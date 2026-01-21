Syngene International 延長與 Bristol Myers Squibb 的長期科研合作至 2035 年

印度班加羅爾2026年1月21日 /美通社/ -- 全球合約研究、開發及製造機構 (CRDMO) Syngene International 今日宣佈，將其與 Bristol Myers Squibb 之間長期的策略性合作關係延長至 2035 年。 擴展後的協議進一步擴大了整合服務的範疇，涵蓋藥物開發全生命週期，從研發探索階段（包括化學、生物學、藥物代謝與藥物動力學）、轉譯科學、製藥開發與製造、臨床試驗，以至數據與資訊科技服務，以實現由科研到商業化的無縫推進。 此次合作的擴展標誌着雙方邁入下一階段的增長，並進一步鞏固 Syngene 作為策略性合作夥伴的地位，持續提供整合式、端到端的科研與製造解決方案。

Syngene International Ltd. 董事總經理兼行政總裁 Peter Bains 表示： 「我們與 Bristol Myers Squibb 的合作關係至今已逾 25 年，並以卓越科研、營運可靠性，以及共同推動創新療法發展的承諾為基礎。 將合作夥伴關係延長至 2035 年的協議，讓我們能以長達十年時間的視野，共同規劃未來在新能力及基礎設施方面的建設。 採取長遠視角是我們合作關係的關鍵特點，為雙方企業帶來策略性價值。 我們期待支援 BMS 下一波的發現、開發及製造計劃，這些項目有潛力為全球患者帶來更佳的治療成果。」

Bristol Myers Squibb 治療發現科學高級副總裁 Payal Sheth 表示： 「在 Bristol Myers Squibb，我們所做的一切都以患者為起點。 我們非常重視與 Syngene 之間歷久彌新的合作夥伴關係，該合作在推動我們的科研抱負方面發揮了關鍵作用。 此次合作的擴展，體現了我們透過有效整合科研、開發及製造能力，推進創新科學的承諾，以加快具突破性的藥物交付，為全球正等待新治療方案的患者帶來希望。」

Syngene 與 Bristol Myers Squibb 的合作始於 1998 年，並最終促成 Biocon Bristol Myers Squibb Research and Development Center (BBRC) 的成立。該中心為 Syngene 首個專屬研發中心，並於 2009 年全面投入運作。 多年來，BBRC 已發展成為 Bristol Myers Squibb 的重要策略性研發基地，支援涵蓋標靶識別、先導化合物發現、先導優化、製藥開發、分子及細胞生物學、蛋白科學、分析測試生物學以及臨床生物標誌物等多項整合研發能力。 該中心目前約有 700 名 Syngene 科學家，作為 Bristol Myers Squibb 全球研究組織的延伸團隊，參與涵蓋心血管、纖維化、免疫學及腫瘤學等多個治療領域的藥物發現、臨床前開發及專利申請工作。

自成立以來，BBRC 在加速新型化合物由早期發現推進至首次人體研究 (first-in-human) 方面發揮了關鍵作用，從而協助 Bristol Myers Squibb 縮短研發周期並降低整體成本。

關於 Syngene

Syngene International Ltd. (BSE: 539268, NSE: SYNGENE, ISIN: INE 398R01022) 是一家整合科研、開發及製造服務公司，服務對象涵蓋全球製藥、生物科技、營養、動物保健、消費品及特種化學品等行業。 Syngene 擁有超過 8,200 名員工的專業團隊，其中包括 5,600 名科學家，兼具深厚專業實力與規模化交付能力，能夠迅速提供卓越的科學研發、穩健的數據安全保障以及世界級的製造服務，從而加快產品上市時程，並降低創新成本。

Syngene 在印度及美國設有超過 250 萬平方呎的專業發現、開發及製造設施，服務約 400 家全球客戶，覆蓋多個行業領域，包括從事前沿科研的生物科技公司，以及 BMS、GSK、Zoetis 及 Merck KGaA 等跨國企業。 如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.syngeneintl.com。 有關本公司最新的環境、社會及管治 (ESG) 報告，請參閱 Syngene ESG Report。

媒體聯絡人：

Vijay Jeevanandham

Syngene International Limited

手機號碼：+91 8310914552

電郵： [email protected]

Alex Heeley / Abdul Khalifeh

De Facto Communications

電話：+44 (0) 203 735 8165 / +44 (0) 7834784764

電郵：[email protected]

電郵：[email protected]

SOURCE Syngene International