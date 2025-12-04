Tata Communications acquiert une participation majoritaire dans Commotion Inc. et accélère la transformation basée sur l'IA au sein des offres Digital Fabric

MUMBAI, Inde, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Tata Communications, l'un des principaux acteurs mondiaux des technologies de communication, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de 51 % des parts de Commotion Inc., une société leader dans le domaine des plateformes SaaS d'entreprise axées sur l'IA et opérant aux États-Unis et en Inde.

Cette acquisition marque une étape importante dans l'accélération de l'intégration de l'IA dans les offres Digital Fabric de Tata Communications, en particulier dans sa Customer Interaction Suite, qui comprend Tata Communications Kaleyra, afin d'offrir des expériences contextuelles et convergentes basées sur l'IA, tant pour les clients que pour les employés. Le moteur d'orchestration de Commotion s'intégrera aux composants principaux de Kaleyra, notamment les canaux, Kaleyra TX Hub, et CCaaS, afin d'automatiser et de guider intelligemment les parcours clients de bout en bout, en passant d'un engagement réactif à des interactions prédictives et génératives.

Commotion alimente les entreprises mondiales avec trois piliers multiplicateurs de force :

L'automatisation omnicanale de l'expérience client pour un engagement en temps réel, basé sur des données et hyperpersonnalisé

Des solutions d'IA vocale reposant sur des modèles d'IA de conversion voix-à-voix ultra-rapide

Des agents numériques autonomes prêts à l'emploi qui sont des entités d'IA conformes, intelligentes et respectueuses des politiques, exécutées en continu dans les fonctions d'entreprise internes et en contact avec les clients

La plateforme unifie l'IA vocale, l'IA agentique, le générateur d'IA agentique et l'orchestration du parcours omnicanal, afin de permettre aux marques d'automatiser des tâches complexes et d'offrir un engagement personnalisé en temps réel à grande échelle, tout en transformant simultanément les opérations de l'entreprise grâce à une assistance numérique alimentée par l'IA.

L'acquisition de Commotion et l'intégration de ses capacités dans sa Digital Fabric contribueront à accélérer davantage l'adoption de l'IA par Tata Communications lui-même et à faire avancer son parcours pour devenir une entreprise centrée sur l'IA. Ce développement s'appuie sur leurs efforts continus pour permettre aux entreprises de passer de l'expérimentation de l'IA à une transformation évolutive et critique pour l'entreprise.

A. S. Lakshminarayanan, directeur général et PDG de Tata Communications, déclare :: « Cette acquisition marque une étape importante dans notre démarche visant à redéfinir l'expérience client à l'ère de l'IA. Avec les capacités de Commotion déjà intégrées dans la solution Kaleyra de Tata Communications, nous constatons un engouement phénoménal de la part des clients. Nous nous attendons à ce que cet élan accélère encore notre évolution vers une organisation axée sur l'IA, rendant notre Digital Fabric plus intelligente, plus adaptative et prête pour l'avenir ».

Murali Swaminathan, PDG de Commotion Inc., ajoute : « Nous sommes ravis d'annoncer cette étape importante de notre parcours. L'enjeu ne se limite pas au capital. Il s'agit d'une conviction, d'un objectif commun et du pouvoir de combiner notre vitesse d'innovation avec la portée mondiale, la marque de confiance et l'expertise numérique de Tata Communications. Ensemble, nous exploiterons pleinement le potentiel de l'IA dans de nombreux secteurs d'activité, en élaborant des solutions qui s'adaptent de manière responsable et transforment la manière dont le monde fonctionne. Le futur n'arrive pas : il est déjà là, et il est partout dans le monde ».

La transaction sera réalisée sous la forme d'une acquisition exclusivement en numéraire sur une base entièrement diluée par le biais d'une convention d'achat d'actions.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien :

https://www.tatacommunications.com/kaleyra/commotion

À propos de Tata Communications

Une partie de Tata Group, Tata Communications (NSE : TATACOMM) (BSE : 500483) est un facilitateur mondial de l'écosystème numérique qui soutient l'économie numérique en pleine croissance dans plus de 190 pays et territoires. Sa confiance en tant que leader lui permet d'accompagner la transformation numérique d'entreprises à l'échelle mondiale avec des solutions de collaboration et connectées, la connectivité de base et de nouvelle génération, l'hébergement dans le cloud et les solutions de sécurité et les services de médias. 300 des entreprises du classement Fortune 500 figurent parmi ses clients, et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.tatacommunications.com.

