaux médicaments composés, depuis les premières découvertes jusqu'aux premières études sur l'homme, et contribue ainsi à réduire les délais de développement et les coûts totaux pour Bristol Myers Squibb.

À propos de Syngene

Syngene International Ltd. (BSE : 539268, NSE : SYNGENE, ISIN : INE 398R01022) est une société de recherche, de développement et de fabrication intégrés au service des secteurs mondiaux de la pharmacie, de la biotechnologie, de la nutrition, de la santé animale, des biens de consommation et de la chimie de spécialité. Comptant plus de 8 200 salariés, dont 5 600 scientifiques, l'équipe de Syngene apporte à la fois ses compétences approfondies et sa capacité à réaliser un travail scientifique d'excellence, à assurer une solide sécurité des données et une fabrication de classe mondiale à un rythme rapide, afin de réduire les délais de mise sur le marché et le coût de l'innovation.

Sur plus de 2,5 millions de pieds carrés d'installations spécialisées dans la découverte, le développement et la fabrication en Inde et aux États-Unis, Syngene travaille avec 400 clients mondiaux dans tous les segments du secteur, notamment des sociétés de biotechnologie à la pointe de la science et des multinationales telles que BMS, GSK, Zoetis ou Merck KGaA. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.syngeneintl.com. Le dernier rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) de la société est disponible à la rubrique « Rapport ESG de Syngene ».

