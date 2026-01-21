Syngene International amplía la colaboración de investigación a largo plazo con Bristol Myers Squibb hasta 2035

BANGALORE, India, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Syngene International, organización mundial de investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CRDMO, por sus siglas en inglés), anunció la ampliación de su colaboración estratégica de larga data con Bristol Myers Squibb hasta 2035. La ampliación del acuerdo extiende el alcance de los servicios integrados en todo el ciclo de vida del desarrollo de medicamentos que abarca el descubrimiento (química, biología, metabolismo de medicamentos y farmacocinética), las ciencias traslacionales, el desarrollo y la fabricación de productos farmacéuticos, los ensayos clínicos, los datos y los servicios de tecnología de la información para permitir una progresión perfecta de la investigación a la comercialización. La ampliación de esta colaboración marca la próxima fase de crecimiento, lo que refuerza la posición de Syngene como socio estratégico que ofrece soluciones científicas y de fabricación integradas de principio a fin.

Peter Bains, director general y director ejecutivo de Syngene International Ltd., declaró: "Nuestra colaboración con Bristol Myers Squibb, que ahora abarca más de 25 años, está arraigada en la excelencia científica, la confiabilidad operativa y un compromiso compartido para avanzar en terapias innovadoras. El acuerdo para ampliar esta alianza hasta 2035 nos permite planificar juntos el futuro con el fin de construir nuevas capacidades e infraestructura con un horizonte de una década. Adoptar una perspectiva a largo plazo es una de las características fundamentales de nuestra alianza, que aporta un valor estratégico a ambas empresas. Esperamos apoyar a BMS con su próxima etapa de programas de descubrimiento, desarrollo y fabricación que tengan el potencial de mejorar los resultados de los pacientes de todo el mundo".

Payal Sheth, vicepresidenta sénior de Ciencias del Descubrimiento Terapéutico de Bristol Myers Squibb, afirmó: "En Bristol Myers Squibb, todo lo que hacemos comienza con los pacientes. Valoramos enormemente nuestra alianza de larga data con Syngene, que ha sido fundamental para avanzar en nuestras ambiciones científicas. Esta colaboración ampliada refleja nuestro compromiso con el avance de la ciencia innovadora mediante la integración efectiva de nuestras capacidades de investigación, desarrollo y fabricación para acelerar la entrega de medicamentos transformadores y brindar esperanza a pacientes de todo el mundo que esperan nuevas opciones de tratamiento".

La colaboración entre Syngene y Bristol Myers Squibb comenzó en 1998, y su momento culminante fue la inauguración del centro de investigación y desarrollo (I + D) de Biocon Bristol Myers Squibb (BBRC), el primer centro de I + D dedicado de Syngene, que se puso en marcha por completo en 2009. A lo largo de los años, el BBRC se ha convertido en un importante sitio estratégico de I + D para Bristol Myers Squibb, que admite capacidades integradas en identificación de objetivos, descubrimiento y optimización de clientes potenciales, desarrollo farmacéutico, biología molecular y celular, ciencias de proteínas, biología de ensayos y biomarcadores clínicos. El centro, que hoy alberga a unos 700 científicos de Syngene que trabajan como una ampliación de la organización de investigación de Bristol Myers Squibb a nivel mundial, contribuye al descubrimiento, el desarrollo preclínico y las solicitudes de patentes en áreas terapéuticas como la cardiovascular, la fibrosis, la inmunología y la oncología.

Desde su creación, BBRC ha desempeñado un papel fundamental en la aceleración de la progresión de compuestos novedosos desde el descubrimiento temprano hasta los primeros estudios en humanos, lo que ha ayudado a reducir los plazos de desarrollo y costos generales de Bristol Myers Squibb.

Syngene International Ltd. (BSE: 539268, NSE: SYNGENE, ISIN: INE 398R01022) es una empresa integrada de servicios de investigación, desarrollo y fabricación que presta servicios a los sectores farmacéutico, biotecnológico, de nutrición, de sanidad animal, de bienes de consumo y de productos químicos especializados a nivel mundial. El equipo de Syngene de más de 8.200 empleados, incluidos 5.600 científicos, aporta una amplia experiencia y la capacidad de ofrecer excelencia científica, seguridad de datos sólida y fabricación de primer nivel, a gran velocidad, para mejorar el tiempo de comercialización y reducir costos en innovación.

Syngene cuenta con más de 2,5 millones de pies cuadrados de instalaciones especializadas de descubrimiento, desarrollo y fabricación en India y EE. UU. y trabaja con 400 clientes mundiales en todos los segmentos del sector, incluidas empresas de biotecnología que buscan ciencia de vanguardia y multinacionales como BMS, GSK, Zoetis y Merck KGaA.

