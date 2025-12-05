Tata Communications 收購 Commotion Inc. 控股權，加速推進其數碼架構的 AI 主導轉型

印度孟買2025年12月5日 /美通社/ -- 全球領先的通訊技術企業 Tata Communications 今天宣佈，已收購在美國和印度營運的領先 AI 原生企業級 SaaS 平台公司 Commotion Inc. 的 51% 股權。

此次收購標誌著 Tata Communications 在加速將 AI 整合至其「數碼架構」產品方面邁出了重要一步，特別是在其客戶互動套件內——當中包括 Tata Communications Kaleyra，旨在為客戶和員工提供語境化及融合的 AI 驅動體驗。Commotion 的編排引擎將與 Kaleyra 的核心組件——包括渠道、Kaleyra TX Hub 和 CCaaS（聯絡中心即服務）——進行整合，以自動化並智能引導端到端客戶旅程，將互動模式由被動回應轉變為預測性和生成式互動。

Commotion 透過三大具倍增效應的支柱為全球企業賦能：

全渠道客戶體驗（CX）自動化：實現實時、數據驅動及超個人化的互動

語音 AI 解決方案：建基於超低延遲語音對語音 AI 模型

適用於商業的自主數碼代理：這些合規、智能且具備策略意識的 AI 實體，可持續於面向客戶及企業內部職能中運作

該平台統一了語音 AI、代理式 AI 構建器及全渠道旅程編排，使品牌能夠自動化處理複雜工作，並大規模提供實時、個人化的互動，同時透過 AI 驅動的數碼支援改革企業營運。

收購 Commotion 並將其能力整合至數碼架構中，將進一步加速 Tata Communications 自身的 AI 應用，並推動其邁向成為「AI 優先」機構的進程。此發展建立在公司持續協助企業從 AI 實驗階段，轉向可擴展、關鍵業務轉型的努力之上。

Tata Communications 董事總經理兼行政總裁 A. S. Lakshminarayanan 表示：「此次收購標誌著我們在 AI 時代重新定義客戶體驗的旅程中邁出了重要一步。隨著 Commotion 的能力已整合至 Tata Communications Kaleyra，我們見證了顯著的客戶增長動力。我們期望這股動力能進一步加速我們演變為 AI 優先機構，令我們的數碼架構更智能、更具適應力，並為未來做好準備。」

Commotion Inc. 行政總裁 Murali Swaminathan 補充道：「我們很高興宣佈這段旅程中的重要里程碑。這不僅關乎資金，更關乎信念、共同目標，以及結合我們的創新速度與 Tata Communications 的全球覆蓋、值得信賴的品牌及數碼專業知識的力量。我們將攜手在多個行業領域釋放 AI 的全部潛力，構建可負責任地擴展並改變世界運作方式的解決方案。未來不僅將至——它已在全球範圍內到來。」

該交易將透過股票購買協議，以完全攤薄基準進行全現金收購。

如欲了解更多詳情，請點擊以下連結：

https://www.tatacommunications.com/kaleyra/commotion

關於 Tata Communications

Tata Group 附屬公司 Tata Communications（印度國家證券交易所代碼：TATACOMM）（孟買證券交易所代碼：500483）是全球數碼生態系統推動者，現今已在逾 190 個國家和地區推動快速增長的數碼經濟。該公司憑藉信任引領，透過協作和連接解決方案、核心及新一代連接、雲端託管及安全解決方案，以及媒體服務，協助全球企業數碼轉型。《財富雜誌》全球 500 強企業中，有300 間是該公司的客戶，而該公司連接企業至全球 80% 的雲端巨頭。更多資訊，請瀏覽 www.tatacommunications.com

