Tata Communications、Commotion Inc. の過半数株式を取得し、デジタルファブリック全体でのAI主導の変革を加速

インド、ムンバイ, 2025年12月5日 /PRNewswire/ -- グローバルな通信技術のリーディング企業であるTata Communicationsは本日、米国とインドで事業を展開するAIネイティブのエンタープライズSaaSプラットフォーム企業、Commotion Inc. の51％の株式を取得したことを発表しました。

この買収は、Tata Communications の Digital Fabric 製品全体、特に Tata Communications Kaleyra を含む Customer Interaction Suite 内での AI 統合を加速し、顧客と従業員の両方にコンテキストに基づいた統合 AI 主導のエクスペリエンスを提供するための重要な一歩となります。Commotionのオーケストレーションエンジンは、Kaleyraの主要コンポーネント-チャネル、Kaleyra TX Hub、CCaaS-と統合され、エンドツーエンドのカスタマージャーニーを自動化かつインテリジェントに誘導します。これにより、顧客対応は受動的な反応から予測型・生成型のインタラクションへとシフトします。

Commotionは、3つの強力な柱によってグローバル企業を支援しています：

リアルタイムでデータ駆動型、超パーソナライズされたエンゲージメントのためのオムニチャネルCX自動化

超低遅延の音声間AIモデルに基づく音声AIソリューション

業務対応型自律デジタルエージェント：顧客対応および社内業務全体で継続的に稼働し、コンプライアンス遵守、知能的、ポリシー認識型のAIエンティティ

このプラットフォームは、Voice AI、Agentic AI Builder、オムニチャネルジャーニーオーケストレーションを統合し、ブランドが複雑な業務を自動化し、大規模でリアルタイムかつパーソナライズされたエンゲージメントを提供できるようにするとともに、AIによるデジタルサポートを通じて企業の業務運営も変革します。

Commotionを買収し、その機能をデジタルファブリックに統合することで、Tata Communications自身のAI導入がさらに加速し、AIファースト組織への変革が進みます。この展開は、企業がAIの実験段階からスケーラブルで業務上重要な変革へと移行するのを支援する、タタ・コミュニケーションズの継続的な取り組みを基盤としています。

Tata CommunicationsのMD兼CEO、A. S. Lakshminarayanan氏は次のように述べています: 「今回の買収は、AI時代におけるカスタマーエクスペリエンスを再定義する私たちの旅における重要な一歩です。Commotionの機能がすでにTata CommunicationsのKaleyraに統合されており、顧客の反応は驚異的です。この勢いにより、当社がAIファースト組織へとさらに進化し、デジタルファブリックをより知能的で適応力のある、将来に備えたものにしていくことが期待されます。」

Commotion Inc.のCEO、Murali Swaminathan氏は次のように付け加えました：「私たちは、この重要な節目を発表できることを大変嬉しく思います。これは単なる資本の問題ではありません。重要なのは、信念、共有された目的、そして私たちのイノベーションの速度をTata Communicationsのグローバルなリーチ、信頼されるブランド、デジタル専門知識と組み合わせる力です。私たちは共に、多くの産業分野でAIの可能性を最大限に引き出し、責任ある形でスケールするソリューションを構築し、世界の働き方を変革していきます。未来はただやって来るのではなく、すでにここにあり、それはグローバルです。」

本取引は、株式譲渡契約に基づき、完全希薄化ベースでの現金のみの買収として実行されます。

詳細を確認するには、以下のリンクをクリックしてください：

https://www.tatacommunications.com/kaleyra/commotion

Tata Communicationsについて

Tata Groupに属するTata Communications（NSE: TATACOMM）（BSE: 500483）は、190以上の国や地域で、今日の急成長するデジタル経済を支える世界的なデジタル・エコシステムを実現しています。信頼に基づき、コラボレーションとコネクテッド・ソリューション、コアと次世代コネクティビティ、クラウド・ホスティングとセキュリティ・ソリューション、メディア・サービスによって、世界中の企業のデジタル・トランスフォーメーションを可能にします。フォーチュン500にランクインする企業のうち、300社が同社の顧客であり、世界のクラウド大手の80％とビジネスを結びつけています。詳細については、www.tatacommunications.com をご覧ください。

将来の見通しに関する記述および注意事項

本リリースに記載されているTata Communicationsとその見通しに関する特定の言葉や記述、およびTata Communicationsの予想される財務状況、事業戦略、事業の将来的発展、インドの一般経済に関するものを含むその他の記述は、将来の見通しに関する記述です。これらの記述には、既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因が含まれており、これには財務、規制、環境に関する要因や、業界の成長および動向予測に関する要素も含まれます。これらの要因により、Tata Communicationsまたは業界全体の実際の業績、成果、達成状況が、将来予想に関する記述で明示または示唆された内容と大きく異なる可能性があります。実際の結果、業績または成果は、このような将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性がありますが、その重要な要因にはTata Communicationsのネットワークにおけるトラフィック量の増加の予測の誤り、顧客の需要を満たし許容できる利益を生み出す新製品およびサービスの開発の失敗、音声伝送サービスを含む新製品およびサービスをサポートする新技術および情報システムの商業試験を正常に完了できないこと、同社の通信サービスの一部において料金レートを安定化または下げられないこと、戦略的買収の失敗、インド政府の政策または規制の変更、特にTata Communicationsの業界に関する変更、インドの経済、ビジネスの状況、信用状況の一般的な状況などが含まれます。実際の結果、業績または成果がこのような将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となり得る追加的要因（その多くはTata Communicationsの管理下にはありません）には、Tata Communicationsの年次報告書に記載されているリスク要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません。

Tata Communications Limitedの年次報告書は www.tatacommunications.comhttp://www.tatacommunications.com./でご覧いただけます。Tata Communicationsは、将来予測に関する記述を更新または変更する義務を負わず、またその義務を明示的に否認します。

© 2025 Tata Communications Ltd. 無断転載・複製を禁じます。

TATA COMMUNICATIONSおよびTATAはインドおよび特定の国におけるTata Sons Private Limitedの商標または登録商標です。

その他のすべてのサードパーティ商標は、それぞれの所有者に帰属します。

